மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள்; சௌமியா அன்புமணி
தியாகராய நகர் அபிபுல்லா சாலையில் உள்ள கர்நாடகா சங்க பள்ளியில் அன்புமணி, சௌமியா அன்புமணி குடும்பத்தினர் வாக்களித்தனர்.
Published : April 23, 2026 at 9:07 PM IST
சென்னை: மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவரும், தருமபுரி தொகுதி சட்டமன்ற வேட்பாளருமான சௌமியா அன்புமணி, சென்னை தியாகராய நகர் அபிபுல்லா சாலையில் உள்ள கர்நாடகா சங்க பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார். வாக்களித்த பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த சௌமியா அன்புமணி, "தருமபுரி தொகுதி வேட்பாளர் என்ற முறையில் அங்கு சென்று வாக்குச் சாவடிகளை பார்வையிட்டு வந்துள்ளேன். அங்கு மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களிக்கின்றனர். மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள். வரும் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்கும் என்றார்.
இதையும் படிங்க.. கொளுத்தும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் வாக்களித்த பொதுமக்கள்
இதேபோல், தியாகராய நகர் ஹபிபுல்லா சாலையில் உள்ள கர்நாடகா பள்ளியில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், தனது மகள்களுடன் வந்து ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினார்.
முன்னதாக, தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதியின் பாமக வேட்பாளரான சௌமியா அன்புமணி, அந்த தொகுதிக்குச் சென்று, வாக்குச் சாவடி மையங்களை பார்வையிட்டார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் அவர், கடந்த 15 நாட்களாக அந்த தொகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, இன்று வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு நேரில் சென்று வாக்குச்சாவடி முகவர்கள், வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் வாக்குப்பதிவு குறித்து கேட்டு அறிந்தார்.
இதையும் படிங்க.. 180-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி உறுதி - நயினார் நாகேந்திரன் நம்பிக்கை
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்," தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் காலை முதலே பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களிப்பதை பார்க்க முடிந்தது. தருமபுரி மாவட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களுக்கும் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.