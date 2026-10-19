அரிசி தட்டுப்பாடால் தவிக்கும் தமிழ்நாடு; உபரி உற்பத்தியால் திணறும் பஞ்சாப்
பஞ்சாபில் நெல் உற்பத்தி அதிகரித்து, அதனை பாதுகாக்க முடியாமல் ஆலை உரிமையாளர்கள் திணறி வரும் வேளையில், தமிழ்நாட்டில் போதிய விளைச்சல் இல்லாததால் அரிசி ஆலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன.
Published : October 19, 2026 at 9:01 AM IST
சென்னை /பதிண்டா(பஞ்சாப்)
அரிசி உற்பத்தியை வைத்தே வடக்கு - தெற்கில் நிலவும் வேறுபாடுகளை கூறி விட முடியும். பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நெல் உற்பத்தி அதிகரித்து, அதனை பாதுகாக்க முடியாமல் ஆலை உரிமையாளர்கள் திணறி வரும் வேளையில், தமிழ்நாட்டில் போதிய அளவு நெல் விளைச்சல் இல்லாமல், தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
தமிழ்நாட்டின் நிலவரம்
தமிழ்நாட்டின் விவசாயம் குறித்து, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், அன்னூர் அருகேயுள்ள போகலூரை சேர்ந்த பழனிசாமி என்பவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக மழை பெய்யவில்லை. முன்பு 450 - 600 அடி ஆழத்தில் இருந்த நிலத்தடி நீர்மட்டம், தற்போது 1,200 அடிக்கும் கீழே சென்றுவிட்டது. இதன் காரணமாக, 200-க்கும் மேற்பட்ட போர்வெல் கிணறுகளும், சாதாரண கிணறுகளும் நீரின்றி வற்றிக் கிடக்கின்றன" என்றார்.
மேலும், "இந்த மாதம் மழை பெய்ய வேண்டிய பருவம்; விவசாயிகள் பயிர் நடவு செய்ய வேண்டும். ஆனால் மழை பெய்யாததால் ஏற்கனவே நடவு செய்யப்பட்ட பயிர்கள் கருகி வருகின்றன.
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஆடு, மாடுகளும் தண்ணீரின்றி தவித்து வருகின்றன. இதனால் அவற்றை பராமரிக்க முடியாமல் விற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு 50,000 ரூபாய் வரை விற்கப்பட்ட பசுக்கள், தற்போது 15 ஆயிரம் முதல் 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கே விற்கப்படுகின்றன" என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் நெல் உற்பத்தி குறைவால் அரிசி விலை அதிகரிப்பு
பருவநிலை மாற்றம், வறட்சி ஆகியவற்றால் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் குறுவை நெல் சாகுபடி கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தமிழ்நாடு அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் தினேஷ் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் கடந்த 50 - 60 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு வறட்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, நெல் உற்பத்தி குறைந்து, சந்தையில் இருப்பும் குறைந்து, அரிசி விலையும் அதிகரித்துள்ளது.
தற்போதுள்ள கையிருப்பில் வைத்திருப்பவர்களிடம் இருந்து ஒரே நேரத்தில் பலர் அரிசியை வாங்க முயற்சிக்கும் போது விலை உயர்வு ஏற்படுகிறது. எனவே, நெல் உற்த்தியில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு மட்டுமன்றி, சந்தை இருப்பு, புதிய வரத்து, கொள்முதல் நடைமுறைகள் ஆகியவையும் அரிசி விலையை தீர்மானிக்கின்றன.
அதுமட்டுமன்றி, தமிழ்நாட்டில் கடந்த 15 ஆண்டுகளில் சன்ன ரக அரிசி வகைகளின் நுகர்வு அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, 'கர்நாடகா பொன்னி' அரிசியை மக்கள் அதிகம் விரும்புகிறார்கள். மேலும், பிபிடி மற்றும் சோனா போன்ற பிற சன்ன ரக அரிசியின் பயன்பாடும் அதிகரித்துள்ளது. அதிக விலை இருந்தாலும் மக்கள் உயர்தர அரிசியை விரும்புகிறார்கள். இதுவும் விலை உயர்வுக்கு காரணமாக உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் சன்ன ரக அரிசிக்கான தேவை அதிகரித்து வருவதால், அதற்கேற்ப நெல் சாகுபடி செய்ய வேண்டிய தேவையும் ஏற்பட்டுள்ளது. அதிக தேவையுள்ள அரிசி வகைகளுக்கான நெல்லை உள்ளூரிலேயே உற்பத்தி செய்யவில்லை எனில், அரிசி ஆலைகள் தொடர்ந்து மற்ற மாநிலங்களையே நம்பியிருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரிசி ஆலைகள், ஏற்கெனவே ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் இருந்து அதிக அளவில் நெல்லைக் கொள்முதல் செய்கின்றன. ஆந்திராவில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நெல்லை கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரூ.250 வரை சரக்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. இதனால், ஆந்திராவில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு நெல்லைக் கொண்டு செல்வது மற்றொரு பிரச்சனையாக உள்ளது.
