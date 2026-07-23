உலகமே கொண்டாடும் ஜனநாயகன்; ஆனால் கூட்டமே இல்லையென திருத்தணியில் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்ட திரையரங்கம்
முதலமைச்சர் விஜய்யின் திரைப்படத்தை வாங்கி நஷ்டம் அடைந்துவிட்டதாக திருத்தணி திரையரங்க உரிமையாளர்கள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 23, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 6:00 PM IST
திருவள்ளூர்: முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நடித்து வெளியாகி உள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை காண போதிய அளவு பார்வையாளர்கள் வராததால் திருத்தணியில் ஒரு திரையரங்கில் இன்று அனைத்து கட்சிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டதாக தகவல் மூடப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படமான ‘ஜனநாயகன்’ இன்று (ஜூலை 23) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை அவரது ரசிகர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் என பலர் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
திருத்தணி ரயில் நிலையத்திற்கு அருகே அமைந்துள்ள இந்த திரையரங்கில் புதிதாக வெளியாகும் திரைப்படத்திற்கு பொதுவாக ஒரு காட்சிக்கு சராசரியாக 200 முதல் 300 டிக்கெட்டுகள் பதிவாகும் நிலையில், ஜனநாயகனுக்கு இன்று 30 டிக்கெட்டுகளே மட்டுமே புக்கானதால் காலை 9 மணி சிறப்பு காட்சி ரத்து செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த காட்சிகளுக்கும் போதிய கூட்டம் வராததால் இன்று அனைத்து காட்சிகளும் ரத்து செய்யப்படுவதாக திரையரங்க நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் படம் என்பதால் வழக்கம் போல் அதிக ரசிகர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்து ஜனநாயகனை அதிக விலைக்கு வாங்கிய தமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் நிலை உருவாகி உள்ளதாக திரையரங்க உரிமையாளர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: "தளபதி வாழ்க.. தளபதி வாழ்க”: 'ஜனநாயகன்' டைட்டில் கார்டை பார்த்ததும் ஆர்ப்பரித்த அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
இதுகுறித்து இத்திரையரங்க உரிமையாளர் கூறும்போது, "தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நடித்து வெளியாகும் கடைசி திரைப்படம் ‘ஜனநாயகன்’ என்பதால் அதிகப்படியான மக்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்து அதிக பணம் கொடுத்து இந்த திரைப்படத்தை வாங்கினோம். ஆனால் தற்போது ஒரு காட்சிக்கு கூட போதுமான அளவு டிக்கெட் விற்பனை இல்லாததால் படத்தை வெளியிட்டு நஷ்டம் அடைந்து விட்டோமோ என்று தோன்றுகிறது” என்று வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இருப்பினும், திருத்தணியில் ஜனநாயகன் திரையிடப்பட்டுள்ள மற்ற இரு அரங்குகளில் ரசிகர்களின் வரவேற்புடன் படம் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருப்பதாக திரையரங்குகளின் நிர்வாகம் கெரிவித்துள்ளது.