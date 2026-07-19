அமைச்சராக இருந்தும் மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியவில்லை - அமைச்சர் சரத்குமார் ஆதங்கம்
உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு அமோக வெற்றியைத் தேடித் தர வேண்டும் என அமைச்சர் சரத்குமார் கேட்டுக்கொண்டார்.
Published : July 19, 2026 at 8:10 PM IST
செங்கல்பட்டு: அமைச்சராக இருந்த போதிலும் தான்னால் மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என அமைச்சர் சரத்குமார் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தாம்பரம் அடுத்த கடப்பேரி திருநீர்மலை மெயின்ரோட்டில் நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார் கலந்து கொண்டார். பின்னர் பயனாளிகளுக்கு தையல் இயந்திரங்கள், அரிசி மூட்டைகள், ஹாட் பாக்ஸ் போன்றவற்றை வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் சரத்குமார், "தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மக்கள் நலத்திட்டங்களை முழுமையாக செயல்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை நிலவுகிறது. பொதுமக்களுக்கு தேவையான சாலை வசதி, மழைநீர் வடிகால், குடிநீர் திட்டங்கள், புதிய குடிநீர் தொட்டிகள் அமைத்தல், மின்கம்பங்கள் மாற்றுதல் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ள முயற்சி செய்தாலும், தற்போதைய வார்டு கவுன்சிலர்கள் பல்வேறு காரணங்களைக் கூறி அவற்றைத் தடுத்து வருகின்றனர்.
மக்கள் நலப்பணிகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகளை அனுப்பினாலும், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எங்களை மீறி எப்படி பணிகளை மேற்கொள்கிறீர்கள் என்று கூறி அவர்களைத் திருப்பி அனுப்புகின்றனர். இதனால், மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டிய பல்வேறு திட்டங்கள் முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, வரவிருக்கும் மாநகராட்சித் தேர்தலில் மக்களின் வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருப்பவர்களுக்கு பொதுமக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்ட வேண்டும். 70 வார்டுகளிலும் முதலமைச்சர் அறிவிக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்களை பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும். தாம்பரம் மாநகராட்சியை தமிழ்நாட்டிலேயே முன்னோடியான மாநகராட்சியாக மாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு மக்களிடமே உள்ளது.
தேர்தல் நேரத்தில் வாக்குகளைப் பெறுவதற்காக பணம் கொடுக்க முயற்சிக்கலாம். அது மக்களின் வரிப்பணத்தில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணம்தான் என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும். எனவே வரும் மாநகராட்சித் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு அமோக வெற்றியைத் தேடித் தர வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.