பொதுவாக, அரிசி ஆலைகள், விவசாயிகளிடம் இருந்து நெல்லைக் கொள்முதல் செய்து, அரவை செய்து, அரிசியை இருப்பு வைத்திருப்பார்கள். விவசாயிகளும் குறிப்பிட்ட அளவு நெல்லை இருப்பு வைத்திருப்பார்கள்.
நெல் பதுக்கப்படுகிறதா?- பி.ஆர்.பாண்டியன் மறுப்பு
தற்போது அரிசி விலை உயர்ந்ததற்கு நெல்லை பதுக்கி வைத்திருப்பதுதான் காரணம் என்று கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுத் தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "அரிசியைப் பூச்சிகள் தாக்காமல் ஆறு மாதங்கள் வரை மட்டுமே பாதுகாத்து சேமித்து வைக்க முடியும். ஆறு மாதங்களைத் தாண்டி அரிசியை சேமித்து வைத்தால் பூச்சி தாக்குவது, மட்கிப்போவது போன்றவற்றால் தரம் குறையும் அபாயம் ஏற்படும். ஆனால், நெல்லைச் சரியாகப் பதப்படுத்திப் பராமரித்தால் நீண்ட நாட்களுக்குச் சேமித்து வைக்க முடியும்.
ஆனால், அரிசி ஆலைகளில் எவ்வளவு அரிசியைச் சேமித்து வைக்கலாம் என்பதற்கு குறிப்பிட்ட வரம்புகள் எதுவும் இல்லை. ஆலையின் கிடங்கு அளவு, அரவை அளவு ஆகியவற்றை பொறுத்து அவை மாறுபடும். எனவே, ஆலைகளில் அரிசியை சேமித்து வைப்பதை வைத்து பதுக்கல் நடப்பதாக முடிவு செய்ய முடியாது.
இந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திராவில் நெல் மற்றும் அரிசி உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் மதுரை மாவட்டத்தின் முல்லைப் பெரியாறு, வைகை பாசனப் பகுதிகளில் நெல் உற்பத்தி மிகவும் குறைந்துள்ளது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
20 லட்சம் மெட்ரிக் டன் உபரி இருப்பு
நடப்பு பருவத்தில் நெல் விளைச்சல் குறைந்து, அரிசி விலை அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், கடந்த பருவத்திலேயே அதிக நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாக தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். அவர், கடந்த பருவத்தில் அதிகளவில் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதால், 20 லட்சம் மெட்ரிக் டன்னுக்கும் அதிகமான உபரி இருப்பு இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
சன்ன ரக அரிசி தேவை அதிகரிப்பு
தமிழ்நாட்டில் சன்ன ரக அரிசிக்கான தேவை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் தேவைக்கு ஏற்ப திட்டமிட்டு நெல் சாகுபடி செய்ய வேண்டியது மிக அவசியமாகியுள்ளது. விவசாயிகளுக்கு தரமான நெல் விதைகளை வழங்குவது, விவசாயிகளிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது, சந்தை தேவைக்கு ஏற்ற ரகங்களைச் சாகுபடி செய்ய ஊக்குவிப்பது போன்றவற்றால் தமிழ்நாட்டில் நெல் உற்பத்தியை அதிகரிக்க முடியும் என்று அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் நம்புகிறார்கள்.
பஞ்சாப்: சேமிப்புக் கிடங்குகளில் இட நெருக்கடி
தமிழ்நாட்டில் போதிய விளைச்சல் இல்லாமல் அரிசி ஆலைகளில் அரவை பணிகள் முடங்கியுள்ளன. ஆனால், பஞ்சாபில் அரசின் தவறான நிர்வாகத்தால், புதிய நெல்லை சேமித்து வைக்க முடியாமல் அரிசி ஆலைகள் திணறி வருகின்றன.
கடந்த ஆண்டுகளில் கொள்முதல் செய்து இருப்பு வைத்திருக்கும் நெல் மற்றும் கோதுமையை காலி செய்யாததால், புதிய நெல்லை சேமித்து வைக்க ஆலைகளில் இடமில்லை இதனால் ஆலை உரிமையாளர்கள் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
அதற்கு காரணம், பஞ்சாபில் உள்ள அரசு கிடங்குகளிலும், பல்வேறு அரிசி ஆலைகளிலும் முந்தைய காலங்களில் கொள்முதல் செய்த நெல், கோதுமையில் 10% முதல் 15% வரை இன்னும் தேங்கியுள்ளன.
