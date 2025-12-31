EXCLUSIVE: "எனக்கு சிகிச்சை வேண்டாம்..." மருத்துவமனையில் இருந்து சென்ற வடமாநில இளைஞர் - திருத்தணி சம்பவத்தில் நடந்தது என்ன?
Published : December 31, 2025 at 12:05 AM IST|
Updated : December 31, 2025 at 6:33 AM IST
சென்னை: திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட வடமாநில இளைஞர் சிகிச்சை பெற மறுத்து விட்டு சென்றாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருத்தணி ரயில் நிலையம் அருகே 4 சிறுவர்கள் வடமாநில இளைஞரின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து ரீல்ஸ் எடுத்துள்ளனர். அதனை தட்டிக் கேட்டதால் அவர்கள் நான்கு பேரும் சேர்ந்து அந்த இளைஞரை கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டினர். மேலும், அந்த கொடூர நிகழ்வை வீடியோவாக எடுத்து சமூகவலைதளத்தில் ரீல்ஸ் ஆகவும் பதிவிட்டனர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த கொடூர தாக்குதலில் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த சுராஜ் என்ற இளைஞர் படுகாயமடைந்து திருத்தணி ரயில் நிலையத்திற்கு வெளியே கிடந்தார். இது குறித்து பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு 108 ஆம்புலன்ஸ் வந்தது. உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த இளைஞர் சுராஜ் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
பின்னர் சிகிச்சைக்காக, மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின் பேரில், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மீண்டும் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சரியாக மாலை 4.50 மணிக்கு அந்த இளைஞர் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்துள்ளனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து மேல் சிகிச்சைக்காக, அந்த இளைஞரை கடந்த 28 ஆம் தேதி பிற்பகல் 1.55 மணிக்கு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு மருத்துவர்கள் அனுப்பி வைத்துள்ளனர். அங்கிருந்து புறப்பட்ட 108 ஆம்புலன்ஸ் சரியாக பிற்பகல் 2.50 மணிக்கு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை வந்தடைந்தது.
பொதுவாக மருத்துவ சிகிச்சைக்காக 108 ஆம்புலன்ஸில் அழைத்து வரப்படும் ஒருவரை அருகில் இருக்கும் அரசு மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே இறக்கி விட வேண்டும். அதுபோல, விபத்தில் காயம் அடைந்தவர்கள் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்பட்டால், நம்மை காப்போம் 48, இன்னூயிர் காப்போம் 48 திட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகளில் சேர்க்க 108 ஆம்புலன்ஸுக்கு அனுமதி உண்டு. ஆனால் 108 ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்பட்ட ஒருவரை மற்ற எந்த இடத்திலும் இறக்கி விட முடியாது.
ஆனால், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்து 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட போது, காயத்துடன் இருந்த வடமாநில இளைஞர் சுராஜ், தன்னை வழியிலேயே இறக்கி விடுமாறு ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்களிடம் வற்புறுத்தியுள்ளார். ஆனால், அவர்கள் இதனை ஏற்க மறுத்ததோடு, அவருக்கு உள்ள காயத்தின் தன்மை குறித்து எடுத்துக் கூறி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர்.
சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த இளைஞர், சுமார் 1.30 மணி நேரத்திலேயே தனக்கு சிகிச்சை வேண்டாம் என்று எழுதிக் கொடுத்து விட்டு சென்றுவிட்டார்.
இது குறித்து சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனை மூத்த மருத்துவர்களிடம் கேட்ட போது, ''வடமாநில இளைஞர் மாலை 4 மணி அளவில் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அழைத்து வந்து அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் தனக்கு சிகிச்சை வேண்டாம் என தொடர்ந்து கூறிக் கொண்டே இருந்தார். மருத்துவர்கள் சிகிச்சை பெற வற்புறுத்தியும் அவர் ஏற்கவில்லை. தனக்கு சிகிச்சை வேண்டாம் என எழுதிக் கொடுத்துவிட்டு மாலை 5.30 மணிக்கு மருத்துவமனையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றுவிட்டார்'' என தெரிவித்தனர்.
108 ஆம்புலன்ஸ் அளித்த தகவலின்படி பிற்பகல் 2.50 மணிக்கே சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், மருத்துவமனை தகவலின்படி மாலை 4 மணிக்கு தான் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த இடைப்பட்ட 1.10 நிமிடங்கள் என்ன நடந்தது? என்பது விடை தெரியாத கேள்வியாக உள்ளது.
முன்னதாக, தாக்குதலில் காயம் அடைந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் உயிரிழந்து விட்டதாக தகவல் பரவியது. இதனை தமிழ்நாடு அரசின் உண்மை கண்டறியும் குழு மறுத்தது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் உண்மை கண்டறியும் குழு, எக்ஸ் தளத்தில், "27.12.2025 அன்று திருத்தணி ரயில்வே குடியிருப்பு அருகே சில நபர்களால் தாக்கப்பட்ட ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் உயிரிழந்ததாகப் பரவும் தகவல் தவறானது. பாதிக்கப்பட்டவர் சிகிச்சை பெற்ற பிறகு மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி சென்றுள்ளார்" என்று பதிவிட்டுள்ளது.
அதே போல், இன்று பிற்பகல் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க், "வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்ற காரணத்தால் ஒடிசா இளைஞர் தாக்கப்படவில்லை. அதற்கான ஆதாரம் எதுவும் இல்லை. ஏன் எங்களை முறைத்துப் பார்த்தாய் என கேட்டு சிறுவர்கள் தன்னை தாக்கியதாக அந்த இளைஞர் புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது சிகிச்சை முடிந்து மருத்துவமனையில் இருந்து அவர் சென்றுவிட்டார்" என்று தெரிவித்தார்.