சென்னையில் கடந்தாண்டை விட கொடுங்காய விபத்துகள் இந்தாண்டு 66% குறைவு - போக்குவரத்து காவல்துறை

சென்னையில் சாலை விபத்துகளின் இறப்பு எண்ணிக்கை கடந்தாண்டை விட இந்தாண்டு 10% குறைந்துள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 22, 2025 at 9:41 PM IST

சென்னை: கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு சாலை கொடுங்காய விபத்துகள் 66% குறைந்துள்ளதாக சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

சாலை விபத்துகளைக் குறைப்பதற்கும், சாலைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும், சாலை ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடிக்கவும், பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும் வாகன ஓட்டிகளிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

அதன் ஒரு பகுதியாக, நவீன கேமராக்கள் மூலம் போக்குவரத்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. வேகமாக வாகனம் ஓட்டுதல், குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுதல், தலைக்கவசம் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டுதல் ஆகியவற்றிற்கு எதிராக அதிக எண்ணிக்கையிலான வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும், விபத்து நடைபெறும் இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, அங்குள்ள சாலையின் நிலைமைகள், அறிவிப்பு பலகைகள் மற்றும் விளக்குகளை மேம்படுத்தி விபத்து நடைபெறுவதை குறைப்பதற்காக சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

இதன் மூலம் சென்னை நகரில் கடந்த ஆண்டை விட சாலை விபத்து மற்றும் அதன் மூலம் ஏற்படும் இறப்புகள் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளதாக போக்குவரத்து காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

இது குறித்து போக்குவரத்து காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், '' சாலை விபத்துகளின் இறப்பு எண்ணிக்கை கடந்தாண்டை விட இந்தாண்டு 10% குறைந்துள்ளன. 15.12.2025 நிலவரப்படி, கடந்த ஆண்டு 15.12.2024 வரை 519 இறப்புகள் நிகழ்ந்தன, இந்த ஆண்டில் 469 இறப்புகளாக குறைந்துள்ளன.

மேலும், கடந்த ஆண்டு 2,093 கொடுங்காய விபத்துகள் பதிவான நிலையில், இந்த ஆண்டில் 721 ஆக குறைந்து பதிவாகியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 66% குறிப்பிடத்தக்க அளவாக குறைந்துள்ளது. விபத்துகளைக் குறைப்பதற்கும், சாலைப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல்துறையின் முயற்சிகள் தொடரும்.'' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

