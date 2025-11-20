'சிறுக, சிறுக பணம் சேர்த்தேன்..' பைக் வாங்கியதால் விமர்சிக்கப்பட்ட இளைஞரின் வேதனை!
பைக்கில் வேகமாக செல்ல வேண்டாம் என விமர்சனம் வைத்தால் சரி. இந்த பைக்கை ஏன் வாங்க வேண்டும்? என்ற கேள்வியெல்லாம் தேவையில்லாத ஒன்று என அஜய்யின் தாயார் கூறினார்.
Published : November 20, 2025 at 7:20 PM IST
அரியலூர்: '' இது கடனில் வாங்கிய பைக் அல்ல. நான் கல்லூரி நேரம் தவிர்த்து, ஊரில் கிடைக்கும் வேலையை செய்து சிறுக, சிறுக பணத்தை சேமித்து வைத்திருந்தேன். குடும்ப உறுப்பினர்களும் உதவினர். தயவு செய்து இனியும் எங்களை பேசு பொருளாக்கி யாரும் விமர்சிக்க வேண்டாம்'' என வலியோடு பகிர்ந்துள்ளார் அஜய்.
ஷோரூமில் விலையுயர்ந்த பைக் வாங்கி அதனை வீடியோ எடுத்து வெளியிட்ட அஜய் என்ற இளைஞர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறார். பேசு பொருள் என்பதை விட, கடும் விமர்சனத்திற்கும் அவர் ஆளாகியுள்ளார். யார் அந்த அஜய்? அவர் வெளியிட்ட வீடியோவின் பின்னணி என்ன?
அரியலூர் மாவட்டம், கோரியாம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த 19 வயது நிரம்பியவர் அஜய். பாலிடெக்னிக் இறுதி ஆண்டு பயின்று வருகிறார். இவரது தாய் அமுதா, விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். அமுதா ஊரில் விவசாய வேலைக்கு செல்லும் நாட்கள் தவிர்த்து, சுற்று வட்டார கிராம பகுதிகளில் கூடும் வார சந்தையில் காய்கறி விற்பனையிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
அஜய் கல்லூரி செல்லும் நேரம் தவிர, மற்ற நேரங்களில் கிடைக்கும் வேலைக்கு சென்று அதன் மூலம் வருமானம் ஈட்டி வருகிறார். விவசாய வேலை, ஓட்டுநர், கேட்டரிங் பணி, கட்டுமான தொழில் என எந்த வேலையானாலும் தயங்காமல் செய்து வருகிறார். இதில் கிடைத்த பணத்தை சிறிது சிறிதாக சேமித்து தனது கனவான குறிப்பிட்ட ரக இருசக்கர வாகனத்தை வாங்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் தனது விருப்பத்தை வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
அஜயின் ஆசையை நிறைவேற்றும் பொருட்டு சிங்கப்பூரில் வேலை செய்யும் அவரது தாய் மாமா, தாய் அமுதா, அரியலூரில் ஹாலோ பிளாக் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அத்தை தனலட்சுமி, பாட்டி என தனது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பங்களிப்புடன் இரண்டே முக்கால் லட்சம் விலை கொண்ட அந்த பைக்கை முழு தொகையை கட்டி வாங்கி உள்ளார். அப்படி பைக் வாங்கும் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோவை அஜயின் உறவினர் ஒருவர் தனது இன்ஸ்ட்டா ஐடி மற்றும் முகநூலில் பகிர்ந்துள்ளார்.
