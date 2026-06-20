கொலை வழக்கில் மனநலம் குன்றியவருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை ரத்து - உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு மனநிலை பிறழ்வு இருப்பது நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டால் மருத்துவ பரிசோதனை அவசியம் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
Published : June 20, 2026 at 5:43 PM IST
மதுரை: கொலை வழக்கில், மனநலம் குன்றியவருக்கு கீழமை விதித்த ஆயுள் தண்டனையை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 20ஆம் தேதி, திருச்சியில் உள்ள தங்கும் விடுதி ஒன்றில் மதுரையைச் சேர்ந்த ஒருவரும், வெள்ளைப்பாண்டி என்பவரும் தனித்தனி அறையில் தங்கி இருந்தனர். அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக மது அருந்தினர். அப்போது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு மதுரையைச் சேர்ந்த நபர் வெள்ளைப்பாண்டியை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்தார்.
|இதையும் படிங்க.. பண மோசடி புகார்: திமுக எம்.பி கலாநிதி வீராசாமி மகன் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
மேலும், வெள்ளைப்பாண்டியின் வயிற்றை கிழித்து குடலை வெளியே எடுத்து, மாலை போல அணிந்து கொண்டார். இது தொடர்பாக அவர் மீது திருச்சி கோட்டை போலீசார் கொலை வழக்கு பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கில், மதுரையைச் சேர்ந்த நபருக்கு திருச்சி அமர்வு நீதிமன்றம் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு ஆயுள் தண்டனை விதித்தது.
இதை எதிர்த்து, மதுரையை சேர்ந்த நபர் சார்பில், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ், பி.பி.பாலாஜி ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் சார்பில் வழக்கறிஞர் சங்கரபாண்டியன் ஆஜராகி, "மனுதாரர் கொலை செய்த விதம், அவரின் நடத்தை இயல்பாக இல்லை என்பதை காட்டுகிறது. வழக்கு விசாரணை நிலுவையில் இருந்தபோதே மனுதாரர் மனநல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்" என்று வாதிட்டார்.
பின்னர் நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், "மனுதாரர் நடந்துகொண்ட விதம், அவர் இயல்பான மனநிலையில் இல்லை என்பதையே தெளிவுபடுத்துகிறது. அவரது மனநிலை பாதிப்பு குறித்து கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவித்த போதிலும், தீர்ப்பில் அதுதொடர்பாக எவ்வித குறிப்பும் இடம் பெறவில்லை. மனநலம் குன்றிய ஒருவரின் செயல்களில் குற்றவியல் நோக்கம் இருக்க முடியாது. எனவே, அத்தகைய செயல்களை ஐ.பி.சி. பிரிவு-84-இன்படி குற்றமாகக் கருத முடியாது.
மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர், தான் செய்யும் செயல் தவறு என்றோ அல்லது சட்டத்திற்கு முரணானது என்றோ புரிந்துகொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கும்போது, அவர் செய்யும் எந்தச் செயலும் குற்றமாகாது என்று ஐ.பி.சி. பிரிவு-84 கூறுகிறது. எனவே, மனுதாரருக்கு கீழமை நீதிமன்றம் விதித்த தண்டனை ரத்து செய்யப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க.. வட மாநில தொழிலாளர் கட்டையால் அடித்து கொலை: 5 மணிநேரத்தில் 4 பேரை கைது செய்த போலீசார்
மேலும், விசாரணை நீதிமன்றங்களுக்கு ஒன்றை நினைவூட்ட விரும்புகிறோம். குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு மனநிலை பிறழ்வு இருப்பது நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டால் அவருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அவசியம்.
மனநல மருத்துவமனையிடம் இருந்து அறிக்கை பெறப்படுவதை உறுதி செய்வது அந்த நீதிமன்றத்தின் கடமையாகும். மருத்துவமனையின் அறிக்கையை நீதிமன்றம் பரிசீலித்து, ஐபிசி பிரிவு 84-ன் கீழ் சலுகை பெற குற்றவாளி தகுதியுடையவரா? என முடிவை அறிவிக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டனர்.