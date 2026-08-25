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130 புதிய தாழ்தள மின்சார பேருந்துகளின் வழித்தடங்கள் தெரியும? MTC வெளியிட்ட அறிவிப்பு

சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து கிளாம்பாக்கம், சிறுச்சேரி தொழில்நுட்ப பூங்கா என 15 வழித்தடங்களில் ஆலந்தூர் பணிமனையில் இருந்து 80 தாழ்த்தள குளிர்சாதன மின்சார பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது.

பேருந்துகளின் சேவையை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் விஜய்
பேருந்துகளின் சேவையை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் விஜய் (@TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 5:54 PM IST

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சென்னை: 130 புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகளின் வழித்தடங்களை சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் (MTC) வெளியிட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில், மத்திய பணிமனையில் இருந்து 50 தாழ்தள குளிர்சாதன பேருந்துகளும், ஆலந்தூர் பணிமனையில் இருந்து 80 தாழ்தள குளிர்சாதன பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகிறது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் சார்பில் 290 கோடியே 8 இலட்சம் ரூபாய் செலவில் 250 புதிய பேருந்துகளின் சேவையைப் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று (25.8.2026) தலைமைச் செயலகத்தில், கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னையில் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் நோக்கில், மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில், 697 கோடி ரூபாய் செலவில் 625 தாழ்தள மின்சாரப் பேருந்துகள் 5 பணிமனைகள் மூலம் தற்போது இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனைத்தொடர்ந்து, 1,337 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 750 புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகள் 7 பணிமனைகள் மூலம் இயக்கிடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

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அதன் முதற்கட்டமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், 234 கோடியே 50 இலட்சம் ரூபாய் செலவில் 130 புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகளின் சேவையை இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

அதில் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து கிளாம்பாக்கம், சிறுச்சேரி தொழில்நுட்ப பூங்கா என 15 வழித்தடங்களில் ஆலந்தூர் பணிமனையில் இருந்து, 80 தாழ்த்தள குளிர்சாதன மின்சார பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது. அதேபோல் மத்திய பணிமனையில் இருந்து, 50 தாழ்த்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகள் தீவுத்திடல், கவியரசு கண்ணதாசன் நகர், கிளாம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு 10 வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட உள்ளதாக சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய பணிமனையில் இருந்து இயக்கப்படும் 50 தாழ்த்தள குளிர்சாதன மின்சார பேருந்துகளின் வழித்தடங்களின் விபரம்


ஆலந்தூர் பணிமனையில் இருந்து இயக்கப்படும் 80 தாழ்த்தள குளிர்சாதன மின்சார பேருந்துகளின் வழித்தடங்களின் விபரம்

TAGGED:

CM JOSEPH VIJAY
MTC
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்
சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்து கழகம்
MTC RELEASED ROUTE OF NEW BUSES

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