அந்த பதிவு தான் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் கடும் பேசு பொருளாகி வருகிறது. குறிப்பாக இளைஞனின் செயலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பலரும், அவருக்கு ஆதரவாக பலரும் மாறி மாறி தங்கள் கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
விலையுயர்ந்த பைக்கை வாங்கும் அஜயின் அருகே நிற்பவர் அவரது அத்தை தனலட்சுமி. அவர் தனது காது, கழுத்து, மூக்கு, கை, கால்களில் எந்த அணிகலன்களும் அணியாமல் நிற்பார். இதை சுட்டிக்காட்டி கருத்துகளை பகிர்ந்து வரும் இணையாவாசிகள், அத்தையான தனலட்சுமியை அஜயின் தாயார் என்றும், ஏழ்மை நிலையில் உள்ள ஒருவனுக்கு இத்தனை லட்சம் விலை கொண்ட பைக் தேவையா? என்ற கேள்வியுடன் பலரும் கருத்துகளை பதிவிட்டு அந்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
அஜய்க்கு ஆதரவாக பலரும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள ஒருவர், இந்த பைக்கை வாங்கக் கூடாதா? என்ற கேள்வியுடனும், ஒரு மகனின் ஆசையை தாய் நிறைவேற்றியதில் என்ன தவறு? என்கின்ற கேள்விகளுடன் இளைஞனுக்கு ஆதரவாக கருத்துகளை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
'உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை?'
இந்த நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட அந்த இளைஞர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து அவர்களின் மனநிலை குறித்து விளக்கம் கேட்டோம். இளைஞனின் தாயார் அமுதா பேசுவையில், ''எங்களது சொந்த உழைப்பில் சிறுக, சிறுக சேமித்த பணத்தை கொண்டு, எங்கள் மகனுக்கு விருப்பமான வண்டியை வாங்கி கொடுத்துள்ளோம். அதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? இரண்டு நாட்களாக அவன் குறித்து இல்லாத பல விஷயங்களை விமர்சனம் என்ற பெயரில் இணையத்தில் பகிர்ந்து வருவது சரியானது அல்ல.
மேலும், எனது மகனுடன் இருப்பது எனது கணவரின் தங்கை. அவருக்கு அனைத்து வசதிகளும் உண்டு. கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லா நேரமும் தோடு, செயின் உள்ளிட்ட அணிகலன்களோடு இருக்க மாட்டோம். இது குறித்தெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய தேவை என்ன?
எனது மகன் புதிதாக வாங்கியுள்ள பைக் அதிவேகமாக செல்லக் கூடியது என எனக்கு தெரியாது. வேகமாக செல்ல வேண்டாம் என விமர்சனம் வைத்தால் சரி. இந்த பைக்கை ஏன் வாங்க வேண்டும்? என்ற கேள்வியெல்லாம் தேவையில்லாத ஒன்று. எங்களை குறித்து இனி யாரும் விமர்சனங்களை முன் வைக்க வேண்டாம்'' என இணையவாசிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
'சிறுக, சிறுக சேர்த்த பணம்'
இது குறித்து அஜய் கூறுகையில், ''பைக் வாங்க வேண்டும் என்ற எனது கனவு தற்பொழுது நிறைவேறி உள்ளது. இளம் வயதில் இரு பாலருக்கும் சில வற்றின் மீது ஆர்வமும், ஆசையும் இருக்கும். அது போல, பெரும்பாலான இளைஞர்களுக்கு பைக் மீது ஆர்வம் இருக்கும். கூடவே, வீட்டில் உள்ளவர்களை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற பொறுப்பும் இருக்கும்.
தற்போது எனது ஆசையை நிறைவேற்றும் வகையில் புதிய பைக் வாங்கியுள்ளேன். இது கடனில் வாங்கிய பைக் அல்ல. நான் கல்லூரி நேரம் தவிர்த்து, ஊரில் கிடைக்கும் வேலையை செய்து சிறுக, சிறுக பணத்தை சேமித்து வைத்திருந்தேன். மேலும் எனது தாய், சிங்கப்பூரில் உள்ள எனது தாய் மாமா மற்றும் எனது அத்தை ஆகியோரின் பங்களிப்பால் இந்த பணத்தின் முழு தொகையையும் செலுத்தி பைக்கை வாங்கியுள்ளேன்.
