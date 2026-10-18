Exclusive: நெல்லையில் களைகட்டும் நவராத்திரி கொலு; பூரி ஜெகநாதர் கோயில் தேரை தத்ரூபமாக காட்சிப்படுத்தி அசத்திய குடும்பம்!
51 ஆண்டுகளாக வீடு முழுக்க கொலு வைத்து சிறப்பித்து வரும் மாரியப்பன், இந்த ஆண்டு ஒடிசா பூரி ஜெகநாதர் கோயில் தேரை தத்ரூபமாக காட்சிபடுத்தியுள்ளார்.
Published : October 18, 2026 at 8:01 AM IST
- BY இரா மணிகண்டன்
இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான நவராத்திரி திருவிழா நாடு முழுவதும் களைகட்ட தொடங்கியுள்ளது. இந்த திருவிழாவின் சிறப்பம்சமே வீடுகளில் கொலு வைத்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபடுவது தான். இந்த ஆண்டு நவராத்திரி பண்டிகை அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி தொடங்கி 20-ஆம் தேதி விஜயதசமியுடன் நிறைவடைகிறது.
இப்பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டிலும் பலர் தங்கள் வீடுகளில் கொலு அலங்காரம் செய்துள்ளனர். இவ்வாறு கொலு வைத்து வழிபடுவதன் மூலம் நீண்ட ஆயுள், ஆரோக்கியம், வீடு பேறு போன்றவற்றை அடையலாம் என்பது மக்களின் நம்பிக்கையாகும்.
9 நாட்கள் நடைபெறும் நவராத்திரியின் இறுதி நாளில் தசரா பண்டிகை கொண்டாடப்படும். முன்பெல்லாம் கொலுவில் தெய்வங்களை தான் வைப்பார்கள். ஆனால் இப்போது தெய்வங்களைத் தாண்டி, காலத்தின் மாற்றத்திற்கேற்ப வீட்டில் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருட்கள், விளையாட்டு உபகரணங்கள், பொம்மைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான பொருட்களை வைப்பதுடன் ஒரு கருப்பொருளை மையமாக கொண்டும் கொலு வைத்து சிறப்பிக்கின்றனர்.
51வது ஆண்டாக கொலு
அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை தியாகராஜ நகரைச் சேர்ந்த மாரியப்பன் என்பவர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுப்புது கருப்பொருள்களை மையமாகக் கொண்டு கொலு வைத்து வருகிறார். இவர் வேளாண் துறையில் பணிபுரிந்து வருகிறார். ஆரம்பத்தில் மாரியப்பனின் தாய் மரகதம் வீட்டில் சிறிய அளவில் கொலு வைத்து வழிபட தொடங்கி இருக்கிறார். பின்னாளில் மாரியப்பனும் அவரது மனைவியும் கொலு வைப்பதை விரிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
பெரும்பாலான வீடுகளில் கொலு வைப்பதற்கென ஒரு அறையை ஒதுக்கி, அங்கு தெய்வங்கள் மற்றும் பிற பொம்மைகளை காட்சிப்படுத்துவார்கள். ஆனால் மாரியப்பன் குடும்பத்தினரோ வீட்டில் படுக்கையறை தவிர மற்ற அனைத்து அறைகளிலும் கொலு வைத்து சிறப்பிப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். 51வது ஆண்டாக இந்த ஆண்டும் வீட்டின் அனைத்து அறைகளிலும் கொலு வைத்து அசத்தியுள்ளனர்.
இந்த ஆண்டை ஐ.நா சபை ‘பெண் விவசாயிகள் ஆண்டு’ என அறிவித்ததை தீம் ஆக கொண்டு கொலு வைத்துள்ளனர். மேலும் இந்த ஆண்டு புதுமையாக ஒடிசா மாநிலத்தில் புகழ்பெற்ற பூரி ஜெகநாதர் கோயில் தேரை பிரத்தியேகமாக வடிவமைத்து கொலுவில் காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர். இந்த ஆண்டும் வழக்கம் போல் அக்கம்பக்கத்தினர் அனைவரும் அவரது வீட்டிற்கு வந்து ஆர்வமுடன் கொலுவை கண்டு ரசித்துச் செல்கின்றனர்.
