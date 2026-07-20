மின் கணக்கீட்டில் ஏற்பட்ட குளறுபடியே கட்டண உயர்வுக்கு காரணம் - மின்வாரிய அதிகாரியின் சுற்றறிக்கையால் பரபரப்பு
மீட்டர் கணக்கீடு அல்லது பில்லிங் செயல்முறைகளில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளால் வீட்டு மின்நுகர்வோருக்கு கட்டணங்கள் தவறான மற்றும் அதிகப்படியாக விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 20, 2026 at 10:50 PM IST
திருநெல்வேலி: மின் கணக்கீட்டில் நிலவும் குளறுபடி மற்றும் ஊழியர்களின் அலட்சியத்தால் பொதுமக்களுக்கு கூடுதல் நிதிச் சுமை ஏற்பட்டுள்ளதாக நெல்லை மண்டல மின்வாரிய தலைமை பொறியாளர், மேற்பார்வை பொறியாளர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு மின்வாரியம் முழுவதும் டிஜிட்டல் மயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே வீடுகளில் நுகர்வோர்களுக்கு பழைய மின் மீட்டர்களை மாற்றிவிட்டு நவீன மின் மீட்டர்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்த புதிய நவீன மீட்டர்கள் பொருத்தப்பட்ட பின்பு அதிக மின் கட்டணம் வருவதாக தொடர்ச்சியாக பொதுமக்கள் மத்தியில் புகார் இருந்து வருகிறது.
குறிப்பாக பழைய மீட்டர் வைத்திருந்தபோது சாதாரணமாக 300 முதல் 600 ரூபாய் வரை மின் கட்டணம் செலுத்திய வாடிக்கையாளர்களுக்கு, புதிய மின் மீட்டர் பொருத்திய பிறகு அதிகபட்சம் ஆயிரம் முதல் 1500 ரூபாய் வரை மின் கட்டணம் வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து பொதுமக்கள் சம்பந்தப்பட்ட மின்வாரிய அலுவலகத்தில் முறையிட்டால் டிஜிட்டல் மீட்டரில் அப்படித்தான் வரும் என பெரும்பாலும் அலட்சியமான பதிலையே மின்வாரிய அலுவலர்கள் தெரிவித்து வந்தனர்.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் புதிய மின் மீட்டர் கணக்கீட்டில் ஊழியர்களின் குளறுபடி மற்றும் பில்லிங் குறைபாடு
காரணமாகவே பொதுமக்களுக்கு அதிக மின்கட்டணம் வருவதாகவும், அதனால் மக்களுக்கு கூடுதல் நிதிச் சுமை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் திருநெல்வேலி மின்வாரிய அதிகாரி ஒப்புக்கொண்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது.
இதுதொடர்பாக திருநெல்வேலி மண்டல மின்வாரிய தலைமை பொறியாளர் அனைத்து மேற்பார்வை பொறியாளர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ளள சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.
அதில், 'மீட்டர் கணக்கீடு அல்லது பில்லிங் செயல்முறைகளில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளால் வீட்டு மின்நுகர்வோருக்கு கட்டணங்கள் தவறான மற்றும் அதிகப்படியான விதிக்கப்பட்டுள்ளன. மின் வட்டங்களின் ஆய்வு அறிக்கைகள், நுகர்வோர் புகார்கள் அடிப்படையில் இவை கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
பின்வரும் குறைபாடுகள் RS/AS/AAO/Sub Div. ATO/ATO/Sr.ATO/AO (RIS) ஆகியோரால் மதிப்பீட்டின் அடிப்படை கள ஆய்வு (Field Verification) முறையாக மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
EDC (Electricity Distribution Circle மட்டத்தில் ஆய்வு (Inspection) மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
பழுதடைந்த மீட்டரின் மின் அளவுகளிலிருந்தே பிரச்சனை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியப்படாமல், பிரிவு அலுவலகத்திற்கே பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைமை அலுவலகம் தொடர்ந்து வழங்கியுள்ள வழிகாட்டுதல்களின் படியும், சரியான மதிப்பீடு செய்யவும், தவறான பதிவுகளைத் தவிர்க்கவும், நுகர்வோர் திருப்தியை உறுதி செய்யவும் வேண்டிய நிலையில், இன்னும் பல்வேறு குறைபாடுகள் காணப்படுவது வருத்தத்திற்குரியது.
மேற்கண்ட ஆய்வு அதிகாரிகள் தங்களது கடமைகளை முறையாகச் செய்திருந்தால், இவ்வாறான பிரச்சனைகள் ஆரம்ப நிலையிலேயே தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும். அதன்படி ஒவ்வொரு பிரிவிலும் காலமுறைப்படி திடீர் ஆய்வு (Surprise Inspection) மேற்கொள்ள வேண்டும். Mass Raid உள்ளிட்ட அனைத்து சேவைகளின் சரியான மதிப்பீடு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
மதிப்பீட்டு பணியாளர்கள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு, மதிப்பீடுகளை மிகுந்த கவனத்துடன் பரிசீலிக்க அறிவுறுத்த வேண்டும். அவர்களின் ஆய்வு செயல்திறனை முறையாக பதிவு செய்து மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும்.
CMD/TNPDCL அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி, கடமையில் அலட்சியம் காட்டும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மீது தேவையானால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை (Disciplinary Proceedings) உட்பட கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
எனவே, அனைத்து மேற்பார்வைப் பொறியாளர்களும் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அலுவலர்களுக்கு உடனடியாக தேவையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி, விரைவான மற்றும் பிழையற்ற மதிப்பீட்டு (Assessment) பணிகளை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இதன் மூலம் நுகர்வோர் திருப்தி நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும். மேலும், வட்டங்கள், கோட்டங்கள் மற்றும் துணைக் கோட்டங்கள் ஆகிய அனைத்திலும் ஆய்வுப் பொறுப்பில் உள்ள அலுவலர்களுக்கு, மேற்கண்ட பணிகள் தொடர்பாக தெளிவான பொறுப்புணர்வும் பொறுப்பும் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும்' என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.