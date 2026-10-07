இடைத்தேர்தலில் வாக்கு சதவீதம் குறைந்ததற்கு தவெக மீதான அதிருப்தியே காரணம் - நயினார் நாகேந்திரன்
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஏழு இடங்களில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், இடைத்தேர்தலில் ஒரே கிராமத்தில் 39 இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்ததாக நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 7, 2026 at 5:10 PM IST
திருச்சி: இடைத்தேர்தலில் வாக்கு சதவீதம் குறைந்திருப்பது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீது மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அதிருப்தியின் வெளிப்பாடு என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், திருச்சி விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "ராகுல் காந்தி எதை நினைத்து பேசுகிறார் என்று தெரியவில்லை. எஸ்.ஐ.ஆரில் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாக அவர் கூறுகிறார். 20 ஆண்டுகளாக இறந்து போனவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்க வேண்டுமா? அல்லது வெளிநாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு இங்கு வாக்குரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரா? எஸ்.ஐ.ஆர் நடைமுறைக்கு பிறகுதான் கர்நாடகம் மற்றும் கேரளத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது. தமிழ்நாட்டிலும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது பாஜகவுக்கு சாதகமாக இருந்திருந்தால் நாங்கள் தானே ஆட்சிக்கு வந்திருக்க வேண்டும்?
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் முன்பு தூய சக்தி, தீய சக்தி என்று பேசிக்கொண்டிருந்தவர்கள், இன்றைக்கு கரப்ஷன் சக்தி என்று கூறுகிறார்கள். அதை தான் நாங்களும் சொல்கிறோம். கேரளா அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா போன்றவர்கள் எஸ்.ஐ.ஆர் நடைமுறை நல்லது எனக் கூறியுள்ளனர். ராகுல் காந்தி தனக்கு வாக்குரிமை போய்விடுமோ? என பயப்படுகிறார்.
மதுராந்தகம், தாராபுரத்தில் வாக்கு சதவீதம் குறைந்திருப்பது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீது மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள அதிருப்தியை உணர்த்துவதற்கான அறிகுறியாகும்.
தமிழகத்தில் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது. ஜி.எஸ்.டி வரி வருவாய் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. குஜராத், உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் வரி வருவாய் கூடிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் கடன் அதிகரித்து வருகிறது. அசோக் லேலண்ட் போன்ற உள்நாட்டு நிறுவனங்களை இங்கேயே சந்தித்து பேசாமல் லண்டனில் சென்று சந்திப்பதாக கூறி மக்களை ஏமாற்றுகின்றனர்.
தமிழகத்தில் நாள்தோறும் இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரம் மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது. குடிநீர் பிரச்சனை வரப்போகிறது, அதற்கான தீர்வு என்ன என்பது குறித்து எந்தத் திட்டமும் இல்லை. ஆய்வுக்கூட்டங்களும் நடைபெறுவதில்லை.
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் ஆற்று மணல் குவாரிகளில் நடந்த ஊழல் குறித்து அமலாக்கத்துறை தற்போது விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது; தவறு நடந்திருந்தால் நடவடிக்கை எடுப்பதில் தவறில்லை. ஆனால், கடந்த அரசு என்ன செய்து கொண்டிருந்ததோ அதேதான் இவர்களும் செய்கிறார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் பக்கத்துக்கு பக்கம் பாலியல் துயரம், கொலை மற்றும் ரத்தவெறிச் சம்பவங்கள் நடக்கிறது. முன்விரோதத்தை தாண்டி, கஞ்சா போதை தலைவிரித்தாடுவதால் தான் இத்தகைய குற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. கடந்த 149 நாட்களில் 500-க்கும் மேற்பட்ட குற்ற சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இதில் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் மட்டுமே 70 முதல் 80 வரை உள்ளன. இதில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களில் 30 பேர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களே உள்ளனர். லாக்கப் மரணங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஏழு இடங்களில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பிரச்சாரம் செய்தார். இந்த முறை ஒரே ஒரு கிராமத்தில் 39 இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்துள்ளார். அவரது செல்வாக்கு நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறது. மக்களுக்கு சேவை செய்யும் எண்ணத்தை அவர் மறந்துவிட்டார்" என தெரிவித்தார்.