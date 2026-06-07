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ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை - மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கைது

மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி செயல்படும் ஆளுநர், தமிழர்களின் தன்மானத்தோடும், உணர்வுகளோடும் விளையாட வேண்டாம் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்தார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 9:11 PM IST

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சென்னை: ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், காவி வண்ணத்தில் திருவள்ளுவர் புகைப்படம் வைக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வைகோ தலைமையில், சென்னை சைதாப்பேட்டை பனகல் மாளிகை அருகில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மே 17 இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தியும் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

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ஆர்பாட்டத்தில் திருமுருகன் காந்தி பேசுகையில், "ஆளுநர் என்ற பதவியே ஜனநாயகத்திற்கு தேவையற்றது. காலனி ஆதிக்க காலத்தில் வெள்ளையர்களால் மாநிலங்களின் உரிமைகளை நசுக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதே இந்தப் பதவி. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை விவாதங்களிலேயே ஆளுநர் பதவி தேவையா? என்ற கேள்வி எழுப்பினர்.

பல்வேறு மொழிகள் பேசும் தேசிய இனங்களின் ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், சிதைக்கவும் இந்துத்துவவாதிகள் இந்த ஆளுநர் பதவியைச் சூழ்ச்சிகரமாக தக்கவைத்துக் கொண்டனர்.

தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியை படுகொலை செய்த ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பின்னணியைக் கொண்ட ஒருவர், எப்படி ஜனநாயக நாட்டில் ஆளுநராக இருக்க முடியும்? இந்த மண்ணின் விடுதலைக்காகப் போராடியவர்களைக் கொச்சைப்படுத்தும் சித்தாந்தத்தில் இருந்து வந்தவரை ஆளுநராக நியமித்திருப்பதை ஏற்க முடியாது.

உலகில் பல நாகரிகங்கள் மக்களை அடிமைப்படுத்திய காலத்தில், பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என உலகப் பொதுமறையைத் தந்தவர் திருவள்ளுவர். ஒட்டுமொத்த உலக மக்களுக்கும் வாழ்க்கை நெறியைக் கற்பித்த அந்த மாபெரும் சிந்தனையாளரை, சனாதனத்தின் கீழ் கொண்டு வர ஆளுநர் முற்படுகிறார்.

திருவள்ளுவருக்கும், திருக்குறளுக்கும் காவிச் சாயம் பூசி, காவிமயமாக மாற்றத் துடிக்கும் ஆளுநரின் செயலை மானமுள்ள எந்தத் தமிழனும் அனுமதிக்க மாட்டான். சென்னை மாநகரின் மையப்பகுதியில் 150 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஆளுநருக்கு எதற்கு ஒரு மாளிகை? தமிழக மக்களுக்காக ஆளுநர் என்ன நலத்திட்டங்களைச் செய்துள்ளார்?

எங்கள் குரல் ஆளுநருக்குப் புரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் எங்கள் உணர்வுகளின் கொந்தளிப்பு அவரை நிச்சயம் எட்டும். திருக்குறளை அவமதிக்கும் செயல்களைத் தொடர்ந்தால், அந்த ஆளுநர் மாளிகையின் கதவுகளைக் கடந்து சென்று எங்கள் கண்டனத்தைப் பதிவு செய்யும் துணிச்சலும் வலிமையும் தமிழர்களுக்கும், மதிமுகவுக்கும் உண்டு. தமிழகத்தை விட்டு ஆளுநர் முற்றிலுமாக வெளியேற்றப்பட வேண்டும்" என்றார்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேசுகையில், "அறிஞர்களால் உலக அளவிலே போற்றப்படும் நூல் திருக்குறள். பௌத்த மதக் கோட்பாடுகளில்கூட காண முடியாத சிறந்த நெறிகளை உள்ளடக்கிய திருக்குறளுக்கு இணையான ஒரு நூல் எந்த மதத்திலும் கிடையாது.

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1330 குறட்பாக்களில் எந்தவொரு மன்னன், மலை, நதி, நாடு, மதம் அல்லது சாதியின் பெயரும் இடம்பெறவில்லை. ஏன், தமிழ் என்ற சொல் கூட இடம்பெறவில்லை. எல்லைகளைக் கடந்து, மனித குலம் முழுமைக்கும் வழிகாட்டும் மறைநூல் அது. வாமன அவதாரம் விண்ணையும் மண்ணையும் அளந்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. ஆனால், திருவள்ளுவரோ தனது ஈரடி குறளால் உலக மக்களின் உள்ளத்தையெல்லாம் அளந்தவர்.

ஆளுநர் மாளிகையில் உள்ள திருவள்ளுவர் உருவத்திற்கு காவி உடை அணிவித்து, அவரை ஒரு சனாதனி என்று ஆளுநர் அழைத்திருப்பது, அவரது ஆணவத்தின் உச்சத்தைக் காட்டுகிறது. இந்த அத்துமீறலை மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது.

ஆளுநர் மாளிகைகள், மக்கள் பயன்பாட்டிற்கான மருத்துவமனைகளாகவோ அல்லது குடியிருப்புகளாகவோ மாற்றப்பட வேண்டும் என அண்ணல் காந்தியடிகள் கூறினார். ஆளுநர் பதவியே ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று பேரறிஞர் அண்ணா முழங்கினார். வீண் செலவை ஏற்படுத்தும் ஆளுநர் மாளிகைகள் தேவையில்லை என்பதே எங்கள் நிலைப்பாடு.

இந்தியா முழுவதையும் ஆண்ட மௌரியர்கள், குப்தர்கள், முகலாயர்கள் போன்ற பேரரசுகளின் படைகள் கூட தமிழக எல்லைக்குள் நுழைய முடியவில்லை. இமயத்தில் புலிக்கொடி நாட்டிய வீரப்பரம்பரை தமிழ்ப் பரம்பரை. தொல்காப்பியம் உள்ளிட்ட பல ஆயிரம் ஆண்டு பழமையான இலக்கியங்களைக் கொண்ட பெருமைக்குரியது தமிழ்மொழி.

மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி செயல்படும் ஆளுநர், தமிழர்களின் தன்மானத்தோடும், உணர்வுகளோடும் விளையாட வேண்டாம். தனது வரலாற்றுப் பிழையான செயலுக்கு ஆளுநர் உடனடியாக தமிழக மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ஆளுநர் தனது போக்கை மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால், தமிழக இளைஞர்கள் ஒட்டுமொத்தமாகத் திரண்டு மாபெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுப்பார்கள் என எச்சரிக்கிறேன்" என தெரிவித்தார்.

வைகோ கைது

ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின் ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி முற்றுகையிட சென்ற வைகோ உள்ளிட்ட மதிமுகவினரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

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