ETV Bharat / state

பென்டிரைவில் தொடங்கிய புகார்... ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கின் பகீர் பின்னணி

இந்த வழக்கில் வீரமணியை கைது செய்யாமல் இருக்க ரூ.10 கோடிக்கு மேல் பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் நிலையில், அது தொடர்பாகவும் காவல்துறை தனியாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

ஜெம் கிரானைட்ஸ் தொழில் அதிபர் வீரமணி
ஜெம் கிரானைட்ஸ் தொழில் அதிபர் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 9:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

-BY சுபாஷ் தயாளன்

சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைதாகியுள்ள 'ஜெம் கிரானைட்ஸ்' அதிபர் வீரமணி வழக்கில், நாள்தோறும் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அதுதொடர்பாக விரிவாக பார்ப்போம்.

பென்டிரைவில் வந்த புகார்

ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான வீரமணி சிறுமிகளிடம் பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் இந்த வழக்கு, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. சமூக ஆர்வலர் ஒருவரிடம் அடையாளம் தெரியாத நபர் வழங்கிய பென்டிரைவில் இருந்த வீடியோவின் அடிப்படையில், சென்னை காவல் துறையின் விபசார தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.

அந்த வீடியோவில், சிறுமி ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படுவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், அந்த சிறுமி யார், அவர் தற்போது எங்கு உள்ளார் என்பதை ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் போலீசாரால் கண்டறிய முடியவில்லை. இதையடுத்து வழக்கை முடித்து வைப்பதற்கான அறிக்கை சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அந்த அறிக்கையை ஏற்க மறுத்த சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றம், வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து வழக்கின் விசாரணை மீண்டும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. அந்த வீடியோவில் இடம்பெற்றிருந்த சிறுமியை கண்டறியும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், அவர் தற்போது 21 வயதாக இருக்கும் நிலையில் போலீசாரால் அடையாளம் காணப்பட்டார். அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டதுடன் அவரது வாக்குமூலம் நீதித்துறை நடுவர் முன்னிலையில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் உட்பட மூவர் கைது

வழக்கில் முக்கிய திருப்பமாக, ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி, அவருடன் தொடர்புடைய சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகிய 3 பேரும் கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனர். கைதான மூவரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள், சிறுமிகள் மற்றும் இளம் பெண்களை அழைத்து வந்த விதம், பயன்படுத்தப்பட்ட இடங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் குறித்து போலீசார் விசாரித்தனர்.

விசாரணையின்போது இந்த வழக்கில் ஏற்கெனவே அடையாளம் காணப்பட்ட சிறுமியைத் தவிர மேலும் பல பெண்களும் முன்வந்து வாக்குமூலம் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. சிறுமிகளாக இருந்தபோது பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக கூறிய 9 பெண்களின் வாக்குமூலங்களும் நீதித்துறை நடுவர் முன்னிலையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

இதையும் படிங்க.. 'ஜெம்' வீரமணி வழக்கில் யாரையும் விடக்கூடாது - முதல்வரிடம் இருந்து காவல் துறைக்கு பறந்த உத்தரவு

இதற்கிடையே, தற்போது வெளியாகியுள்ள மற்றொரு தகவல், இந்த வழக்கின் விசாரணையில் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது 50 வயதாகும் பெண் ஒருவர், தாம் 13 வயதாக இருந்தபோதே (1989-இல்) வீரமணியால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக விசாரணை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பின்னர் ஏழ்மையான குடும்பங்களைச் சேர்ந்த சிறுமிகளை கல்வி உதவி செய்வதாக கூறி வீரமணியிடம் அறிமுகப்படுத்தியதாகவும் அந்தப் பெண் வாக்குமூலம் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த தகவலின் உண்மைத் தன்மை மற்றும் அதன் பின்னணி குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம்
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொழிலதிபர் வீரமணிக்கு 3 நாள் போலீஸ் காவல்

இந்த சம்பவத்தில் மேலும் யார் யாருக்கு தொடர்பு உள்ளது என்பதை கண்டறியும் வகையில் வீரமணியை 3 நாள் காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அவரது வயதை கருத்தில் கொண்டு நீதிமன்ற உத்தரவின்படி விசாரணை நடத்தப்பட்ட நிலையில், வீடியோ, மின்னணு சாதனங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில் பல்வேறு கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டன.