ஆனால், கடந்த இரண்டு நாட்களாக மிகுந்த மன உளைச்சலில் உள்ளேன். என்னை பற்றியும், எனது அத்தை மற்றும் குடும்பத்தினர் குறித்தும் தேவையில்லாத கருத்துகளை பகிர்ந்து இணையத்தில் பேசு பொருளாகி வருவது எங்களை கவலைக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது. தெரிந்த நண்பர்கள், உறவினர்கள் அனைவரிடமிருந்து இரண்டு நாட்களாக அழைப்புகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. தயவுசெய்து இனியும் எங்களை பேசு பொருளாக்கி யாரும் விமர்சிக்க வேண்டாம்.'' என அஜய் வேதனையோடு கோரிக்கை வைக்கிறார்.
மேலும், புகைப்படத்தில் அஜய் உடன் உள்ள பெண்மணியை அவரது தாய் என விமர்சித்து வந்த நிலையில், அந்த பெண்மணி இளைஞரின் அத்தை தனலட்சுமி என்பதும், அவர் அரியலூரில் 'ஹாலோ பிளாக்' தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருவதும் அறிந்து அவரிடம் நேரில் சென்று கருத்துகளை கேட்டு பெற்றோம்.
'அணிகலன்களை அணிய மாட்டேன்'
அப்போது அவர், ''என்னை அனைவரும் அஜய்யின் தாயார் என்று இணையத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். அவர் எனது அண்ணன் மகன். ஓய்வு நேரத்தில் என்னுடன் அவரும் பணியாற்றுவார். நான் சிமெண்ட் கலவையில் வேலை செய்வதால் என்னால், அணிகலன்களை அணிய இயலாது. அது தோளில் ஒருவித அரிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் எப்பொழுதுமே அணிகலன்களை அணிய மாட்டேன்.
அன்றைய தினம் வேலை செய்து கொண்டிருந்த இடத்திற்கே நேரில் வந்த அஜய், சர்ப்ரைஸ் என்று சொல்லி என்னை அழைத்து சென்று ஆசையாக அந்த இரு சக்கர வாகனத்தை வாங்கினார். இதனை பலரும் பல்வேறு வகைகளில் முன் வைத்து விமர்சிப்பதெல்லாம் தேவையற்ற ஒன்று. எங்களைக் குறித்து இனி யாரும் விமர்சிக்க கூடாது என கோரிக்கை விடுத்தார்.
கல்லூரில் படித்துக் கொண்டே கிடைக்கும் நேரங்களில் பல வேலைகளை செய்து வருமானம் ஈட்டி வரும் ஒரு இளைஞர், தான் விரும்பிய ஒரு பைக்கை வாங்கி அதனை வீடியோவாக வெளியிட்டது தேவையின்றி ஒரு விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் குடும்ப பொறுப்புகளையும் கவனித்துக் கொண்டு அதன் போக்கில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த அஜய்யும் அவரது குடும்பமும் இதனால் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
இதில் மிகவும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம், இந்த புகைப்படம் வெளியாகி விமர்சனங்கள் கிளம்பிய நிலையில், எவ்வித அணிகலன்களும் அணியாமல் இருந்த தனலட்சுமிக்கு ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் பட்டுப்புடவை மற்றும் அவரது கழுத்து, காது, மூக்கு என நகைகளால் அலங்கரித்து புகைப்படமாக வெளியிட்டும் வருகின்றனர்.
எது எப்படி இருந்தாலும், ஒன்றை குறித்து முழுமையாக தெரியாமல் விமர்சிப்பதும், அதை பயன்படுத்தி மீம்ஸ் மற்றும் பதிவுகளாக வெளியிட்டு மகிழ்வதும் நிச்சயம் ஆரோக்கியமான ஒன்று அல்ல. சமூக வலைத்தளங்களில் ஒருவரது தனிப்பட்ட விஷயத்தில் தலையிட்டு பகிரப்படும் ஒரு சிறிய பதிவோ அல்லது மீம்ஸோ ஒருவரின் மகிழ்ச்சியான மனநிலையை சிதைத்து விடும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு.