ETV Bharat / state

13 ஆண்டுகளாக பணி வழங்காமல் அலைகழிப்பு; ஆசிரியர்கள் தலைமைச் செயலகத்தில் குவிந்ததால் பரபரப்பு

2013-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களில் 410 பேரை தவிர மற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது.

முதல்வரை சந்திக்க வந்தவர்கள்
முதல்வரை சந்திக்க வந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 10:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் வெற்றி பெற்ற தங்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்கக்கோரி 200-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் முதல்வரை சந்தித்த தலைமைச் செயலகம் வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

2013-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களில் 410 பேரை தவிர மற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. மீதம் இருக்கும் 410 பேருக்கு பின்னர் பணி வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என அப்போது இருந்த அரசாங்கம் தெரிவித்தது. ஆனால் அப்படி ஏதும் பணிகள் வழங்கப்படாமல் 2017-ஆம் ஆண்டு மீண்டும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு நடத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 2018-ஆம் ஆண்டு மறுபடியும் நியமன தேர்வு நடத்தி ஆசிரியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

2013-ஆம் ஆண்டு தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு இந்த நியமன தேர்வு பொருந்தாது என்று கூறப்பட்டதால், தேர்ச்சி அடைந்த 410 பேரும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பாக மனு தாக்கல் செய்தனர். இதை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், அனைவருக்கும் உடனடியாக பணி ஆணைகளை வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.

ஆனால், 13 ஆண்டுகள் கடந்தும் இதுவரை உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி பணி ஆணை வழங்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், தங்களுக்கு பணி ஆணை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, முதல்வரை சந்திக்க தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்களில் 200-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தலைமைச் செயலகம் வந்தனர். அவர்களில் சிலர் மட்டும் முதல்வரை சந்தித்து மனு கொடுக்க போலீசார் அனுமதித்தனர்.

மற்றவர்கள் தலைமைச் செயலகத்திற்கு எதிரே உள்ள வாகன நிறுத்துமிடத்தில் காத்திருந்தனர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

TAGGED:

CHIEF SECRETARIAT
TRB
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு
CHIEF MINISTER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.