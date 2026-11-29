தமிழகத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே காங்கிரஸ் கட்சியை மக்கள் நிராகரித்துவிட்டனர் - பாஜக ராம் மாதவ்
நாடாளுமன்றத்தில் தற்போது 543 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், மக்கள் தொகை அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப மக்களின் பிரதிநிதித்துவத்தையும் அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது என ராம் மாதவ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 8:51 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே காங்கிரஸ் கட்சியை மக்கள் நிராகரித்துவிட்டதாக தமிழ்நாடு பாஜக மாநில பொறுப்பாளர் ராம் மாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கமலாலயத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு பாஜக மாநில பொறுப்பாளர் ராம் மாதவ் நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலைகள் தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், " 'தமிழகத்தில் ஜனநாயகத்தைக் காப்போம்' என்ற பிரச்சாரத்தில் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர். திருப்பரங்குன்றத்தில் நேற்று தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. தமிழகத்தில் முருகப்பெருமானின் அருள் நிறைந்திருப்பதை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்தது. தமிழர்கள் தமிழ்நாடு மற்றும் உலகளவில் 10 கோடி மக்கள் கண்டு மகிழ்ந்தனர். உச்ச நீதிமன்றம் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதி அளித்தது.
தமிழ்நாட்டில் விஜய் அரசு தவறான முடிவை உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் மீது எடுத்தது. முதலமைச்சர் விஜய் எடுத்த தவறான முடிவால் உச்ச நீதிமன்றம் அதிகாரிகளிடம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை நிறைவேற்றாதது குறித்து நேரடியாக விளக்கம் கேட்டுள்ளது. தவெக அரசு மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய், தீபம் ஏற்றும் போது கருத்து தெரிவிக்கவில்லை. முருகன் தமிழ்கடவுளாக உள்ளார். உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் உள்ளனர். மதசார்ப்பின்மை பேசும் அரசு, ஒரு சமூகத்திற்கு ஆதரவாக செயல்படுவதை எப்படி ஏற்றுகொள்ள முடியும்.
ஒரு சமூகத்தில் உள்ள இடத்திற்கும், மற்றொரு இடத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை. உச்ச நீதிமன்றம் சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலை நிறுத்தி உள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மக்கள் பல்வேறு பகுதியில் இருந்தும் வந்து முருகனுக்கு தீபம் ஏற்றுவதை கண்டு மகிழ்ந்தனர். தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதித்து உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு உலகம் முழுவதும் உள்ள முருக பக்தர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது" என்றார்.
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மேலும் பேசிய அவர், "நாடாளுமன்றத்தில் தற்போது 543 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், மக்கள் தொகை அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப மக்களின் பிரதிநிதித்துவத்தையும் அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த முன்மொழிவின் அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 850 ஆக உயர வாய்ப்புள்ளது.
தொகுதி மறுவரையறை மூலம் தமிழகத்தின் பிரதிநிதித்துவம் குறையும் என ராகுல் காந்தி முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் தவறானவை. மாறாக தமிழகத்தின் பிரதிநிதித்துவமும் அதிகரிக்கும்.
மேலும், தொகுதி மறுவரையறை என்பது ஜனநாயக நடைமுறையின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும். இதற்காக அமைக்கப்படும் ஆணையம் தனது பரிந்துரைகளை பொதுமக்கள், ஊடகங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் பார்வைக்கு வைக்கும். இதன் மூலம் யாருடைய பிரதிநிதித்துவமும் தன்னிச்சையாகப் பறிக்கப்படாது. தமிழகத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே காங்கிரஸ் கட்சியை மக்கள் நிராகரித்து விட்டனர்" என்றும் தெரிவித்தார்.