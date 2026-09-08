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சட்டப்பேரவை மாண்புகள் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது - முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வேதனை

முதலமைச்சர் விஜய் பேசியது அநாகரீகமானது என்று அவர்களுக்கு ஆதரவளித்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளே தெரிவித்துள்ளன என்று திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 4:14 PM IST

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சென்னை: சட்டப்பேரவையின் மாண்புகள் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது என திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது கடந்த ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கூட்டத்தொடரானது இன்றுடன் நிறைவடையவுள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின்போது, முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை அளித்தார். அதற்கு திமுகவினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து, இன்றைய கூட்டத்தொடரின்போதும் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அவர்கள் அவைக்காவலர்கள் மூலம் சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன், திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், அண்ணா அறிவாலயத்தில் சட்டப்பேரவையில் நடந்த நிகழ்வு குறித்து கலந்தாலோசனை செய்தார்.

இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மு.க.ஸ்டாலின், "சட்டப்பேரவை மாண்போடு நடக்கிறதா? என்று நீங்கள் கேட்கும் கேள்வியிலேயே சட்டப்பேரவை மாண்போடு நடக்கிறதா, இல்லையா என்பது தெரிகிறது" என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து, இரண்டு தொகுதிகளில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்த கேள்விக்கு எந்த ஒரு பதிலும் அளிக்காமல் ஸ்டாலின் புறப்பட்டார்.

அதன் பின்னர் திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, “திமுக உறுப்பினர்களை சட்டப்பேரவையில் இருந்து இன்று வெளியேற்றி இருக்கிறார்கள். இதன் மூலம், சட்டப்பேரவை மாண்போடு நடக்கவில்லை என்பதை நாங்கள் சொல்வதை விட தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கின்ற மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் வெளுத்து வாங்கியிருக்கிறார்கள்.

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முதலமைச்சர் விஜய் பேசியது அநாகரீகமானது என்பதை அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதற்கு மேல் நாங்கள் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை.

திமுக மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை வைத்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய். 1975 சர்க்காரியா கமிஷனின் விளக்கத்தையும், அமலாக்கத்துறை வழக்கின் குற்றச்சாட்டுகளையும் ஆதாரமாக சொல்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய்.

இது ஏற்புடையதாக இருக்கிறதா என்றால், ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டும். இப்போது எப்படி வழக்கு போடுகிறார்களோ இதுபோல் அந்த காலத்தில் வழக்கு போட்டார்கள். நாங்கள் நீதிமன்றம் சென்றோம். நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் நிரபராதிகள் என்று தெரியவந்தது. அதன் பின்னர் அந்த வழக்குகளை பற்றி பேசுவதே முட்டாள்தனம்” என்று கூறினார்.

TAGGED:

திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின்
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