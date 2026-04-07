தமிழ்நாட்டு மக்கள் சாதி, மத அரசியலை விரும்ப மாட்டார்கள் - வீரபாண்டியன்
"தமிழக அரசின் நலத் திட்டங்களை வடநாட்டு ஆங்கில ஊடகங்கள் வெகுவாக பாராட்டுகின்றன. நாட்டிலேயே நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் முதலிடத்தில் தமிழ்நாடும், அடுத்த இடத்தில் கேரளாவும் இருப்பதாக ஊடகங்கள் பாராட்டுகின்றன என வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
Published : April 7, 2026 at 5:56 PM IST
சென்னை: "தமிழக மக்களிடையே ஒற்றுமை கலாச்சாரம் இருக்கிறது. அவர்கள் சாதி, மத அரசியலை விரும்ப மாட்டார்கள். அதற்கு திருப்பரங்குன்றமே சாட்சி" என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில், சென்னை சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிடும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், ஈக்காட்டுத்தாங்கல் பகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். அவருக்கு ஆதரவாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள், மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, வீரபாண்டியன், பேசுகையில், "சென்னை மக்களால் மக்கள் சேவகர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன். அவருக்கு வாக்காளர்களாகிய நீங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வாகை சூடி தர வேண்டும் என மக்களை கரம் கூப்பி கேட்டுக் கொள்கிறேன். இந்த பிரச்சார பயணத்தில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் நானும் தோழமைக் கட்சி நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆறு தினங்களாக தென் மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமங்களில் வீதிகளில் பயணித்திருக்கிறோம். நாங்கள் செல்லும் இடமெல்லாம் திமுக வரலாறு காணாத வகையில் வெற்றி பெறும் என்பதை தமிழக மக்கள் அறுதியிட்டு கூறுகிறார்கள்.
அதற்குக் காரணம் திமுக தலைமையிலான எங்கள் கூட்டணி வலுவாக இருக்கிறது. தமிழக அரசின் நலத் திட்டங்களை வடநாட்டில் இருந்து வரும் ஆங்கில பத்திரிகைகள் வெகுவாக பாராட்டுகின்றன. இந்தியாவிலேயே நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் முதலிடத்தில் தமிழ்நாடும், அடுத்த இடத்தில் கேரளாவும் இருப்பதாகவும் அந்த பத்திரிகைகள் பாராட்டுகின்றன. இந்த நலத்திட்டங்கள் எங்களுக்கு கைகொடுக்கும். நாங்கள் வெற்றி வாகை சூடுவோம். அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் அறிக்கையில், திமுக கூட்டணியின் சிறந்த தேர்தல் அறிக்கை பேசு பொருளாகியுள்ளது.
தமிழ் மக்களிடையே ஒற்றுமை கலாச்சாரம் இருக்கிறது. அவர்கள் சாதி, மத அரசியலை விரும்ப மாட்டார்கள். அதற்கு திருப்பரங்குன்றமே சாட்சி. அந்த நல்லிணக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது. அதுதான் தமிழ்நாட்டு முதல்வரின் தமிழகம் வெல்லும் என்ற முழக்கம். எனவே இந்த முழக்கம், தமிழ் மண்ணில் வெற்றியடையும். தமிழக முதல்வரின் உரையும் அணுகுமுறையும் நாளுக்கு நாள் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை தந்து கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம்" என்று தெரிவித்தார்.