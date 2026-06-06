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திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் 2 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நடைமுறையே தொடரும் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

"திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் மக்கள் அமைதியைத் தான் விரும்புகிறார்கள். இதுதான் அரசின் கொள்கை. எந்த மதவாத சக்தியும் உள்ளே வந்து அரசியல் செய்ய 100 சதவீதம் அனுமதிக்க மாட்டோம்" என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - செய்தியாளர் சந்திப்பு
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 4:01 PM IST

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மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் 2 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நடைமுறையே தொடர்ந்து பின்பற்றப்படும் என்று சட்டம் மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை அழகர்கோவில் சாலை பகுதியில் உள்ள அரசு சுற்றுலா மாளிகையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார், அனைத்துத் துறை அதிகாரிகளுடன் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இதில், மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகராட்சி ஆணையாளர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "மதுரை மாநகராட்சி பகுதிகளில் சில இடங்களில் கழிவுநீரை வெளியேற்றுவதற்கான தற்காலிக திட்டம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினோம்.

மதுரை மாநகராட்சி ஊழல்

மதுரை மாநகராட்சியில் நடைபெற்ற ஊழல் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரும், மாநகராட்சி ஆணையாளரும் இணைந்து மதீப்பீடு செய்வார்கள். முறைகேடு காரணமாக அரசுக்கு எத்தனை கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும். அதன் பின்னர், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாநகராட்சியில் எங்கெங்கு முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன என்பது கண்டறியப்பட்டு வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்படும்.

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ஊழல் விவகாரத்தில் யார் தவறு செய்திருந்தாலும் அவர்கள் மீது உறுதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளில், பார்கள் சட்ட விரோதமாக செயல்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரம்

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில், மக்கள் அமைதியை விரும்புகிறார்கள். அங்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிலவிய சூழல் தொடர வேண்டும் என அனைவரும் விரும்புகிறார்கள். இதுதான் இந்த அரசின் கொள்கையும். இதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் கிடையாது.

கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்ன சூழல் இருந்ததோ, அதே நிலை தொடர வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்புகிறோம். எந்த மதவாத சக்தியும் உள்ளே வந்து அரசியல் செய்ய 100 சதவீதம் அனுமதிக்க மாட்டோம்" என்றார்

முதலமைச்சர் செய்தியாளர்களை சந்திக்க மறுப்பது ஏன்?

மேலும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசுகையில், "முதலமைச்சர், செய்தியாளர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்ற நடைமுறையே கிடையாது. கடந்த காலங்களில் ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் தங்கள் இருப்பைக் காட்டிக் கொள்வதற்காக சுய விளம்பரத்திற்காக தினசரி செய்தியாளர்களை சந்தித்து வந்தனர்.

எங்கள் முதல்வர், மக்களை தினசரி சந்திக்கிறார். செய்தியாளர்களை சந்தித்துதான் அரசியல் நடத்த வேண்டும் என்று இல்லை. மக்களுக்கு எதை தெளிவுபடுத்த வேண்டுமோ அதனை அந்தந்த காலத்தில் தெளிவுபடுத்தி வருகிறார். நாங்கள் யாரையும் புறந்தள்ளவில்லை. குறைத்தும் சொல்லவில்லை.

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மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் ஹார்ட் டிஸ்க் திருட்டு விவகாரத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. என்னென்ன டேட்டாக்கள் காணாமல் போய்விட்டன என்பது குறித்து கணக்கீடு செய்து வருகிறார்கள். காவல்துறை முழு அளவில் விசாரணை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது. தவறு செய்த யாரும் தப்பிவிட முடியாது.

ஹார்ட் டிஸ்க் திருடு போன தகவல் வெளியான உடன், அதுவரை பேசாமல் இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி திடீரென எங்கிருந்து வந்தார்? செந்தில் பாலாஜி ஏன் பதற்றம் அடைகிறார்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

2 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பழைய நடைமுறை என்ன?

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபத் திருநாளின் போது வழக்கமாக உச்சி பிள்ளையார் கோயில் அருகே மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்படும். சர்ச்சைக்குரிய கல் தூணில் தீபம் ஏற்றப்படாது என்பதே 2 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பழைய நடைமுறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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