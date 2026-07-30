வள்ளலார் சர்வதேச மையம் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட்டது தமிழ்நாடு அரசு
பெருவெளியில் ஜோதி தரிசனத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாத வகையில், மாற்று இடத்தில் நூலகம், கூட்டரங்கு, யோகா சாலை, முதியோர் இல்லம் உள்ளிட்டவை கட்ட திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : July 30, 2026 at 8:39 PM IST
சென்னை: வடலூர் வள்ளலார் சத்திய ஞான சபையின் பெருவெளியில் வள்ளலார் சர்வதேச மையம் அமைக்கும் திட்டம் கைவிடப்பட்டதாக இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டம், வடலூரில் உள்ள வள்ளலார் சத்திய ஞான சபை முன்புள்ள 70 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட பெருவெளியில் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வள்ளலார் சர்வதேச மையம் அமைக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதற்கான அரசாணையை கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு பிறப்பித்தது.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த திட்டத்துக்கு வடலூர் பகுதி மக்கள் கடும் எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தனர். மேலும், பெருவெளியில் வள்ளலார் சர்வதேச மையம் அமைக்கும் அரசின் இந்த திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றும் தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு அமர்வு, பெருவெளியில் கட்டுமானங்கள் மேற்கொள்ளக் கூடாது என உத்தரவிட்டது. இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை நீதிபதிகள் ஜி.ஜெயச்சந்திரன், எஸ்.சவுந்தர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, பெருவெளியில் ரூ. 100 கோடி மதிப்பில் வள்ளலார் சர்வதேச மையம் அமைக்கும் திட்டத்தை அரசு கைவிடுவதாக இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் இங்கு 20 மாவட்டங்களில் விவசாயம் நடக்காது- அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் எச்சரிக்கை
அதேசமயம், பெருவெளியில் ஜோதி தரிசனத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாத வகையில், மாற்று இடத்தில் நூலகம், கூட்டரங்கு, யோகா சாலை, முதியோர் இல்லம் உள்ளிட்டவை கட்ட திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், தற்போது சத்திய ஞான சபை வசம் உள்ள 71.24 ஏக்கர் நிலத்தையும் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து பாதுகாக்க சுற்றுச் சுவர் அமைக்க உள்ளதாகவும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதைக்கேட்ட நீதிபதிகள், "மாற்று இடத்தில் நூலகம், யோகா சாலை, முதியோர் இல்லம் அமைப்பது அரசின் முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டது" எனத் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, 71.24 ஏக்கர் நிலத்தைச் சுற்றி சுற்றுச் சுவர் எழுப்ப அனுமதியளித்து, உடனடியாக பணிகளை துவங்க உத்தரவிட்டனர். பின்னர், இந்த வழக்கின் விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டனர்.