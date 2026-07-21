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அரசு மதுபானக் கடைகளை தனியார் மயமாக்க திட்டம் - அமைச்சர் விக்னேஷ் தகவல்

தமிழகத்தில் பல டாஸ்மாக் கடைகளில், பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வாங்குவது குறைந்துள்ளது என்று மதுவிலக்கு ஆயத் தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் விக்னேஷ் - செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் விக்னேஷ் - செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 10:42 PM IST

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கோவை/பொள்ளாச்சி: தமிழகத்தில் அரசு மதுபானக் கடைகளை தனியார் மயமாக்கும் திட்டம் விவாதத்தில் உள்ளது என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய பின்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "போதையில்லா தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாக உள்ளது. அதற்கான பல கட்ட முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஒரு மாதமாக போதைப்பொருட்களை காவல் துறை பறிமுதல் செய்து வருகிறது. கடந்த மே மாதம் 10ஆம் தேதி முதல், நேற்று (ஜூலை 20) வரை 2,892 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 3,845 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 3,579 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

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இதுதவிர்த்து 27 கிலோ பிற போதைப்பொருட்கள், 10,02,379 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஹெராயின், மெத்தபெட்டமைன், எம்டிஎம்ஏ, கஞ்சா சாக்லேட் என பல போதைப்பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. போதை இல்லா தமிழகம் உருவாக அரசு எந்தவித சமரசமும் இன்றி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வாங்குவது குறைந்து விட்டது. இப்போது 5 ரூபாய், 3 ரூபாய் வாங்குவதாக தகவல்கள் வருகின்றன. அதையும் முழுமையாக ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த விவகாரத்தில் அடுத்த 3 அல்லது 4 நாட்கள், அதாவது ஜூலை 27-ம் தேதிக்கு பிறகு வேறு ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க இருக்கிறோம்.

வெளிநாட்டில் இருந்து தொழில் செய்ய வருபவர்களுக்கு நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் மதுபான வசதி தேவைப்படுகிறது. அதற்காக இரவு 12 மணி வரை அங்கு மதுக்கூடங்களை நடத்துகிறார்கள். குஜராத்தில் கூட இந்த வசதி இருக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

தனியார் மயமாக்கும் திட்டம் விவாதத்தில் உள்ளது

தமிழகத்தில் அரசு மதுபானக் கடைகளை தனியார் மயமாக்கும் திட்டமும் விவாதத்தில் உள்ளது என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

பொள்ளாச்சி அருகே கிணத்துக்கடவு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்த அமைச்சர் விக்னேஷ், பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து தீர்வு காணும் வகையில் அதிகாரிகளை சந்தித்து ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "பல மதுபானக் கடைகளில் கூட்ட நெரிசல் காரணமாக மது வழங்கும் கவுண்டர்களில் விற்பனையாளர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றார்கள். மதுக் கூடங்களில் ஆங்காங்கே பாட்டில்கள், குப்பைகள் சிதறி கிடக்கின்றன. சிலர் மது போதையில் படுத்து கிடக்கின்றார்கள்.

இந்த நிலை தொடர கூடாது. அதை சீரமைக்க வேண்டும் என்றுதான் அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் நடத்தப்பட்ட விவாதத்தில் உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான கடைகள் செயல்படுத்தலாமா? தனியார் மயமாக்கலாமா? அரசு மதுபானக் கடைகளில் கட்டமைப்புகளை மாற்றி அமைக்கலாமா?
டாஸ்மார்க் கடைகளை முற்றிலும் மூடி விடலாமா என விவாதிக்கப்பட்டது.

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அதில், உணவகத்துடன் கூடிய மதுபானக் கடை என்பதை மட்டும் பெரிதுபடுத்தி விட்டார்கள்.
மதுக் கடைகளை தனியார் மயமாக்கும் திட்டமும் விவாதத்தில் உள்ளது.

ஜனநாயகன் படம் பார்க்க லீவு கேட்கவில்லை; முன்னாள் அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் பலர் சட்டசபையில் எம்ஜிஆர் பாடல்களை பாடியுள்ளனர். அவர்கள் பாடினால் ஏற்றுக் கொள்ளும் நீங்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா?" என்று தெரிவித்தார்.

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