தத்ரூபமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த பூரி ஜெகநாதர் கோயில் தேர்
இது குறித்து அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் சார்பில் அவரது வீட்டிற்கு பயணப்பட்டோம். ஏற்கனவே கூறியபடி, வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் வரவேற்பு அறை தொடங்கி சமையலறை வரை அனைத்து அறைகளிலும் எங்கு பார்த்தாலும் கொலு பொம்மைகள் நம்மை வரவேற்றன. தெய்வங்களை வணங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் நமது நாட்டின் கலாச்சாரத்தையும், பண்பாட்டையும் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்பதில் இவர்கள் கவனமாக உள்ளனர். அதன் வெளிப்பாடாக தமிழர்களின் பாரம்பரியம் குறித்த காட்சிகள் அதிகம் இடம்பெற்றிருந்தன.
அதுமட்டுமல்லாமல், சுகாதாரமான மற்றும் சுகாதாரமற்ற உணவுகள் குறித்தும் காட்சிபடுத்தும் விதமாக இட்லி, ஐஸ்கிரீம், பானிபூரி போன்ற உணவுகளை தத்ரூபமாக காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர். கீழ்த்தளத்தில் இருந்த கொலு பொம்மைகளை படம் எடுத்த படி மேலே மாடிக்குச் சென்றோம்.
அங்கும் படுக்கையறை தவிர அனைத்து அறைகளிலும் கொலு பொம்மைகள் நிறைந்து வழிந்து கிடந்தன. அங்கு தான் பிரத்யேக பூரி ஜெகநாதர் கோயில் தேர் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. மஞ்சள், சிவப்பு நிற துணிகளாலும் அட்டைகளாலும் செய்யப்பட்ட அந்த தேர் பார்ப்பதற்கு தத்ரூபமாக இருந்தது. நிஜத்தில் ஓடும் தேரை போன்று சக்கரங்கள், வண்ண அலங்காரங்கள், தெய்வங்களின் உருவங்கள் என அனைத்தும் இடம்பெற்றிருந்தன. இந்த தேரை சுமார் ஒரு மாதம் குடும்பமாக சேர்ந்து வடிவமைத்ததாக கூறினர்.
சிங்கப்பூரிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட பொம்மைகள்
கொலு வைப்பதற்காகவே ஆண்டுதோறும் சிங்கப்பூரிலுள்ள உறவினர் வீட்டிற்குச் சென்று தங்கி, அங்கு கிடைக்கும் வித்தியாசமாக பொம்மைகளை வாங்கி வருவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார் மரகதம். இந்த ஆண்டு கொலுவில் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய அரிக்கன் விளக்கினை சிங்கப்பூரிலிருந்து பிரத்யேகமாக வாங்கி வந்து காட்சிப்படுத்திருந்தார். அந்த விளக்கு இருட்டில் தங்கம் போல் ஜொலித்தது.
இது குறித்து மாரியப்பனின் மகள் நம்மிடம் கூறுகையில், “எங்கள் வீட்டில் 3-வது தலைமுறையாக கொலு வைத்து வருகிறோம். அடுத்த தலைமுறைக்கும் இந்த கொலுவை எடுத்துச்செல்ல வேண்டும் என்பது தான் எங்கள் விருப்பம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுமையான விஷயங்களை கொலுவில் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறோம்.
இந்த ஆண்டு ஒடிசா பூரி ஜெகநாதர் கோயிலின் தேரை காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறோம். அந்த கோயிலில் ஆண்டுதோறும் புதிதாக தேர் செய்கிறார்கள். பிற கோயில் தேர்களை விட பூரி ஜெகநாதர் கோயில் தேரில் சக்கரங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகம். அங்கு மொத்தம் 3 தெய்வங்கள் உண்டு. எனவே அதனை காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறோம்.
அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கும் அனைவரும் எங்கள் வீட்டிலுள்ள கொலுவை ஆர்வமுடன் வந்து பார்ப்பது சந்தோஷமாக இருக்கிறது. வீடு முழுவதும் கொலு வைப்பதற்கு எங்களை உற்சாகப்படுத்தியதே எங்கள் பாட்டி தான். கொலு மூலம் மக்களிடையே விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம்” என்றார்.
