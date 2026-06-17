தவெகவுடன் மதிமுக கூட்டணியா? வைகோ கொடுத்த அப்டேட்
மதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜிநாமா செய்ய உள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள் குறித்து கேட்டபோது, "அதுகுறித்து என்னால் எதுவும் கூற முடியாது" என்று வைகோ பதில் அளித்தார்.
Published : June 17, 2026 at 8:45 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து, மதிமுக பொதுக்குழுவை கூட்டி ஆலோசித்த பிறகே முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யை இன்று சந்தித்துப் பேசினார். இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு வைகோ, செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "முதலமைச்சர் என்னிடம் பேசுவதற்கு 45 நிமிடங்கள் நேரம் ஒதுக்கினார். அதற்காக அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதல்வர் உடனான சந்திப்பு, எனக்கு மிகுந்த மனநிறைவை அளித்துள்ளது.
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எனது நாடாளுமன்ற உரைகளை ஆறு பகுதிகளாக தொகுத்து நூலாக வெளியிட இருக்கிறேன். அந்த நூல் வெளியீட்டு விழா, டெல்லியில் ஆகஸ்ட் மாதம் 4-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அந்த விழாவில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும், எனது நாடாளுமன்ற உரைகள் நூலின் முதல் பிரதியை முதலமைச்சர் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தேன்.
தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை தொடங்கப்பட்ட நாள் முதல் அந்த ஆலைக்கு எதிராக போராடி வருகிறோம். ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்படும் என்று அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா திடீரென அறிவித்தார். அதன் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் வாதாடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு தீர்ப்பு பெற்றுத் தந்தேன். ஆனால், கடைசி வரை அதிமுக அரசு ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக இருந்தது.
தூத்துக்குடியில் "கிரீன் காப்பர்" என்ற பெயரில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் செயல்படுத்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படலாம் என்று தெரிகிறது. எனவே, அந்த ஆலைக்கு தமிழக முதலமைச்சர் அனுமதி வழங்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்தினேன்.
தமிழ்நாட்டில் தவெக அரசு அமைந்ததில் இருந்து கமிஷன் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாத வகையில் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
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மதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்ய உள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள் குறித்து கேட்டபோது, "அதுகுறித்து என்னால் எதுவும் கூற முடியாது" என்று வைகோ பதில் அளித்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பான முடிவு, மதிமுக பொதுக்குழுவை கூட்டி ஆலோசித்த பிறகே எடுக்கப்படும் என்றும் வைகோ தெரிவித்தார்.