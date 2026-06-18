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சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் நேரலை இன்றுபோல் என்றும் தொடரும் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுதி

தற்போதைய ஆட்சியில், குற்றச் சம்பவ வழக்குகளில் துரிதமாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 7:20 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்ற நிகழ்வுகள் நேரலை செய்யப்படுவது இன்று போல் என்றும் தொடரும் என்று பள்ளிக் கல்வி, செய்தி ஒளிரப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று (ஜூன் 18) தொடங்கியது. தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் உரையாற்றி கூட்டத்தொடரை தொடங்கி வைத்தார். அவர் தனது உரையை ஆங்கிலத்தில் முழுமையாக வாசித்தார். அதைத் தொடர்ந்து, ஆளுநர் உரையின் தமிழாக்கத்தை சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் வாசித்தார்.

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சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு பிறகு, தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ் எங்கள் பேச்சு, தமிழ் எங்கள் மூச்சு, தமிழ்தான் எங்கள் உயிர், தமிழ் எங்கள் வாழ்வு. நாங்கள் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை தமிழ் எங்களுக்கு தந்தது. எப்பொழுதும், அன்றும், இன்றும், என்றுமே தமிழுக்குத்தான் முன்னுரிமை.

சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தோடு தொடங்கியது. திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கருப்பு பேட்ச் அணிந்து வந்தார்கள். எதிர்க்கட்சிகள் தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கலாம். அதற்கு இடம் உண்டு. ஆனால், அவர்கள் கடந்த ஆட்சியிலேயே இப்படி வந்திருக்க வேண்டும். காலதாமதமாக வந்துள்ளார்கள்.

தற்போது உள்ள ஆட்சியில், குற்றச் சம்பவ வழக்குகளில் துரிதமாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடும். கடந்த 2, 3 ஆண்டுகளாக சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் நேரலை செய்யப்படாமல் இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டது. இன்று மீண்டும் சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டன.

இன்று போல் என்றும் சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் நேரலை செய்வது தொடரும். இது ஜனநாயகத்திற்கு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு. தவெக அரசு நிர்வாகம், ஒரு தூய்மையான, வெளிப்படையான நிர்வாகம் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

நாங்கள் ஜனநாயகத்தின் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் யாரையும் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டியவர்கள் பெரியார், காமராஜர் போன்ற தலைவர்கள்.

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மக்களுக்கு கொடுக்காத வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றியவர் முதல்வர் விஜய் " என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.

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