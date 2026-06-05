அலுவலகத்தை பூட்டாமல் வேகமாகச் சென்ற சார் பதிவாளர்
சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூபாய் 20,000 ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : June 5, 2026 at 3:38 PM IST
தேனி: சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தை பூட்டாமல் மளமளவென இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற சார் பதிவாளர் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் நேற்று (ஜூன் 04) லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்தினர். குறிப்பாக, தஞ்சாவூர், தேனி, திருநெல்வேலி, சேலம், மயிலாடுதுறை, கோயம்புத்தூர், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட சார் பதிவாளர் அலுவலங்களில் அதிரடி சோதனை நடைபெற்றது. இந்த சோதனையில் அதிகாரிகள் லஞ்சக் கணக்கில் பணத்தைப் பறிமுதல் செய்தனர்.
அதன் ஒரு பகுதியாக, தேனி மாவட்டம், போடிநாயக்கனூர் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நேற்று (ஜூன் 04) பிற்பகல் 3 மணியளவில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆய்வாளர் பரமேஸ்வரி தலைமையில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் சோதனை நடத்தினர்.
முன்னதாக அலுவலகத்தின் நுழைவுவாயிலைப் பூட்டினர். மேலும், பத்திரப்பதிவுச் செய்வதற்காக 50- க்கும் மேற்பட்டோர் காத்திருந்த நிலையில் அவர்களின் செல்போன்களை பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர் நடந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை இரவு வரை நீடித்தது. இதனால் சார் பதிவாளர் அலுவலகம் பரபரப்பாகக் காணப்பட்டது.
இரவு 11.00 மணியளவில் பொதுமக்கள், சார் பதிவாளர்கள் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அனைவரும் வெளியேற்றப்பட்டனர். எனினும், இன்று அதிகாலை 2 மணி வரை நடைபெற்ற சோதனையில், சார் பதிவாளர் கார்த்திகை ராஜாவிடம் விசாரணை நடத்திய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர், பின்னர் புறப்பட்டு சென்றனர். இந்த சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூபாய் 20,000 கைப்பற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
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இதனிடையே, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் காரில் ஏறி புறப்பட்டு சென்ற போது, சார் பதிவாளர் கார்த்திகை ராஜா, அலுவலகத்தைப் பூட்டாமல் அப்படியே விட்டு விட்டு வேறுவொருவரின் இரு சக்கர வாகனத்தில் வேகமாகச் சென்றது தொடர்பான காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநராக முன்னாள் பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் பொறுப்பேற்ற பின் நடைபெற்ற லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் மிகப் பெரிய அதிரடி சோதனை இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.