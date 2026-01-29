ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு மதிப்பெண் குறைப்பு: எத்தனை லட்சம் பேருக்கு பயன்?
இந்த அறிவிப்பின்படி ஏற்கனவே 2025 நவம்பர் மாதம் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எழுதி உள்ளவர்களுக்கும் தகுதி மதிப்பெண் குறைத்து கணக்கிடப்படும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : January 29, 2026 at 5:04 PM IST
சென்னை: ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு மதிப்பெண் குறைப்பால் தேர்வு எழுதிய 4.5 லட்சம் பேர் பயன் அடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிகளில் பணி புரிவதற்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தும் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், இவர்கள் அரசு மற்றும் பிற துறை பள்ளிகளில் பணியில் சேர்வதற்கு நடத்தப்படும் போட்டித் தேர்வு மதிப்பெண்கள் மற்றும் இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில், பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக பணிபுரிய தகுதி பெறுவார்கள்.
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு எழுதுவதற்கு 2025 செப்டம்பர் மாதம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து, ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் 1, 367 மையங்களில் அதே ஆண்டு நவம்பர் 15 ந் தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை 92,412 பேர் எழுதினர். அதே போல் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாள் II, நவம்பர் 16 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்வை 3,31,923 பேர் எழுதினர். முன்னதாக இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கு பதவி உயர்வு பெறுவதற்கும், ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பது கட்டாயம் என உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பில் தெரிவித்தது.
|இதையும் படிங்க: திருப்பூர் பின்னலாடை துறைக்கு வரப்பிரசாதம் - ஐரோப்பிய யூனியனுடனான தடையற்ற வர்த்தகம் குறித்து ஏற்றுமதியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
தகுதித் தேர்வு கட்டாயம் என அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் நடைபெற்ற முதல் தகுதித் தேர்வு இது. இந்த நிலையில் பள்ளிக் கல்வித்துறை ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தகுதிப் பெறுவதற்கான மதிப்பெண்களை குறைத்து ஜனவரி 28 ந் தேதி அரசாணை வெளியிட்டது.
அதனைப் பின்பற்றி ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் அறிவிப்பின் படி நவம்பர் 15, 16 ஆகிய தேதிகளில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடைபெற்றது. இந்த நிலையில் பள்ளிக்கல்வித்துறை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு குறைந்தப் பட்ச தகுதி மதிப்பெண்களை மாற்றி அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி பொதுப் பிரிவினருக்கு 60 சதவீதம் அல்லது 90 மதிப்பெண்களும், பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லீம், சீர்மரபினர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 50 சதவீதம் அல்லது 75 மதிப்பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்சி அருந்ததியர், பழங்குடியினர் பிரிவினருக்கு 40 சதவீதம் அல்லது 60 மதிப்பெண்கள் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பின்படி ஏற்கனவே 2025 நவம்பர் மாதம் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எழுதி உள்ளவர்களுக்கும் தகுதி மதிப்பெண் குறைத்து கணக்கிடப்படும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.