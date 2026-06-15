கர்நாடக அரசால் மேகதாது அணையைக் கட்ட முடியாது- முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் உறுதி
கொல்லூர் மூகாம்பிகை திருக்கோயிலுக்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய்யைக் கண்டித்து கன்னட அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
Published : June 15, 2026 at 9:06 PM IST
வேலூர்: தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் கர்நாடக மாநில அரசால் மேகதாது அணையைக் கட்ட முடியாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியில் உள்ள இல்லத்தில் திமுகவின் பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான துரைமுருகன் இன்று (ஜூன் 15) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, கர்நாடகா அரசு மேகதாது அணைத் திட்டத்தை முன்னெடுக்க தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு இதுகுறித்து மவுனம் காத்து வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைத்து வரும் விமர்சனங்கள் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன், "தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நான் ஏற்கனவே தெரிவித்தக் கருத்தையே மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன். தமிழ்நாடு அரசின் முழுமையான ஒப்புதல் இல்லாமல் எந்த சூழநிலையிலும் மேகதாது அணையைக் கட்ட முடியாது. அதுதான் சட்ட ரீதியான நிலைப்பாடு. அதுதான் நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் அடிப்படை சாராம்சம் ஆகும்.
மேகதாது அணை தொடர்பான தீர்ப்புகளை முழுமையாகப் படித்து புரிந்தவர்கள் இவ்வாறான சந்தேகங்களையோ அல்லது தவறான கருத்துகளையோ முன்வைக்க மாட்டார்கள். சிலர் பல்வேறு இடங்களில் கேள்விப்பட்ட தகவல்களை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு கதைகளைப் பரப்பி வருகின்றனர். அத்தகைய ஊகங்கள் மற்றும் ஆதாரமற்ற கருத்துகளுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகள் மற்றும் காவிரி நீர் பங்கீடு தொடர்பான நலன்கள் முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்படும். தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலனுக்கு எதிரான எந்த நடவடிக்கையும் அனுமதிக்கப்படாது" என்று உறுதியாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரில் சந்தித்த கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு விரைந்து அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருந்தார். மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஓரணியில் திரண்டுள்ளனர்.
அதேபோல், தமிழ்நாடு விவசாயிகளும் மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு எதிராகத் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு கர்நாடகா மாநிலம், உடுப்பி மாவட்டம், கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலுக்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கன்னட அமைப்பினர் கருப்புக்கொடி காட்டி தங்களது எதிர்ப்பைப் பதிவுச் செய்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வரக்கூடிய நீர்வரத்து சொற்ப அளவிலேயே இருப்பதாலும், மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 80 அடிக்கும் கீழ் குறைந்துள்ளதாலும் நடப்பாண்டில் திட்டமிட்டபடி டெல்டா பாசனத்திற்கு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை என்பதும் நினைவுக்கூறத்தக்கது.