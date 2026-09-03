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சட்டமன்றத்தை மக்கள் மன்றமாக கொண்டு வர வேண்டும் - பிரேமலதா விஜயகாந்த்

எதிர்க்கட்சிகளை எதிரிகளாக பார்க்கும் தவறான முன்மாதிரியை உருவாக்க கூடாது என பிரேமலதா விஜயகாந்த் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

பிரேமலதா விஜயகாந்த்
பிரேமலதா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 5:17 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்றத்தை மக்கள் மன்றமாக கொண்டு வர வேண்டும் என பிரேமலதா விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கை இன்று சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்றது. இதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், "காவல்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். காவலர்களுக்கான சம்பளப் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும். காவலர்களுக்கு மட்டுமின்றி, அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் காப்பீட்டு வசதி வழங்க வேண்டும் என சட்டப்பேரவையில் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.

போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு இளநீர், ஜூஸ் உள்ளிட்ட தேவையான பொருட்களை வழங்க வேண்டும். இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு தனித்தனி சாலைகள் அமைக்க வேண்டும். காவல்துறையில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு உரிய பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும். ஊர்க்காவல் படையினருக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் சம்பள உயர்வு வழங்க வேண்டும்.

காவலர் உடையில் கேப்டன் விஜயகாந்தின் புகைப்படத்துடன் சென்று காவலர்கள் குறித்து பேசியுள்ளேன். காவல்துறையினர் நமது நண்பர்கள். காவல்துறையினரின் பணிச்சுமையையும் அவர்களின் பிரச்னைகளையும் அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். லாக்கப் மரணங்கள் இல்லாத வகையில் சட்டம்-ஒழுங்கை சிறப்பாக பராமரிக்க வேண்டும். லாக்கப் மரணத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். அவர்களுக்கு உரிய நிவாரணமும் வழங்க வேண்டும்.

சட்டப்பேரவையில் இரண்டு மணி நேரம் வெறும் விவாதம் மட்டுமே நடைபெற்றது. நாங்கள் எதிர்க்கட்சிதானே தவிர, எதிரி கட்சிகள் அல்ல. எதிர்க்கட்சிகளை எதிரிகளாக பார்க்கும் தவறான முன்மாதிரி உருவாகக் கூடாது.
மாற்றம், மாற்றம் என்று கூறி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் சட்டப்பேரவையை மக்கள் மன்றமாக கொண்டு வர வேண்டும். எதிர்க்கட்சிகளும் தங்களுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். அதேபோல், ஆளுங்கட்சிக்கும் அதே பொறுப்பு உள்ளது.

புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது தொடர்பாக சட்ட விதிகளை முறையாக வகுக்க வேண்டும். ஒரு அரசு தலைமைச் செயலகக் கட்டடத்தை கட்டிவிட்டு, அடுத்து வரும் அரசு அதனைத் தடை செய்யாமல் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் வகையில் உரிய நடைமுறையை உருவாக்க வேண்டும்.

சட்டப்பேரவையில் மக்கள் பிரச்னைகள் குறித்துதான் பேச வேண்டும். முதலமைச்சர் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்துகளையும் கேட்டுள்ளார். வரும் திங்கட்கிழமை முதலமைச்சர் பதிலளிப்பார் எனக் கூறியுள்ளார், பார்ப்போம்" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

PREMALATHA VIJAYAKANTH
பிரேமலதா விஜயகாந்த்
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LEGISLATIVE ASSEMBLY

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