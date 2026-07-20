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" 'ஜனநாயகன்' ரிலீஸ் நாள் அரசு விடுமுறையாகக்கூட அறிவிக்கப்படலாம்" - ஆர்.எஸ்.பாரதி கிண்டல்

'ஜனநாயகன்' படம் வெளியாகும் நாள் அன்று அரசு விடுமுறையாகக்கூட அறிவிக்கலாம் என்றும் எவர் கூறினார்.

திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி
திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 6:31 PM IST

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சென்னை:' ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகும் நாள் அன்று அரசு விடுமுறையாகக்கூட அறிவிக்கப்படலாம் என திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கிண்டல் செய்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்தும், மிரட்டும் வகையில் பேசியதாக விளாத்திக்குளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் இன்று (ஜூலை 20) கைது செய்யப்பட்டார். இதற்கு திமுக தரப்பில் கடுமையான கண்டனங்கள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதியும் தன்னுடைய எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "மது கிண்ணத்தில் விழுந்த வண்டு போல மக்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த வண்டை தற்போதுதான் வெளியே எடுத்து விட்டுள்ளோம். மயக்கம் தெளிந்த பிறகுதான் நாங்கள் சொல்வது அவர்களுக்கு புரியும். மயக்கம் தெளிந்த பிறகு இதே மக்களை வைத்து எப்படி ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று திமுகவிற்கு தெரியும். ரசிகர்கள் ஓட்டு போட்டு தான் விஜய் முதல்வராகியுள்ளார். ஜனநாயகன் படம் வெளியாகும் நாள் அன்று அரசு விடுமுறையாகக்கூட அறிவிக்கப்படலாம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இதுபோன்ற அச்சுறுத்தல்களை கண்டு பயப்படும் கட்சி அல்ல, நாட்டுக்காகவும், மொழிக்காகவும் போராட்டங்களை நடத்தி சிறை சென்றவர்கள் உள்ள கட்சி திமுக. இவையெல்லாம் தெரியாமல் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளார் முதலமைச்சர் விஜய்.

விமர்சனங்களை ஏற்கும் தன்மை வேண்டும். இது தற்போதைய ஆட்சியாளருக்கு அறவே இல்லை. முன்பு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முதலமைச்சர் விஜய்யை விமர்சித்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டார். தற்போது மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். திமுக எம்எல்ஏக்களை விலை கொடுத்து மாற்ற முடியாது என்பதால் இப்படிப்பட்ட கைது நடவடிக்கைகள் தமிழ்நாட்டில் அரங்கேறுகிறதோ என்ற எண்ணம் மக்கள் மத்தியில் ஏற்படும் அளவிற்கு அரசின் நடவடிக்கை உள்ளது.

திமுகவை விமர்சனம் செய்தவர்கள் மீது திமுக என்றும் வழக்கு போட்டதில்லை. மார்கண்டேயன் கைதை எதிர்த்து சட்ட ரீதியாக நீதிமன்றத்தை நாட தயாராக உள்ளோம். விமர்சனம் செய்தது தவறு என்றால் தவெகவினர் வழக்கு தொடரலாம். ஆனால் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளக் கூடாது.

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கொலை, கொள்ளை நடைபெறுவதை கவனிக்க காவல்துறைக்கு நேரம் இல்லை. திமுகவிற்கு யாரேனும் ஆதரவாக சமூக வலைதளங்களில் செய்தி வெளியிட்டால் காவல்துறையினர் அவர்களையும், அவர்களது குடும்பத்தாரையும் மிரட்டி பதிவுகளை நீக்க செய்கின்றனர்.

திமுக-வை வழக்கு போட்டு ஜெயிலுக்கு அனுப்பி, அழித்துவிடலாம் என்று நினைத்தால் அவனைவிட உலக மகா மடையன் யாரும் கிடையாது. எத்தகைய வழக்குகளையும் சந்திக்க தயாராக உள்ளோம். இந்த கைது நடவடிக்கை அரசாங்கத்திற்கும் மக்களின் வரி பணத்திற்கும் வீண் செலவு. கைது செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏ, முதல்வர் குறித்து என்ன நோக்கத்தில் பேசினார்? எந்த அர்த்தத்தில் பேசினார்? என்பதை நீதிமன்றத்தில் நிரூபிப்பார். எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் விமர்சனம் செய்ததால் விஜய் தனிப்பட்ட முறையில் பாதிக்கப்பட்டார் என்றால் வழக்கு போடட்டும்" என்று ஆர்.எஸ். பாரதி தெரிவித்தார்.

TAGGED:

எம்எல்ஏ கைது
VILATHIKULAM MLA ARREST
VILATHIKULAM MLA
MARKANDEYAN ARREST
RS BHARATHI

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