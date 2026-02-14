நோயாளியை குணப்படுத்த மனமும் ஆன்ம பலமும் அவசியம்: டாக்டர் சவுத்ரி
இன்றைய காலத்தில் மனிதர்கள் தங்களது முயற்சியை நம்பினாலும் இறை அருளை சந்தேகிப்பதே பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது.
Published : February 14, 2026 at 5:21 PM IST
வேலூர்: நோயாளியை குணப்படுத்த உடல் மட்டுமல்ல, மனமும் ஆன்மாவும் கவனிக்கப்பட வேண்டும் என பிரபல இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் சவுத்ரி தெரிவித்துள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ நாராயணி பீடம் வளாகத்தில், 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு எழுதுகோல்கள் வழங்கும் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சி பீடாதிபதி சக்தி அம்மா தலைமையில் நடைபெற்றது.
விழாவை முன்னிட்டு எழுதுகோல்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. புனித நீர் தெளிக்கப்பட்ட பின்னர், மாணவர்களுக்கு எழுதுகோல்களை சக்தி அம்மா வழங்கினார். தேர்வை நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஆன்மீகச் சூழலில் இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்தது.
அன்பும் சேவையும் தான் உண்மையான வெற்றி
நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய சக்தி அம்மா, மனித வாழ்க்கையின் உண்மையான வெற்றிக்கான அடையாளம் அன்பும் சேவையும் தான் என வலியுறுத்தினார். அன்பால் உருவாகும் சக்தியே மனித வாழ்க்கையின் உண்மையான பலம். படிப்பு, பணம், பதவி, அதிகாரம் ஆகியவை மட்டும் வெற்றியின் அளவுகோல் அல்ல. உயர்ந்த கல்வி பெற்றாலும் அது சமூகத்திற்கு பயன்படாவிட்டால் அது முழுமையான வெற்றி அல்ல" என்றும் தெரிவித்தார்.
மேலும், மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடையும் போது, தங்களை மட்டும் முன்னிறுத்தாமல், ஏழை எளிய மக்களுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினரான இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் சவுத்ரி பேசியதாவது, "கடந்த 35 ஆண்டுகளில் மருத்துவத் துறையில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மாற்றம் உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மாவின் ஒருங்கிணைப்பே ஆகும். ஒரு நோயாளியை குணப்படுத்த உடல் ரீதியான சிகிச்சை மட்டும் போதாது; அவரது மனநிலை மற்றும் ஆன்ம பலமும் அவசியம். அவரது ஆன்மீக நிலையும் கவனிக்கப்பட வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இன்றைய காலத்தில் மனிதர்கள் தங்களது முயற்சியை நம்பினாலும் இறை அருளை சந்தேகிப்பதே பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது. பக்தி மனதில் தெளிவை உருவாக்கும். ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எதிர்வினை உண்டு; அது உடனடியாகவோ அல்லது பல தலைமுறைகள் கழித்தோ நிகழலாம் என்றார். பயமும் பதற்றமும் இல்லாதபோது மட்டுமே ஒருவர் முழுத் திறமையுடன் செயல்பட முடியும்; அதற்கு பக்தி அவசியம்" என்றார்.