கனிம வரி மசோதா மாநிலங்களுக்கு பெரும் நிதிப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் - துரை வைகோ
சட்டத்திருத்தத்திற்கு எதிராக கேரளாவில் ஆளுங்கட்சியும், எதிர்க்கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து கடுமையான எதிர்ப்பைத் தெரிவித்துள்ளதாகவும் துரை வைகோ கூறினார்.
Published : August 15, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: மத்திய அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் கனிமங்கள் அல்லது கனிமங்களைத் தாங்கும் நிலங்கள் மீது மாநில அரசால் எந்த வரியையும் விதிக்க முடியாது என்ற புதிய சட்டத்திருத்த மசோதாவால் மாநிலங்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதிப் பின்னடை ஏற்படும் என துரை வைகோ கூறியுள்ளார்.
சென்னையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ இன்று (ஆக்ஸ்ட் 15) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "கடந்த 2025-26 ஆம் ஆண்டில் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை மூலம் தமிழக அரசுக்கு சுமார் ரூ. 4,395 கோடி வருவாய் கிடைத்தது. இதில், கனிமங்களைத் தாங்கும் நிலங்கள் மீதான வரியாக மட்டும் ரூ. 2,225 கோடி கிடைத்துள்ளது.
இந்நிலையில், மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள சட்டத்திருத்த மசோதாவால் மத்திய அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் எந்த மாநிலமும் கனிமங்கள் அல்லது கனிமங்களைத் தாங்கும் நிலங்கள் மீது வரி விதிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த மசோதா மாநிலங்களைப் பெரிதும் பாதிக்கும். இது மாநில சுயாட்சிக்கு எதிரானது.
இதுகுறித்து, நான் உட்பட எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்றிய நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத்துறை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டியை நேரில் சந்தித்தோம். அப்போது, இந்த புதிய சட்டத்திருத்த மசோதா அமலுக்கு வந்தால் மாநிலங்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதிப் பின்னடைவு ஏற்படும் என தெரிவித்தோம். இதன் பின்னர் இவ்விவகாரத்தை பரிசீலிப்பதாக அமைச்சர் உறுதியளித்தார்.
இருப்பினும், அந்த மசோதா மக்களவையிலும், மாநிலங்களவையிலும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், இன்று காலை தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் மரிய வில்சனை சந்தித்து, இந்த சட்டத்திருத்தத்தால் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து எடுத்துரைத்து, தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டுமென வலியுறுத்தப்பட்டது.
கனிமங்கள் தொடர்பான வருவாயில் சுமார் 85 சதவீதம் வரை மாநில அரசுகளுக்குக் கிடைக்கும் நிலையில், முக்கியமான 11 கனிமங்கள் மீது மட்டுமே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு கூறியிருக்கிறது. மைனர் மினரல்ஸ் எனப்படும் 49 கனிமங்கள் இதில் இடம்பெறவில்லை என்றும் அது விளக்கமளித்துள்ளது.
இருப்பினும், கடந்த 10 முதல் 15 ஆண்டுகளில் பல்வேறு மாநிலங்களில் கனிம நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகை மட்டும் சுமார் ரூ. 2 லட்சம் கோடி உள்ளது. இந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்தால், நிலுவைத் தொகைகளை கனிம நிறுவனங்கள் செலுத்தாமல் போகும் சூழல் உருவாகலாம். எனவே, தனியார் சுரங்க நிறுவனங்களின் நலனுக்காகவே இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதா? என்கிற சந்தேகம் எழுகிறது. அத்துடன், தற்போது நிலத்தின் மீதும் மத்திய அரசு தனது அதிகாரத்தை செலுத்த முயற்சிப்பது இதன் வாயிலாக தெரிகிறது" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, இந்த சட்டத்திருத்தத்திற்கு எதிராக கேரளாவில் ஆளுங்கட்சியும், எதிர்க்கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து கடுமையான எதிர்ப்பைத் தெரிவித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.