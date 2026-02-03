''பாஜக தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து விலகல்'' - அண்ணாமலை அறிவிப்பின் பரபரப்பு பின்னணி
சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலைக்கு சீட் வழங்கக் கூடாது என்று அதிமுக தலைமை அழுத்தம் கொடுத்ததால் அவர் இந்த முடிவு எடுத்திருப்பதாக ஆதரவாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : February 3, 2026 at 8:18 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பாஜக தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக அண்ணாமலை அறிவித்த நிலையில், அது குறித்த பரபரப்பு பின்னணி வெளியாகி உள்ளது.
கோயம்புத்தூர் அவிநாசி சாலையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''தற்போது எனது தந்தை உடல்நிலை குறித்து நான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே அடிப்படை வேலைகள் பார்ப்பதற்கான சாத்திய கூறுகள் இல்லை. பாஜக பிரச்சாரத்திற்கு தயாராக உள்ளேன். இது குறித்து மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் பேசி உள்ளேன். இப்போதைக்கு அதிகம் என்னால் பயணம் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. அதனால் 6 தொகுதி சுற்றுப் பயண பொறுப்பாளர் பொறுப்பில் இருந்து விலக விருப்பம் தெரிவித்துள்ளேன்.
சிங்காநல்லூரில் வேறு ஒரு பொறுப்பாளரை கட்சி தலைமை நியமிக்கும். சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவீர்களா? டெல்லி செல்வீர்களா? என்றால் எனக்கு எதுவும் தெரியாது. கட்சி தலைமை என்ன சொல்கிறதோ, அதை செய்வேன். சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு தெரியும்" என்றார்.
தேர்தலில் அண்ணாமலைக்கு சீட் இல்லை?
தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து அண்ணாமலை விலகுவதாக அறிவித்திருப்பது குறித்து பாஜக நிர்வாகிகள் கூறுகையில், அண்ணாமலை மீது கட்சி மேலிடத்திற்கு பல்வேறு புகார் சென்றுள்ளன. இதனை தொடர்ந்து பாஜக தலைமை அண்ணாமலைக்கு இதுவரை தேசிய அளவில் எந்தவொரு பதவியையும் வழங்கவில்லை. இதனால் அவர் அதிருப்தியில் உள்ளார் என தெரிவித்தனர்.
மேலும், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக செல்வாக்குமிக்க கொங்கு மண்டலத்தில் போட்டியிட்டால் எளிதில் வெற்றி பெறலாம் என்று அண்ணாமலை கருதுகிறார். சிங்காநல்லூர் அல்லது பல்லடம் தொகுதியில் போட்டியிட அவர் விரும்புகிறார். ஆனால், பாஜக தலைமை அவருக்கு சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்க போவதில்லை என முடிவு செய்து விட்டது தெரிந்ததால் தான் அண்ணாமலை இந்த முடிவு எடுத்திருப்பதாகவும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
இதே போல், வரும் தேர்தலில் அண்ணாமலைக்கு சீட் வழங்கக் கூடாது என்று அதிமுக தரப்பில் பாஜக தலைமைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும் அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
முன்னதாக கூட்டணியில் இருந்த போதே 2023 ம் ஆண்டு ஜெயலலிதாவின் ஊழல் வழக்கு தொடர்பாக சில கருத்துகளை அண்ணாமலை தெரிவித்த போது அதிமுகவினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக கண்டன தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து "தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைக்க வேண்டும்" என்று அண்ணாமலை கூறியது அதிமுகவை மேலும் கோபப்படுத்தியது.
இதனால் பாஜக உடனான கூட்டணியை அதிமுக முறித்தது. இதன் பின்னர் மாநில தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து அண்ணாமலை மாற்றப்பட்டு நயினார் நாகேந்திரன் நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பாஜக-அதிமுக கூட்டணி உறுதி செய்யப்பட்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமைந்துள்ளது.