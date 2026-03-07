'முடிவு எட்டப்பட்ட சூழல்...' திமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து சிபிஐ வீரபாண்டியன் தகவல்
தற்போதைய அரசியல் சூழலில், பாஜக-வை வீழ்த்துவதே எங்களின் முதன்மையான கடமை என்று வீரபாண்டியன் கூறினார்.
Published : March 7, 2026 at 10:53 PM IST
சென்னை: தொகுதிகள் குறித்து நாங்கள் பேசியதில் ஏறத்தாழ ஒரு முடிவு எட்டப்பட்ட சூழல் உருவாகியுள்ளது; நாளை அல்லது நாளை மறுதினம் எங்கள் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வமான முடிவு அறிவிக்கப்படும் என வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு இடையேயான மூன்றாம் கட்ட தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெற்றது. தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக கடந்த 27 ஆம் தேதி இரு கட்சிகளிடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற நிலையில், இரண்டாம் கட்டமாக கடந்த 3 ஆம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. அப்போது முதல்வர் ஸ்டாலினும் அறிவாலயத்திற்கு வருகை தந்திருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து இன்று 3ம் கட்டமாக திமுக - சிபிஐ இடையிலான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. கடந்த 2021 தேர்தலில் சிபிஐ பவானிசாகர் (தனி), வால்பாறை (தனி), சிவகங்கை, திருப்பூர் வடக்கு, திருத்துறைப்பூண்டி (தனி), தளி ஆகிய 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. இந்த நிலையில் எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை இன்று 3 ஆம் கட்டமாக திமுகவுடன் சிபிஐ நடத்தியுள்ளது.
இன்றைய பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் கூறுகையில், '' கட்சியின் மாநிலக் குழு சார்பாகவும், பேச்சுவார்த்தைக் குழுவின் சார்பாகவும் முதல்வரை சந்தித்து, தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து விரிவாகப் பேசினோம். தற்போதைய அரசியல் சூழலில், பாஜக-வை வீழ்த்துவதே எங்களின் முதன்மையான கடமை.
தமிழகத்தில் ஒரு வலுவான அரசியல் அலை வீசுகிறது. தமிழக முதல்வரின் நலத்திட்டங்கள், அவரின் ஒற்றுமை உணர்வு மற்றும் தமிழ் மக்களின் நல்லிணக்க கலாச்சாரம் இவை யாவும் மீண்டும் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியை வெற்றி பெற செய்யும். தமிழகத்தின் வெற்றிதான் இந்தியாவின் புதிய திசையைத் தீர்மானிக்கும்.
இங்கிருந்து புறப்படுகிற அந்த வெற்றி திசை தான் இந்திய மண்ணில் ஜனநாயகத்தையும், சட்டத்தின் ஆட்சியையும், கூட்டாட்சி தத்துவத்தையும், சமூக நீதியையும் பாதுகாக்கும். அந்த வகையில் எங்களது கூட்டணி ஒரு வெற்றிக் கூட்டணியாகப் பயணிக்கப் போகிறது. தொகுதிகள் குறித்து நாங்கள் பேசியதில் ஏறத்தாழ ஒரு முடிவு எட்டப்பட்ட சூழல் உருவாகியுள்ளது. நாளை அல்லது நாளை மறுதினம் எங்கள் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வமான முடிவு அறிவிக்கப்படும்.'' என்றார்.
தொகுதி பங்கீடு முடிவாவதில் ஏன் இந்தத் தாமதம் என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, '' எங்கள் கட்சியைப் பொறுத்தவரை ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக தலைமையிலான பேச்சுவார்த்தைக் குழுவுடன் உரையாடிவிட்டு, அதை எங்கள் கமிட்டியில் தெரிவிப்போம். கமிட்டி தான் இறுதி முடிவை எடுக்கும். பேச்சுவார்த்தைக் குழுவிற்கு அதற்குரிய அதிகாரம் உள்ளது. என்ன பேசினோம் என்பதை கமிட்டியில் சொல்லி, இறுதி முடிவை அறிவிப்போம். மீண்டும் சொல்கிறேன், எங்களின் பிரதான இலக்கு பாஜக-வை வீழ்த்துவதுதான்'' என்றார்.