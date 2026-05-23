கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு - 7 நாட்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய டிஜிபிக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் உத்தரவு
சிறுமிகளுக்கு எதிரான வன்முறை குற்றங்கள் மிகக் கொடுமையானவை என தேசிய மகளிர் ஆணையம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : May 23, 2026 at 3:29 PM IST
கோவை: சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி கடத்திக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து 7 நாட்களில் விரிவான விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தமிழக டிஜிபிக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கோவை மாவட்டம், சூலூரை அடுத்த பள்ளபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த தம்பதியின் 10 வயது மகள் கடத்திக் கொலை செய்யப்பட்டார். சிறுமியின் சடலம், கண்ணம்பாளையம் குளக்கரை அருகே காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, கார்த்திக், மோகன்ராஜ் ஆகிய 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். சிறுமியின் சடலம் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பிறகு பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய இந்த சம்பவத்திற்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. சிறுமிகளுக்கு எதிரான வன்முறை குற்றங்கள், இயல்பிலேயே மிகக் கொடுமையானவை என்றும், குற்றவாளிகள் மீது மிகக்கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தேசிய மகளிர் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
சிறுமி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக, தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் தலைவர் விஜயா ரஹத்கர், தமிழ்நாடு டிஜிபிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில், கோவை சிறுமி கொலையில் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து 7 நாட்களில் விரிவான விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் டிஜிபிக்கு அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு டிஜிபி தாக்கல் செய்யும் அந்த அறிக்கையில், வழக்கு தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கையின் நகல், பிஎன்எஸ் மற்றும் போக்சோ சட்டப்பிரிவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு விவரங்கள், கொலை வழக்கு தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டவர்கள் விவரங்கள், கைதானவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை, சிறுமியின் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை, தடயவியல் பரிசோதனையில் கண்டறியப்பட்ட விவரங்கள், சிசிடிவி பதிவுகள் ஆகியவற்றை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்றும் விஜயா ரஹத்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் குடும்பத்தினருக்கு அளிக்கப்படும் ஆதரவு, பாதுகாப்பு, உளவியல் ஆலோசனைகள் ஆகியவை குறித்த விவரங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் தலைவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.