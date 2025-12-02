ETV Bharat / state

'அருகே உருண்டோடிய பாறை.. பேருந்துக்குள் தஞ்சம்' இலங்கையில் சிக்கியிருந்த தமிழர்களின் 'திகில்' அனுபவம்

இலங்கையின் நுவரெலியா அருகே ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு காரணமாக பேரூந்துக்குள்ளேயே இரண்டு நாட்கள் சிக்கித் தவித்த தமிழக சுற்றுலா பயணிகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.

இலங்கையில் இருந்து மீட்கப்பட்டு சென்னை வந்தடைந்த தமிழக பயணிகள்
இலங்கையில் இருந்து மீட்கப்பட்டு சென்னை வந்தடைந்த தமிழக பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 2, 2025 at 5:38 PM IST

சென்னை: ''எங்களுடன் வந்திருந்த பெண்கள் அனைவரையும் அங்குள்ள ரயில்வே குடியிருப்பு பகுதிகளில் பாதுகாப்பாக தங்க வைத்து விட்டு, ஆண்கள் நாங்கள் அனைவரும் பேருந்திலேயே இரண்டு நாட்கள் தங்கி இருந்தோம். இதனால் சரியான உணவு, குடிநீர் கிடைக்காததால் விரக்தியின் உச்சிக்கே சென்று விட்டோம்'' என மீட்கப்பட்ட தமிழக பயணிகள் தெரிவித்தனர்.

இலங்கையில் டிட்வா புயல் காரணமாக கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு பரவலாக கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால், அங்கு பல்வேறு இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு நாடே பெரும் பாதிப்புக்குள்ளானது. இதன் காரணமாக, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கொழும்பு விமான நிலையங்களில் விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் அங்கு தங்கியிருந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளும், தொழில் சம்பந்தமாக சென்றவர்களும் எப்படியாவது தமிழ்நாடு சென்று விடலாம் என்று எண்ணி யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு விமான நிலையங்களில் தஞ்சம் அடைந்தனர். ஆனால், விமான சேவை கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு முற்றிலும் முடங்கியது.

இதனால் அவர்களுக்கு உண்ண உணவு, தண்ணீர் கூட கிடைக்காமல் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். இதையடுத்து இது குறித்து தகவல்கள் ஊடகங்களில் வெளியாகிய நிலையில், இந்திய அரசு அங்கிருக்கும் தூதரக அதிகாரிகள் மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களுக்கான உணவு, தண்ணீர் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டன. இதையடுத்து முதற்கட்டமாக 189 பயணிகள் நேற்று முன்தினம் இரவு கொழும்புவில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்தனர்.

இந்த நிலையில், சென்னையிலிருந்து இலங்கை சுற்றுலா சென்றிருந்த, மேலும் 24 பயணிகள் நுவரெலியா அருகே ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு காரணமாக அந்த பகுதியை விட்டு கடந்து வர முடியாமல், பேரூந்துக்குள்ளேயே இரண்டு நாட்கள் சிக்கித் தவித்துள்ளனர்.

இது குறித்து தகவல் அறிந்த தமிழக அரசு, இலங்கை கிழக்கு மாகாணத்தின் முன்னாள் ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமானிடம் தெரியப்படுத்தியது. அதனடிப்படையில், நுவரெலியா அருகே சிக்கியிருந்த தமிழர்கள் 30 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். இதையடுத்து கொழும்பு அழைத்துவரப்பட்ட 30 பேரும் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் இன்று காலை (டிச.2) சென்னை வந்தடைந்தனர்.

இதையடுத்து சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்கள், ''சென்னை முகப்பேர் பகுதியிலிருந்து 29 பேர் கடந்த 25ஆம் தேதி இலங்கைக்கு சுற்றுலா சென்றிருந்தோம். நாங்கள் சென்ற அன்று இரவில் இருந்தே அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்தது.

இதையடுத்து நுவெரலியா சென்ற பிறகு அதிக கனமழை பெய்து பெரும் வெள்ளம், மண்சரிவு உள்ளிட்டவைகள் ஏற்பட்டது. இதனால் அங்குள்ள ஒரு கிராமத்தில் நாங்கள் சிக்கிக் கொண்டோம். எங்களுடன் வந்திருந்த பெண்கள் அனைவரையும் அங்குள்ள ரயில்வே குடியிருப்பு பகுதிகளில் பாதுகாப்பாக தங்க வைத்து விட்டு, ஆண்கள் நாங்கள் அனைவரும் பேருந்திலேயே இரண்டு நாட்கள் தங்கி இருந்தோம். இதனால் சரியான உணவு, குடிநீர் கிடைக்காததால் விரக்தியின் உச்சிக்கே சென்று விட்டோம்.

இது குறித்து எங்களது உறவினர்களிடம் தெரியப்படுத்தினோம். அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசிடம் இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், இலங்கை கிழக்கு மாகாணத்தின் முன்னாள் ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமானிடம் தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.

அதன் பிறகு தான் எங்களுக்கு அனைத்து உதவிகளும் அங்கு கிடைத்தன. செந்தில் தொண்டமான் எங்களை செல்போனில் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு நலம் விசாரித்துக் கொண்டே இருந்தார். தமிழ்நாடு அயலக நலத்துறை அதிகாரிகள் எங்களை தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு எங்களை கண்காணித்துக் கொண்டே இருந்தனர். இலங்கையில் நாங்கள் சென்று கொண்டிருந்த இடத்திற்கு 100 அடிக்கு முன் மிகப்பெரிய பாறை உருண்டு ஓடியது. ஒரு இரண்டு நிமிடம் நாங்கள் முன்னாடி சென்று இருந்தால் எங்கள் நிலைமை என்ன ஆகி இருக்கும்? என்று தெரியவில்லை.

நாங்கள் சென்ற டிராவல் ஏஜென்சி பணத்தை வாங்கிய பிறகு எங்களை கண்டு கொள்ளவே இல்லை. நாங்கள் அங்கு சிக்கிக் கொண்ட பிறகு அவர்களுக்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்ட போது கூட அவர்கள் அழைப்பை எடுக்கவில்லை. நாங்கள் இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வர முன்பதிவு செய்து இருந்த ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமான நிறுவனம், ''நாங்கள் புக் செய்திருந்த விமான டிக்கெட் காலாவதி ஆகிவிட்டது, நீங்கள் புதிய விமான டிக்கெட் தான் எடுக்க வேண்டும்'' என கூறிவிட்டார்கள்.

அதன் பிறகு இலங்கை கிழக்கு மாகாணத்தின் முன்னாள் ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி எங்களது பழைய விமான டிக்கெட் மூலமாகவே எங்களை சென்னை செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்தார்.

எங்களுடன் சுற்றுலா வந்த ஐந்து பேர் அவர்களுடைய உறவினர் வீட்டில் தங்கிவிட்டனர். நாங்கள் 24 பேர் இப்போது சென்னை வந்துள்ளோம். எங்களுக்கு உதவி செய்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், இலங்கை முன்னாள் ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமான் ஆகியோருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்'' என்றனர்.

