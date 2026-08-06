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தவெக அரசின் முதல் வேளாண் பட்ஜெட்டும், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனமும்

விவசாயிகளுக்கு தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக அளிக்கப்பட்ட திட்டங்களை வேளாண் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படாதது ஏன்? என்று ஜவாஹிருல்லா எம்எல்ஏ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஜவாஹிருல்லா எம்எல்ஏ பேட்டி
ஜவாஹிருல்லா எம்எல்ஏ பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 6:00 PM IST

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சென்னை: தவெக அரசின் வேளாண் பட்ஜெட் குறித்து எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் விமர்சனம் செய்துள்ளனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான அரசின் முதல் வேளாண் பட்ஜெட்டை இன்று (ஆக.06) சட்டப்பேரவையில் வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த பட்ஜெட் குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.

விவசாயிகளுக்கான திட்டங்களை அறிவிக்காதது ஏன்?

அந்த வகையில், சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவரும், எம்எல்ஏவுமான ஜவாஹிருல்லா, "கடந்த திமுக ஆட்சியில் பல்வேறு திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. விவசாயிகள் உழவர் செயலியைப் பயன்படுத்தினர். தேர்தல் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படாதது விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை அளித்திருக்கிறது. கரும்புக்கு கொள்முதல் விலையாக ரூபாய் 4,500 நிர்ணயிக்கப்பட்டு வழங்கப்படும் என்று தேர்தல் அறிக்கையில் கூறினர். அதனைப் பற்றி எதுவும் இன்று அறிவிக்கவில்லை.

விவசாயிகளுக்கு தார்பாய்கள் வழங்குகிறேன் என்று கூறுகின்றனர். அது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அவர்களுக்கு நிரந்தரமான தீர்வு வழங்க வேண்டும். தேர்தல் வாக்குறுதியில் விவசாயிகளுக்கு சொன்ன திட்டங்களை ஏன் அறிவிக்கவில்லை? என்பது தான் டெல்டா விவசாயிகளின் ஒரே கேள்வியாக இருக்கிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

கரும்புக்கு ஆதார விலை உயர்த்தி வழங்காததால் ஏமாற்றம்

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளி ராமச்சந்திரன், "வேளாண் பட்ஜெட்டில் 'மண்வள பாதுகாப்பு' திட்டத்திற்கு ரூபாய் 600 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது வரவேற்கத்தக்கது. இயற்கை வேளாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்ற வகையில் நிதிநிலை அறிக்கையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதை வரவேற்கிறேன்.

விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது. வேளாண் பட்ஜெட்டில் நெல், கரும்புக்கு ஆதார விலை உயர்த்தி வழங்காததும் ஏமாற்றமளிக்கிறது. குறுவைச் சாகுபடி செய்கின்ற விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூபாய் 25,000 நிவாரணத்தை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும். விவசாய கூலித் தொழிலாளர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5,000 நிவாரணமாக அரசு அளிக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மின்னல் வெளிச்சம்

மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவரும் எம்எல்ஏவுமான தமிமுன் அன்சாரி கூறும்போது, "வளர்ச்சியடைந்த மாவட்டங்களில் விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூபாய் 25,000 நிவாரணத்தொகை வழங்க வேண்டும். ஜூன், ஜூலை மாதத்திற்கான 40 டிஎம்சி தண்ணீரை பெற தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பட்ஜெட்டில் கோடை மழையை எதிர்பார்த்தோம்; ஆனால் மின்னல் வெளிச்சமே கிடைத்தது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

ஜவாஹிருல்லா எம்எல்ஏ
தளி ராமச்சந்திரன்
தமிமுன் அன்சாரி எம்எல்ஏ
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