ETV Bharat / state

ராஜினாமா செய்த எம்எல்ஏக்கள் மீது கட்சி தாவல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை சாத்தியமா? சட்ட வல்லுநர்கள் கருத்து

புகாருக்கு உள்ளான உறுப்பினர், தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து, கட்சியில் இருந்து விலகிவிட்டதால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது.

சபாநாயகரிடம் ராஜினாமா கடிதம் அளித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்
சபாநாயகரிடம் ராஜினாமா கடிதம் அளித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 10:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மூன்று தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததற்காக அவர்கள் மீது கட்சி தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என சட்ட வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி அணி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான அணி என இரண்டு பிரிவாகப் பிளவுப்பட்டுள்ளது. கடந்த மே 13- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நடந்த முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியைச் சேர்ந்த 22 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்திருந்தனர். அதேபோல், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் அணியைச் சேர்ந்த 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.

இதையடுத்து அதிமுகவின் கொறடா உத்தரவை மீறி வாக்கெடுப்பில் வாக்களித்த இபிஎஸ் உள்பட 22 பேர் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக்கோரி அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினர் சபாநாயகரிடம் மனு அளித்திருந்தனர். அதேபோல், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினரும் சபாநாயகரிடம் மனு அளித்திருந்தனர்.

இந்த சூழலில் எஸ்.பி.வேலுமணியின் தரப்பைச் சேர்ந்த ஆற்காடு தொகுதி எம்எல்ஏ சுகுமார், காங்கேயம் தொகுதி எம்எல்ஏ நடராஜ், அந்தியூர் தொகுதி எம்எல்ஏ ஹரி பாஸ்கர், பண்ருட்டி தொகுதி எம்எல்ஏ மோகன், சங்கரன்கோவில் தொகுதி எம்எல்ஏ திலீபன் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் இன்று (மே 25) அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரில் சந்தித்து தங்களது ஆதரவைத் தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில், மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்யபாமா ஆகியோர் இன்று திடீரென தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். அத்துடன், தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர்.

வழக்கறிஞர் ராஜா கார்த்திக்
வழக்கறிஞர் ராஜா கார்த்திக் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தவர்கள் மீது கட்சித் தாவல் நடவடிக்கை பாயுமா? என்பது சட்ட குறித்து சட்ட வல்லுநர்களிடம் கேள்விகளை முன்வைத்தோம்.

இது குறித்து வழக்கறிஞர் ராஜா கார்த்திக் கூறுகையில், "தவெகவுக்கு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஆதரவு தெரிவித்ததற்காக சபாநாயகரிடம் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அளித்த மனு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், மூன்று அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திடீரென ராஜினமா செய்துள்ளனர். அதற்கான ராஜினாமா கடிதத்தை தலைமை செயலகத்தில் சபாநாயகரிடம் அளித்துள்ளனர். அதனால், இனிமேல் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெகவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்ததற்காக அதிமுக அளித்த மனு மீது சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என அரசியலமைப்பு 164 1(a) தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினமா செய்துவிட்டதால், அவர்கள் மீதான கட்சித்தாவல் தடை சட்டம் செல்லாததாகிவிடும். அதன்பிறகு, எந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்றாரோ? அதே தொகுதியில் புதிதாக சேர்ந்த கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறலாம். கட்சியில் இருந்து விலகிய உடனே தகுதி நீக்கம் செல்லாததாகிவிடும் என்பதால், மீண்டும் வெற்றி பெற்று அமைச்சராகவும் ஆக எந்த தடையும் இல்லை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பாலாஜி
சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: "என் மகன் இறப்பிற்கு நீதி வேண்டும்"; காதல் விவகாரத்தில் கொல்லப்பட்ட இளைஞரின் தாய் ஆட்சியரிடம் கண்ணீர் கோரிக்கை

சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பாலாஜி கூறுகையில், "ஒரு உறுப்பினர் கட்சியில் தொடர்ந்து இருக்கும் வரை தான் கட்சித்தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்ய முடியும். புகாருக்கு உள்ளான உறுப்பினர், தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து, கட்சியில் இருந்து விலகிவிட்டதால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. வேறு கட்சியின் குதிரை பேரத்தால் உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்ததாக, கட்சி தலைமை புகார் அளிக்கவும் முடியாது. ஏனென்றால், சம்மந்தப்பட்ட கட்சியில் இருந்து அந்த உறுப்பினர் ராஜினாமா செய்து விட்டதால், சபாநாயகர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது. மேலும், பல உறுப்பினர்கள் வெளியேறினாலும் எந்த நடவடிக்கையும் சபாநாயகரால் எடுக்க முடியாது" என்றார்.

TAGGED:

AIADMK
EPS
SP VELUMANI
TN ASSEMBLY SPEAKER
LEGAL EXPERTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.