12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பூக்கும் குறிஞ்சி மலர்: பிரத்யேக 'கழுகு' பார்வை காட்சிகள்
ஓவேலி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளதால் அங்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது.
Published : August 1, 2026 at 10:29 PM IST|
Updated : August 1, 2026 at 11:02 PM IST
நீலகிரி: 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பூக்கும் குறிஞ்சி மலரின் பிரத்யேக கழுகு பார்வை காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூரில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பூக்கக் கூடிய அரிய வகை நீல நிற குறிஞ்சி பூக்கள் பூத்துள்ளன. சமீப சில நாட்களாக இந்த பகுதியில் பரவலாக மழை பெய்து வந்த நிலையில், எங்கும் பசுமையாக காட்சியளிக்கத் தொடங்கியது.
இந்த சூழலில் தான் கடந்த வாரம் முதல் மலைப் பகுதி முழுக்க ஊதா மற்றும் நீல நிற குறிஞ்சி மலர்கள் பூக்கத் தொடங்கின. தற்போது தாவர மரபியல் பூங்கா, மரப்பாலம், பெரிய சோலை, ஊசிமலை உள்ளிட்ட மலைப் பகுதிகளில் குறிஞ்சி மலர்கள் அதிக அளவில் பூத்துள்ளன.
குறிப்பாக, நீல நிற குறிஞ்சி மலர்கள் மிக அதிகளவில் பூத்து, கண்ணுக்கெட்டும் தூரம் வரை மலை முழுக்க அவை மட்டுமே இருப்பதைப் போல காட்சியளிக்கின்றன. இந்த காட்சியைக் காண தற்போது ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் நீலகிரிக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ள இதன் கழுகு பார்வை காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. இக் காட்சியின் மூலம், கூடலூர் முழுவதும் உள்ள மலைகளை பிரம்மாண்ட நீலக் கம்பளம் கொண்டு போர்த்தியதை போல் காட்சியளிப்பது தெரிகிறது.
உதகை - கூடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை மலைப் பாதை, ஊசிமலை காட்சி முனை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பூத்துக் குலுங்கும் குறிஞ்சி மலர்களை சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டு ரசித்து வரும் நிலையில், அங்கு செல்ல வனத்துறையினர் கடுமையான கெடுபிடி போடத் தொடங்கி உள்ளனர்.
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முக்கியமாக ஓவேலி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளதால் அங்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது. குறிப்பாக, பூக்கள் பூத்துள்ள பகுதியில் நின்று செல்ஃபி எடுத்தல் போன்ற செயல்களுக்கு முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அரிய வகை மலர்கள் சுற்றுலா பயணிகளை மட்டுமின்றி தேனீக்கள் மற்றும் வண்ணத்துப் பூச்சிகளையும் அதிக அளவில் கவர்ந்து வருகிறது.