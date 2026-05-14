முதலமைச்சர் அறிவித்த 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை' திட்டம் சேலத்தில் தொடக்கம்
Published : May 14, 2026 at 7:17 PM IST
சேலம்: முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்த 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை' திட்டம் சேலத்தில் இன்று (மே 14) தொடங்கப்பட்டது.
தமிழக முதலமைச்சராக தவெக தலைவர் விஜய் பதவி ஏற்றதும், பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு என தமிழகத்தில் 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை' தொடங்கப்படும் என்று அறிவித்தார். இதற்கான கோப்புகளில் பதவியேற்ற அன்றைய தினமே கையொப்பமிட்டார்.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் முதல்முறையாக சேலம் மாநகர காவல் துறையில் 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை' திட்டம் தொடங்கப்பட்டு உள்ளது. பெண்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் அனில் குமார் கிரி மேற்பார்வையில், 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை' அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சூரமங்கலம் சரக உதவி ஆணையர் ரமளி ராமலட்சுமி கண்காணிப்பில் இந்த குழு இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவரின் இந்த அதிரடிப்படைக் குழுவில் எஸ்.ஐ., அருள்மொழி. எஸ்.எஸ்.ஐ-க்கள் அம்சவள்ளி, சத்தியவதி, பெண் தலைமை காவலர்கள் பிரேமலதா, மங்கையர்க்கரசி ஆகியோர் 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை' அதிகாரிகளாக செயல்பட உள்ளனர்.
இவர்கள் குற்றச்சம்பவங்கள் நடைபெற வாய்ப்புள்ள இடங்களை கண்டறிந்து, அங்கு கண்காணிப்பில் ஈடுபடுதல், பொது இடங்களில் தொடர்ந்து ரோந்து மேற்கொள்தல் உள்ளிட்டவற்றை செய்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்க உள்ளனர். குறிப்பாக, பேருந்து நிறுத்தங்கள், ரயில் நிலையங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் போன்ற பெண்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் தீவிர கண்காணிப்பை அவர்கள் மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
மேலும், சமூக நலத்துறை, கல்வித்துறை மற்றும் அரசு சாரா தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளையும் இந்த அதிரடிப்படை குழு நடத்த உள்ளது. அத்துடன், பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு உத்திகளை பெண்களுக்கு வழங்கவும் அதிரடிப்படை திட்டமிட்டு உள்ளது.
'சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை' முதற்கட்டமாக காவல்துறை தலைமையக நிர்வாக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும். இச்சிறப்பு படையினருக்கு தேவையான நான்கு சக்கர வாகனம், சாதனங்கள், உடலில் அணியும் கேமரா (Body Worn Camera) மற்றும் இதர வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் பணியைத் தொடங்கி வைத்த சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் அணில் குமார் கிரி, அதிரடிப்படையினருக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர் "பெண்கள் பிரச்சனை தொடர்பாக புகார் செய்தால் அல்லது அவசர அழைப்புக்கு தொடர்பு கொண்டால், உடனே சிங்கப்பெண் அதிரடி படை அங்கு சென்று தேவையான உதவிகள் மற்றும் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.