மற்றவர்களும் இதுபோன்று கொலு வைத்தால் மகிழ்ச்சி
இந்த ஆண்டு கொலு குறித்து மாரியப்பனின் சகோதரி ராமலட்சுமி நம்மிடம் கூறுகையில், “அம்மா வீட்டில் 51-வது ஆண்டாக கொலு வைத்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுப்புது பொம்மைகளை வாங்கி வைக்கிறோம். அதனால் தற்போது சுமார் பத்தாயிரம் பொம்மைகள் வரை கொலுவில் உள்ளன. நவராத்திரியில் 3 நாட்கள் துர்கை, 3 நாட்கள் லட்சுமி, 3 நாட்கள் சரஸ்வதி அவதாரம் உண்டு. எனவே அந்த நாட்களில் அம்மனை வழிபட்டு வருகிறோம்.
மேலும் இந்த ஆண்டு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றதை கொலுவாக வைத்திருக்கிறோம். அதில் மீனாட்சி - சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணமும் விசேஷமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் ஏகபாத மூர்த்தி சிலை வைத்துள்ளோம். அதில் பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு ஆகிய மூன்று பேரும் ஒரே சிலையில் இருப்பார்கள். இதனை எங்கள் உறவினர்கள் அனைவரும் வந்து பார்வையிட்டு செல்கிறார்கள். இதே போல் அனைவரும் கொலு வைத்தால் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி” என்று தெரிவித்தார்.
51 ஆண்டுகளாக உற்சாகத்துடன் கொலு வைத்துவரும் மூதாட்டி மரகதம் நம்மிடம் கூறுகையில், “எங்கள் வீட்டில் 51 ஆண்டாக கொலு வைத்திருக்கிறோம். அக்கம் பக்கத்தினர் எல்லோரும் வந்து அம்மனை வேண்டி வழிபட்டு செல்கிறார்கள். அவர்கள் நினைத்தது நடப்பதாக மறு ஆண்டு வந்து என்னிடம் சொல்கிறார்கள். அதைக் கேட்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கிறது” என்றார்.
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அனைவரும் வந்து இந்த கொலுவை பார்க்க வேண்டும்
கொலுவை காண வந்த கார்த்திகா என்ற பெண் கூறுகையில், “கடந்த ஆண்டு மாரியப்பன் வீட்டில் கொலு வைப்பதை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வந்து பார்த்துச் சென்றதை தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்து தெரிந்துகொண்டேன். எனவே இந்த முறை அதனை நேரில் பார்க்க வேண்டும் என விரும்பினேன். இதற்காக இன்று வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது எனக்கு பிரமிப்பாக இருந்தது.
வீட்டில் பெட்ரூம் தவிர அனைத்து அறைகளிலும் மூலை முடுக்கெல்லாம் கொலு பொம்மை வைத்திருக்கிறார்கள். உண்மையாகவே இதற்கு பொறுமை வேண்டும். இந்த காலத்தில் 4 பேர் ஒரு வீட்டிலிருந்தால் 4 பேருக்கும் ஒவ்வொரு செல்போன் தேவை. ஆனால் இவர்கள் எவ்வளவு ஒற்றுமையாக இருந்தால் இவ்வளவு அழகான கொலுவை ஏற்பாடு செய்திருக்க முடியும்?
தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதுமுள்ள கலாச்சாரத்தை பிரதிபலித்திருக்கிறார்கள். மேலும் டூரிஸம் என்ற பெயரில் வெளிநாடுகளில் உள்ள கலாச்சாரம் குறித்தும் காட்டியிருக்கிறார்கள்.
இந்த கொலுவை பார்த்தால் மன்னர்கள் காலம் தொடங்கி தற்போதுள்ள தலைவர்கள் வரையிலான வரலாறுகளையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் எம்மதமும் சம்மதம் என்ற கோணத்தில் அனைத்து மதங்களும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன” என்றார்.
மேலும், “பூரி ஜெகநாதர் கோயில் தேரின் வரலாறை இந்த கொலு மூலம் தான் தெரிந்து கொண்டேன். அச்சு அசலாக தேரை வடிவமைத்துள்ளனர். எனவே அனைவரும் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்க வேண்டும். இது எனக்கு புதுமையாக இருக்கிறது” என்று தனது பிரமிப்பை வெளிப்படுத்தினார்.