தங்கள் பழைய இருப்பில் 85 சதவீதத்தைக் காலி செய்த ஆலைகளுக்கு மட்டுமே தற்போது புதிய அரவை ஒப்பந்தங்களை அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. பஞ்சாபில் தற்போது சுமார் 5,500 ஆலைகள் உள்ள நிலையில், 3,600 ஆலைகளுக்கு மட்டுமே அரவை பணிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆலை உரிமையாளர்கள் கவலை
இதுகுறித்து பஞ்சாபை சேர்ந்த அரிசி ஆலை சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவர் நாராயண் கார்க் கூறுகையில், "அரசு கொள்முதல் முகமைகள், நெல் மூட்டைகளை சந்தைகளில் இருந்து கொள்முதல் செய்து, அரவைக்காக அரிசி ஆலைகளிடம் தரும். ஆலைகள், அந்த நெல்லை அரைத்து அரிசியாக்கி இந்திய உணவுக் கழகத்திடம் ஒப்படைக்கும். ஏற்கெனவே, இந்திய உணவுக் கழகம் அல்லது இதர அரசு கிடங்குகளில் உள்ள பழைய அரிசியை வெளியே கொண்டு செல்லவிட்டால், புதிய அரிசிக்கு இடம் ஒதுக்குவது சிரமமாகி விடும்" என்று தெரிவித்தார்.
பஞ்சாபில் ஏற்கெனவே, நெல் அரவை ஒரு மாதம் தாமதம் ஆகியுள்ளது. இந்த தாமதம் காரணமாக, ஆலைகளுக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்பதால் ஆலை உரிமையாளர்கள் கவலையில் உள்ளனர்.
பஞ்சாபில் உள்ள அரசு கொள்முதல் முகமைகள், சந்தைகளில் இருந்து நெல்லை வாங்கி, அரிசி ஆலைகளிடம் தருகின்றன. அதன் பிறகு, நெல்லை அரைத்து, அதிலிருந்து வரும் அரிசியை அரசு கணக்கில் ஒப்படைப்பது ஆலை உரிமையாளரின் பொறுப்பாகும்.
ஆலை உரிமையாளர்கள், அரைக்கப்பட்ட அரிசியை உணவு கழகக் கிடங்கில் ஒப்படைக்கும் போது, அதன் தரமும் எடையும் பரிசோதிக்கப்படுகின்றன. நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தரத்தில் இருக்கும் அரிசியே வாங்கப்படும். அதாவது, ஆலை உரிமையாளர்கள், ஒரு குவின்டால் நெல்லை அரைத்தால் 67 கிலோ அரிசியை அரசிடம் திருப்பி அளிக்க வேண்டும். ஆலைகளில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள அரிசி மற்றும் கோதுமையை பல்வேறு முகமைகள் இன்னும் எடுத்துச் செல்லவில்லை.
அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி முதல், சந்தைக்கு நெல் வரத்து தொடங்கினாலும், அரிசி ஆலைகள் இன்னும் நிரம்பியே காணப்படுகின்றன. அந்த இடங்கள் காலியாக்கப்படவில்லை எனில், சரியான நேரத்தில் ஆலைகளில் அரவை பணிகளை மேற்கொள்ள முடியாது.
மேலும், கிடங்குகளில் உள்ள அரிசியை வெளியே கொண்டு செல்லவில்லை எனில், புதிய கொள்முதல் நிறுத்தப்படும். இதனால் விவசாயிகளும் இழப்பை ஏற்க வேண்டியிருக்கும்.
இதுகுறித்து அரிசி ஆலை உரிமையாளர் ஒருவர் கூறுகையில், "தற்போது இருப்பில் உள்ள அரிசி, கோதுமை ஆகியவற்றை விரைவில் அப்புறப்படுத்தாவிட்டால், புதிய நெல் கொள்முதல் தொடங்கும்போது, தானியச் சந்தைகள், ஆலைகள், கிடங்குகள் உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த உணவுப்பொருள் விநியோகச் சங்கிலியும் பாதிக்கப்படும்.
கடுமையான விதிமுறைகள்
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள நெல் அரவை ஆலைகள் ஏற்கனவே அரசின் விதிமுறைகளால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த ஆலைகள், ஆண்டுக்கு நான்கு மாதங்கள் மட்டுமே செயல்பட்டாலும், ஆண்டு முழுவதும் கடுமையான விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டியுள்ளது" என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
ஒரு அரிசி ஆலையால் 50 குடும்பங்கள் வேலை வாய்ப்பை பெறுகின்றன. அதன் முழுச் செலவுச் சுமையும் ஆலை உரிமையாளர்களே ஏற்கிறார்கள். இருப்பினும், நெல் அரவைத் தொழில் ஆண்டுக்கு நான்கு மாதங்கள் மட்டுமே நடைபெறுகிறது. ஆனால், ஆலை பராமரிப்பு உள்ளிட்ட செலவுகளை ஆண்டு முழுவதும் ஆலை உரிமையாளர்கள் சுமக்க வேண்டியிருக்கிறது. எனவே, நெல் அரவையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை அரசு விரைவில் தீர்க்க வேண்டும் என்று ஆலை உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான், மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷிக்கு அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி ஒரு கடிதம் எழுதினார். அதில்,பஞ்சாபில் தேக்கம் அடைந்துள்ள அரிசி மற்றும் கோதுமை இருப்புகளை விரைவில் வெளியேற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். சேமிப்பு வைத்து இடப்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால், அது நெல் கொள்முதல் மற்றும் அரவை பணிகளைப் பாதிக்கும் என்றும் அந்த கடிதத்தில் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்து குறிப்பிடத்தக்கது.