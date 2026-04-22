முதியவரை அடித்தே கொன்ற ரவுடிகள்; கஞ்சா புகையை முகத்தில் விட்டதை தட்டி கேட்டதால் விபரீதம்

முதியவர் என்றும் பார்க்காமல் அவரை மிகக் கொடூரமான முறையில் தாக்கியுள்ளனர். பின்னர் அங்கிருந்து அவர்கள் இருவரும் தப்பியோடி உள்ளனர்.

தாக்கப்படுவதற்கு முன் ரவுடிகளிடம் வாக்குவாதம் செய்த முதியவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 22, 2026 at 10:56 PM IST

சேலம்: மேட்டூரில் ரவுடிகள் மது மற்றும் கஞ்சா போதையில் முதியவரை அடித்து கொலை செய்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர் அருகே உள்ள நாட்டாமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த முதியவர் ராஜேந்திரன். 70 வயதான இவர் நேற்று (ஏப்ரல் 21) மாலை அதே பகுதியில் உள்ள ஆவின் பாலகத்தில் தேநீர் அருந்தி கொண்டிருந்தார். அப்போது, அங்கு மதுபோதையில் வந்த ரவுடிகளான பிரகாஷ் மற்றும் கபிலன் கஞ்சாவை புகைத்து அப்புகையை முதியவரின் முகத்தில் விட்டதாக தெரிகிறது.

இதில் எரிச்சலடைந்த முதியவர் , புகையை ஏன் முகத்தில் விட்டீர்கள் என்று ரவுடிகளிடம் கேள்வி கேட்டுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த ரவுடிகள், முதியவரை ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டியும், தாக்கத் தொடங்கினர். குறிப்பாக, முதியவர் என்றும் பார்க்காமல் அவரை மிகக் கொடூரமான முறையில் தாக்கியுள்ளனர். பின்னர், அங்கிருந்து அவர்கள் இருவரும் தப்பியோடி உள்ளனர்.

இந்த தாக்குதலில் முகம் மற்றும் தலையில் பலத்த காயம் அடைந்த முதியவர் ராஜேந்திரன், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக துடிதுடித்து உயிரிழந்தார். தகவல் அறிந்து வந்த போலீஸார், முதியவரின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மேட்டூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், தலைமறைவான ரவுடிகள் இருவரையும் தற்போது கைது செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ரவுடி பிரகாஷ் மீது கொலை வழக்கும், கபிலன் மீது அடிதடி வழக்கும் நிலுவையில் இருப்பதாக போலீஸார் தகவல் தெரிவித்தனர். இதனிடையே மது போதையில் ரவுடிகள் இருவரும் முதியவரை தாக்கி கொலை செய்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

