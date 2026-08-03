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நீரையும் உள்கட்டமைப்பு வளமாக கருத வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது - சொல்கிறார் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன்

இந்தியாவில் உள்கட்டமைப்பு முதலீடுகளுக்கான நிதி, அரசின் பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகளால் மட்டும் நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கு மிகப் பெரியதாக உள்ளது என்று தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன்
தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 4:13 PM IST

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சென்னை: சாலைகள், மின்சாரம் போன்று நீரையும் உள்கட்டமைப்பு வளமாக கருதி திட்டமிட வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது என்று மத்திய அரசின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கிண்டியில் இந்தியத் தொழில் கூட்டமைப்பின் மாநாடு இன்று நடைபெற்றது. இதில், மத்திய அரசின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் கலந்து கொண்டு பேசுகையில், "நாடுகளுக்கிடையேயான கூட்டணிகள் கொள்கை அடிப்படையில் இருந்து விலகி, பரஸ்பர நலன் சார்ந்த உறவுகளாக மாறியுள்ளன. செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தானியங்கி தொழில்நுட்பங்கள் வேலைவாய்ப்பு அமைப்பில் புதிய சவால்களை ஏற்படுத்துகின்றன.

இந்தச் சூழலில் செயல்திறன் மட்டுமின்றி எந்தச் சவாலையும் தாங்கி மீண்டெழும் திறனும் (Resilience) மிகவும் அவசியமாகியுள்ளது. மீண்டெழும் திறனுக்கு இந்தியா உலகிற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறது.

கடந்த நிதியாண்டில் இந்தியப் பொருளாதாரம் 11.7 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து, உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பெரிய பொருளாதாரமாகத் தொடர்ந்தது. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, மேற்கு ஆசியப் போர் உள்ளிட்ட உலகளாவிய சவால்களையும் இந்தியா வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டது.

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இந்தியாவின் பொருளாதார வலிமை, கடந்த ஆண்டில் மட்டுமல்ல, தற்போதும் தொடர்கிறது என்பதையே அண்மைய புள்ளிவிவரங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. நாட்டிலேயே அதிக தொழில்மயமாக்கப்பட்ட மற்றும் நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. இந்த வளர்ச்சிக் கதையை உருவாக்கியதிலும், அதன் பலனை அனுபவித்ததிலும் தமிழ்நாடு முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளது.

எனவே, உள்கட்டமைப்பு வசதிகளின் அவசியத்தை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு புதிதாக எடுத்துரைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனெனில், அதன் முக்கியத்துவத்தை தமிழ்நாட்டு மக்கள் தினசரி வாழ்க்கையிலேயே அனுபவித்து வருகின்றனர். ஆனால், இந்தப் பயணம் இன்னும் நிறைவடையவில்லை. மாறாக, மிகவும் சவாலான கட்டம் இனிமேல்தான் உள்ளது.

இந்தியாவிற்கு உள்கட்டமைப்பு முதலீடுகளுக்கான நிதி, அரசின் பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகளால் மட்டும் நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கு மிகப் பெரியதாக உள்ளது. தொடக்க கால முதலீட்டை அரசால் மேற்கொள்ள முடியும். ஆனால், முழுப் பொறுப்பையும் அரசே ஏற்க இயலாது.

அதனால், தனியார் முதலீடுகளின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியமாகிறது. அதிலும், உடனடி லாபத்தை எதிர்பார்க்காமல், 20 முதல் 30 ஆண்டுகள் வரை நிலையான வருமானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் நீண்டகால (Patient Capital) முதலீடுகளே இந்தியாவிற்கு மிகவும் தேவையானதாக உள்ளது.

இந்த ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில், தனியார் நிறுவனங்கள் உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களில் அதிக நம்பிக்கையுடன் முதலீடு செய்யும் வகையில் Infrastructure Risk Guarantee Fund என்ற திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சாலைகள், மின்சாரம் போன்ற உள்கட்டமைப்புகளை திட்டமிட்டு உருவாக்கி, அதற்குத் தேவையான நிதியை ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை இந்தியா தெளிவாக உணர்ந்துள்ளது. அதேபோல், நீரையும் மிக முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு வளமாக கருதி திட்டமிட வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது.

