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தகவல் ஆணையர்களை தேர்வு செய்ய தேடல் குழுவை நியமித்தது தமிழக அரசு

தேடல் குழுவின் தலைவராக ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆர்.எஸ்.ராமநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம்
தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம் (State Information Commission)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 6:37 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தில், மாநிலத் தலைமை தகவல் ஆணையர் உள்பட நான்கு தகவல் ஆணையர்களை தேர்வு செய்ய தேடல் குழுவை அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

அரசு துறைகளிடம் இருந்து பொதுமக்களுக்கு சரியான தகவல்களை பெற்றுத் தருவதற்காக, தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்-2005-இன் கீழ் தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையத்தில், மாநில தலைமை தகவல் ஆணையரும், 8 தகவல் ஆணையர்களும் இடம்பெற வேண்டும்.

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இந்நிலையில், காலியாக உள்ள மாநில தலைமை தகவல் ஆணையர் மற்றும் நான்கு மாநிலத் தகவல் ஆணையர் பதவிகளுக்கு தகுதியான நபர்களைத் தேர்வு செய்ய தேடல் குழுவை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு, ஜூலை 8-ஆம் தேதியிட்ட அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை வெளியிட்டுள்ள அரசாணை எண் 37-இன் அடிப்படையில் இந்த தேடல் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் பிரிவு 15 (3)-இன் கீழ், இந்த தேடல் குழு, பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டிய தகுதியான நபர்களின் பட்டியலை தயாரித்து தேடல் குழுவின் தலைவரிடம் வழங்கும்.

தமிழ்நாடு அரசின் அரசிதழ் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு அரசின் அரசிதழ் அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேடல் குழுவின் தலைவராக ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆர்.எஸ்.ராமநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உறுப்பினர்களாக மனிதவள மேலாண்மைத் துறை முதன்மைச் செயலாளர் சி. சமயமூர்த்தி ஐஏஎஸ், ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆர்.சுடலைக்கண்ணன் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

இந்தக் குழு, மாநில தலைமை தகவல் ஆணையர் மற்றும் நான்கு மாநில தகவல் ஆணையர் பதவிகளுக்கு தகுதியான நபர்களை ஆய்வு செய்து, அவர்களின் பெயர்களை குறும்பட்டியலிட்டு, சட்டப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள தேர்வுக் குழுவின் தலைவரிடம் பரிந்துரைக்கும்.

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அதன் பின்னர், தேர்வுக் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மாநில தலைமை தகவல் ஆணையர் மற்றும் மாநில தகவல் ஆணையர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என அரசிதழில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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