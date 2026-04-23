ETV Bharat / state

கொளுத்தும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் வாக்களித்த பொதுமக்கள்

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெயில் இன்று 100 டிகிரியை தாண்டி சுட்டெரித்த போதிலும் அது வாக்குப்பதிவில் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று வெயில் சுட்டெரித்த போதிலும், அதனை பொருட்படுத்தாமல் வாக்காளர்கள் ஆர்வமுடன் வந்து தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றினர்.

தமிழகத்தில் இன்று சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் வெயில் கொளுத்துகிறது. காலை 7 மணிக்கே சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வெயில் கொளுத்தத் தொடங்கியது. நேரம் ஆக ஆக வெயிலின் உக்கிரம் அதிகமாக இருந்தது. குறிப்பாக, வேலூர், கரூர், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 100 டிகிரியை தாண்டி வெயில் கொளுத்தியது.

ஆனால், மாநிலம் முழுவதும் காலை முதல் விறுவிறுப்பாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வந்து வாக்களிக்கின்றனர். தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் 100 டிகிரியை தாண்டி வெயில் சுட்டெரித்த போதிலும் வாக்குப்பதிவில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படவில்லை.

தமிழகத்தில் பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி 70 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பிற்பகல் மணிக்கு 53.37 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருந்த நிலையில், தற்போது 70 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. பொதுவாக 12 மணி முதல் 3 மணி வரை வாக்குப்பதிவு மந்தமாக இருக்கும் நிலையி்ல, இந்த முறை தொடர்ந்து விறுவிறுப்புடன் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக, வேலூரில் பகல் 1 மணிக்கு 100 டிகிரியைத் தாண்டி வெயில் கொளுத்தியது. இருந்தாலும், பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி வேலூரில் 71.23 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது.

இதபோல் நெல்லை மாவட்டத்திலும், 100 டிகிரியை தாண்டி வெயில் கொளுத்தியது. இருப்பினும், இதுவரை இல்லாத அளவில் இந்த முறை நெல்லை மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் வெகுவாக அதிகரித்து வருகிறது. பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி நெல்லை மாவட்டம் முழுவதும் 62.84 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

இதில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் 68.49 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது. மேலப்பாளையம் பகுதியில் பெண்கள் அதிக ஆர்வமுடன் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்தனர். கோடை வெயிலை சமாளிக்கும் வகையில் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் பந்தல் போடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அதிக கூட்டம் வந்ததால் மக்கள் வெயிலில் சிரமத்துடன் காத்திருந்து வாக்களித்தனர்.

இதே போல் நாமக்கல், கரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் வெயில் 100 டிகிரியை தாண்டி கொளுத்தியது. ஆனாலும் பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி, நாமக்கல்லில் 76.43 சதவீத வாக்குகளும், கரூரில் 76.08 சதவீத வாக்குகளும் பதிவாகின.

TAGGED:

சட்டமன்ற தேர்தல்
1 மணி நிலவரம்
VOTING PERECENTAGE
வாக்குப்பதிவு நிலவரம்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.