பருவமழை நன்றாக பெய்யும் ஆண்டுகளில் மழைநீரை சேமித்து, வறட்சிக் காலங்களிலும் மக்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் போதுமான நீர் சேமிப்பு வசதிகளை உருவாக்க வேண்டும். நிலத்தடி நீர்பரப்பை அதிகரிக்க செய்தல், நீரை மறுசுழற்சி செய்தல், கடல்நீரை குடிநீராக மாற்றுதல் போன்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

உள்நாட்டுப் பகுதிகளில், நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளைப் பாதுகாப்பது மற்றும் நீர் தேவையை திறமையாக நிர்வகிப்பது, பெரிய அணைகள் கட்டுவதைவிட பல நேரங்களில் குறைந்த செலவிலும் அதிக பலனையும் தரக்கூடியதாக இருக்கும். நீர் பாதுகாப்பு என்பது வேளாண்மை, தொழில், சுகாதாரம் ஆகிய துறைகளுக்கு இணையான ஒரு துறை அல்ல; மாறாக, அவை அனைத்திற்கும் அடித்தளமாக இருப்பதாகும்.

இந்தியாவில் இன்னும் பாதி மக்கள் மழையை நம்பியுள்ள விவசாயத்தின் மூலம் வாழ்வாதாரத்தைப் பெறுகின்றனர். மேலும், ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும், ஒவ்வொரு நகரமும் நீர் வளத்தையே அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்குகின்றன. ஆனால், நீருக்கு மிகக் குறைந்த அல்லது இலவச மதிப்பை வழங்குவதால், அது முடிவில்லாத வளம் என்ற எண்ணம் உருவாகிறது.

பின்னர், தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் அதிர்ச்சி அடைகிறோம். பசுமை வளர்ச்சி என்று கூறிக்கொண்டே, அதற்கான அடிப்படை வளமான நீரையே அழிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

உலகின் பல முக்கிய நகரங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், ஒரு நிலப்பரப்பில் எவ்வளவு கட்டடம் கட்டலாம் என்பதை நிர்ணயிக்கும் தரைப் பரப்பு குறியீடு (Floor Space Index - FSI) இந்தியாவில் இன்னும் குறைவாகவே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவும் நகர வளர்ச்சிக்கும், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கும் ஒரு முக்கிய தடையாக உள்ளது.

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இறுதியாக, தமிழ்நாட்டு மண்ணில் தமிழின் மாபெரும் ஞானத்தை நினைவுகூர விரும்புகிறேன். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறளில், கடவுள் வாழ்த்திற்குப் பிறகு செல்வம், அறம் அல்லது இன்பம் குறித்து அல்ல; மாறாக, 'வான்சிறப்பு' என்ற அதிகாரத்தின் மூலம் மழையின் மகத்துவத்தை முதன்மையாக எடுத்துரைத்தார்.

இன்று நாம் மீண்டும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கும் உண்மையை, அன்றே திருவள்ளுவர் உணர்த்தியிருந்தார். நீர் என்பது பல வளங்களில் ஒன்று அல்ல, மனித வாழ்வும், வேளாண்மையும், தொழிலும், பொருளாதாரமும் தழைத்தோங்கும் அடித்தளமே நீராகும்.

அதனால்தான் திருவள்ளுவர்,

"நீரின்றி அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு"

என்று வலியுறுத்தினார்.

நாம் நீடித்த தரத்துடன் கட்டமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். அளித்த வாக்குறுதிகளை காப்பாற்ற வேண்டும். நியாயமான கட்டண முறைகளை நேர்மையுடனும் துணிவுடனும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதைவிட முக்கியமாக, நீரை அனைத்து வளர்ச்சிக்கும் அடித்தளமாகக் கருதி பாதுகாக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு செயல்பட்டால், இந்த ஆண்டு இந்தியா வெளிப்படுத்தியுள்ள பொருளாதார மீண்டெழும் திறன் என்பது ஒரு ஆண்டின் சாதனையாக மட்டும் இல்லாமல், வருங்கால தலைமுறைகளுக்கான நிலையான பாரம்பரியமாக மாறும்" என்று அனந்த நாகேஸ்வரன் தெரிவித்தார்.

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CHIEF ECONOMIC ADVISOR NAGESWARAN
CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY
INFRASTRUCTUE FINANCING
தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர்
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