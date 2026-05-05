ETV Bharat / state

தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காதபோது அரசு நிர்வாகத்தில் மாநில ஆளுநரின் அதிகாரங்கள் என்ன?

பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கத் தவறினால் பிரிவு 174- ன் படி ஆட்சியைக் கலைத்து விட்டு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிக்கு ஆளுநர் பரிந்துரைச் செய்வார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 5, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BY கே.சசிகுமார்

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவில் விஜய்க்கு பெரும்பான்மைக் கிடைக்காத நிலையில். மாநில ஆட்சியில் ஆளுநருக்கான அதிகாரம் குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிட்ட நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. கட்சித் தொடங்கிப் போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே சுமார் 1.5 கோடிக்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்று தமிழ்நாடு அரசியலில் புதிய சக்தியாக விஜய் உருவெடுத்துள்ளார்.

118 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே ஆட்சியமைக்க முடியும் என்ற சூழலில், மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்கும் முயற்சியில் விஜய் இறங்கியுள்ளார். இது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தைகளும் நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. இந்த பரபரப்பான சூழலில் ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்குமாறு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகருக்கு தவெக தலைவர் விஜய் தரப்பில் மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவெக தவறினால், ஆளுநரின் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும்? ஆளுநருக்கு அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ள அதிகாரங்கள் என்ன? என்று வழக்கறிஞர் பாலாஜி தந்துள்ள சட்ட விளக்கத்தை விரிவாக பார்க்கலாம்.

வழக்கறிஞர் பாலாஜி
வழக்கறிஞர் பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)

"அரசியலமைப்பு பிரிவு 153- ன் படி ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு ஆளுநரை நியமனம் செய்ய வேண்டும். பிரிவு 155-ன் படி குடியரசுத் தலைவரால் ஆளுநர் நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும். பிரிவு 161- ன் படி கருணை மனுக்கள் மீது முடிவு செய்ய ஆளுநருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தூக்கு தண்டனை மனுக்கள் மீது முடிவு செய்ய அதிகாரம் இல்லை என்பதால், மனுவை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைப்பார்.

பிரிவு 163- ன் படி மாநில அரசுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்கவும், குறிப்பிட்ட சில விசயங்களில் மட்டும் தன்னிச்சையாக முடிவு எடுக்கவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 164-ன் படி, முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களை நியமிக்க அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 174- ன் படி சட்டமன்றத்தை தன்னிச்சையாக கூட்டவும், தேவைப்பட்டால் கலைக்கவும் ஆளுநருக்கு தனி அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் தான் சட்டமன்ற கூட்டங்கள் எப்போது கூட்டப்பட்டாலும், முதலில் ஆளுநருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு அதன் பிறகு சட்டமன்றம் கூட்டப்படுகிறது.

பிரிவு 200- ன் படி சட்டமன்றத்தில் பரிந்துரை செய்யப்படும் சட்டங்கள் மற்றும் சட்ட திருத்தங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம். பிரிவு 201- ன் படி மாநில அரசு கொண்டு வரும் எந்த சட்டத்தையும் நிறுத்தி வைக்க அதிகாரம் உள்ளது. பிரிவு 213- ன் படி சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடக்காத காலத்தில், சில சட்டங்களை நிறைவேற்றவும் ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உள்ளது.

இதையும் படிங்க: புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக-வின் முத்துராஜா வெற்றி

தற்போது தமிழகத்தின் தனிப்பெரும் கட்சி என்ற அடிப்படையில் தவெக ஆட்சி அமைக்கக்கோரும். அதை ஏற்று அமைச்சர்களுக்கு ஆளுநர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைப்பார். அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்றதும், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க சட்டப்பேரவைச் செயலாளர் தவெகவுக்கு அழைப்பு விடுப்பார். தொடர்ந்து, பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க சட்டமன்றத்தை கூட்டப் பேரவைச் செயலாளர் அழைப்பு விடுப்பார். கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன், மூத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் தற்காலிக சபாநாயகராக நியமிக்கப்படுவார். அவரது முன்னிலையில் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்.

வாக்கெடுப்பு குரல் வாக்கெடுப்பாகவோ? வாக்குச்சீட்டு முறைப்படியோ? ஆதரவை தெரிவிக்க வேண்டும். பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கத் தவறினால், ஆளுநருக்கு உடனடியாகத் தெரிவிக்கப்படும். அதை ஏற்று ஆளுநர், அடுத்துள்ள பெரும்பான்மைக் கட்சியை ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுப்பார்.

எந்த கட்சியும் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கத் தவறினால், பிரிவு 174- ன் படி ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை ஆளுநர் பரிந்துரைச் செய்வார். தேர்தல் நடத்தப்படும் வரை இடைப்பட்ட காலத்தில் ஆளுநர் தற்காலிகமாக மாநில நிர்வாகத்தை கவனிப்பார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மீண்டும் புதிய கட்சி ஆட்சியில் அமரும் காலம் வரை ஆளுநர் அரசு நிர்வாகத்தை கவனிக்கவும், அரசியலமைப்பு அவருக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது.

TAGGED:

LEGISLATIVE ASSEMBLY
GOVERNOR
TVK VIJAY
CHENNAI
TAMIL NADU ELECTION RESULT 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.