ஆரம்ப கட்ட விசாரணை குறித்து ஆய்வு

இந்த வழக்கில், வீரமணி உள்ளிட்ட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் இந்த வழக்கின் ஆரம்பகட்ட விசாரணை குறித்தும் தற்போது தனியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

புகார் அளிக்கப்பட்ட பிறகு வழக்கு எவ்வாறு விசாரிக்கப்பட்டது? காணொலி ஆதாரம் கிடைத்திருந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியை அடையாளம் காண முடியாதது ஏன்? வழக்கை முடிக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதா? அப்போது பணியாற்றிய காவல்துறை அதிகாரிகளின் நடவடிக்கை என்ன? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

ரூ.10 கோடி கைமாறியதாக தகவல்

இதற்கிடையே, இந்த வழக்கில் வீரமணியை கைது செய்யாமல் இருக்க பணம் கைமாறியதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. சுமார் ரூ.10 கோடிக்கும் மேல் பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாகவும் காவல்துறை தனியாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

இந்த பணம் உண்மையில் கைமாறியதா? கைமாறியிருந்தால் யாரிடம் இருந்து யாருக்கு சென்றது? அதில், காவல்துறை அதிகாரிகள் அல்லது வேறு நபர்கள் யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டை விசாரிப்பதற்காக, சென்னை காவல் துறையின் உயர் அதிகாரிகள் தலைமையில் தனியாக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த குழு, பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்கும் குழுவில் இருந்து தனியாக பணப்பரிமாற்றம் மற்றும் வழக்கின் ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பான தகவல்களை சேகரித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

ஒருபுறம் வீரமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிரான பாலியல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், மறுபுறம் வழக்கின் ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் ஏதேனும் தவறு நடைபெற்றதா? குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானவர்களுக்கு சாதகமாக யாரேனும் செயல்பட்டார்களா? பணம் கைமாறியதா? என்பது குறித்தும் விசாரணை விரிவடைந்துள்ளது.

முதல்வர் விஜய் உத்தரவு

இந்த நிலையில் வழக்கின் விசாரணையை மேலும் துரிதப்படுத்த காவல் துறைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதில் வழக்கில் தொடர்புடைய ஒருவர் கூட விசாரணையில் இருந்து விடுபடக்கூடாது என்றும், அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தி ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றச்சாட்டு

இதற்கிடையே, இந்த வழக்கு தொடர்பாக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
அவர், "ஜெம் கிரானைட்ஸ் அதிபர் வீரமணி விவகாரம், எந்த ஆட்சிக் காலத்தில் நடைபெற்றது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். முறையான விசாரணை நடத்தப்படாததால் மிகப்பெரிய குற்றம் நடந்துள்ளது. வீடியோ ஆதாரங்கள் இருந்தும் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.

கடந்த ஆட்சியில் பாலியல் வழக்கில் தொடர்புடைய வீரமணியை தப்பிக்க விட்டது யார் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்.

இதையும் படிங்க.. 'ஜெம்' வீரமணி விவகாரம் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தெரியாமல் நடந்திருக்காது- அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றச்சாட்டு

இந்த விவகாரத்தில் அப்போதைய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் தலையீடு இருந்திருக்கலாம். தற்போது நடைபெறும் விசாரணையில் யார் யாரிடம் பணம் பெற்றுக்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்காமல்விட்டார்கள் என்பதும் கண்டறியப்பட வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

வழக்கின் தற்போதைய நிலை

இந்த நிலையில் வழக்கின் தற்போதைய விசாரணை நிலவரம் குறித்து விபசார தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறை அதிகாரி ஒருவரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "தற்போது வழக்கு குறித்து விசாரணை தீவிரம் அடைந்துள்ளதால் முழுமையான தகவல்களை தெரிவிக்க முடியாது. கிடைக்கப்பெற்ற ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.

ஏற்கனவே சிறுமியாக இருந்தபோது பாலியல் துன்புறத்தலுக்கு ஆளான ஒரு பெண்ணிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் சில பெண்களிடமும் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. விசாரணையின் முடிவில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

GEM GRANITES VEERAMANI POCSO CASE
VEERAMANI PEN DRIVE COMPLAINT
BUSINESSMAN R VEERAMANI ARREST
GEM GROUP CHAIRMAN CHILD ABUSE CASE
GEM VEERAMANI SHOCKING BACKSTORY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.