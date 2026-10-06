வெட்டப்பட்ட 60 ஆண்டுகள் பழமையான மரம்: ஒப்பாரி வைத்து நூதன முறையில் எதிர்ப்பு
மரத்தை வெட்டிய நபர்கள் மீது முறையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் சார்பில் புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 6, 2026 at 12:02 PM IST
சென்னை: பல்லாவரம் அருகே 60 ஆண்டுகள் பழமையான மரம் வெட்டப்பட்டதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், வெட்டப்பட்டு சாலையில் இருந்த மரத்திற்கு பால் ஊற்றி மாலை அணிவித்து சாலையில் அமர்ந்து அழுது ஒப்பாரி வைத்து நூதன முறையில் பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர்.
சென்னை அடுத்த பல்லாவரம் பாரதிபுரம் பகுதியில் உள்ள முத்து மாரியம்மன் திருக்கோயிலில் கடந்த 10 மாதங்களாக திருப்பணிகள் மற்றும் பாதாளப் பூஜை நடைபெற்று வருகிறது. அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த கோயிலை, அதன் முன்னாள் அர்ச்சகர் சுந்தர் என்பவர் முழுமையாக நிர்வகித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்தநிலையில் அப்பகுதியில் சுமார் 60 ஆண்டுகளாக ஊர் மக்களுக்கு நிழல் தந்து, பறவைகளின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கிய மரங்களைச் சுவர்கள் அமைப்பதற்காக விஷ மருந்து வைத்து திட்டமிட்டு அழித்துள்ளதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
இது குறித்து ஏற்கனவே முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வனத்துறை, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் முறையான புகார் மனு அளிக்கப்பட்டு உரிய விசாரணை நடத்தி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், எந்த ஒரு முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் 60 ஆண்டு கால பழமையான மரத்தை அடியோடு வெட்டி சாய்த்ததாக பொதுமக்கள் மற்றும் பசுமை தாயகம் அமைப்பினர் சாலையில் அமர்ந்து நூதன முறையில் ஒப்பாரி வைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பொதுமக்கள், "கோயில் புனரமைப்புக்கு இடையூறாக உள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் ஆசிட், கெமிக்கல் ஊற்றி மரத்தை வலுவிழக்க செய்து வீழ்த்தியுள்ளது. இது கொலைக்கு சமம். பல பறவைகளின் வாழ்விடமான இந்த மரம் இருந்து வந்தது. இதுகுறித்து வேளாண் துறையில் புகார் அளித்துள்ளோம்.
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீதான முறையான விசாரணை மற்றும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்படி எடுக்கப்படாவிட்டால் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்தப்படும்" என எச்சரித்துள்ளனர்.