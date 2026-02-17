காலிங்கராயன் கால்வாய் தொட்டி பாலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்: அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ கோரிக்கை
Published : February 17, 2026 at 7:38 PM IST
ஈரோடு: 740 ஆண்டுகள் தொன்மையான காலிங்கராயன் கால்வாய் தொட்டி பாலத்தை இடிக்காமல் பாரம்பரிய சின்னமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என மொடக்குறிச்சி தொகுதியின் அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.பி சிவசுப்பிரமணியம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
பாண்டிய மன்னனின் படை தளபதியாக இருந்த காலிங்கராயன் குறுநில மன்னரால் 13.ம் நூற்றாண்டில் பவானி ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை அமைத்து ஈரோடு மாவட்டத்தின் பாசன தேவைக்காக கால்வாயை அவர் வெட்டினார். இது நதிநீர் இணைப்பின் முன்னோடி திட்டமாக போற்றப்படுகிறது. இந்த கால்வாய்யானது ஈரோடு மாவட்டம் பவானி காலிங்கராயன் அணைக்கட்டில் இருந்து கொடுமுடி வரை செல்லுகிறது. காலிங்கராயன் கால்வாயின் மூலம் நேரடியாக சுமார் 16,000 ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசனம் பெற்று வருகின்றன. இந்த கால்வாய் தொன்மையான நீர்ப்பாசன திட்டமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் காலிங்கராயன் கால்வாயின் 14 வது மைல் பகுதியில் ஈரோடு அருகே செல்லும் பெரும்பள்ளம் ஓடையை கடப்பதற்காக காலிங்கராயன் கால்வாயில் 14 மதகுகளை கொண்டு பாறாங்கற்களால் தொட்டி பாலம் அமைக்கப்பட்டது. இது தமிழ்நாட்டின் முதல் மேல் வழி நீர் பாலம் என போற்றப்படுகிறது. இந்நிலையில் கால்வாயை சீரமைக்கும் பணிக்காக இந்த பாலத்தை இடிக்க திமுக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
740 ஆண்டுகள் பழமையான இந்த பாலம் காலிங்கராயனின் வரலாற்றுச் சின்னமாக இருப்பதால் இதனை அகற்றக் கூடாது என விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனாலும் இதனை இடிப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்நிலையில் ஈரோடு காரைவாய்க்கால் பகுதியில் பாலத்தை நேரில் ஆய்வு செய்த மொடக்குறிச்சி அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.பி சிவசுப்பிரமணியம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த பாலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்திநீர்.
பாலத்தில் ஆக்கிரமிப்புகள் இருப்பதாகவும் அதனை அகற்றினால் பாலத்தின் கீழ்பகுதியில் பெரும்பள்ளம் ஓடை கழிவு தண்ணீர் மிக எளிதாக செல்லும் என்றும் இந்த தொட்டி பாலத்தை இடிக்காமல் சிதிலமடைந்த பகுதிகளை சீரமைத்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார்.
இந்த பாலத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டிய காரணம் இல்லை, குறை ஏதும் இல்லை எதற்காக இதை இடிக்க வேண்டும் என்பதை திமுக அமைச்சர் விளக்க வேண்டும் அமைச்சரோடு நேரடியாக கலந்து விவாதிக்க தயாராக இருப்பதாகவும் இந்த பாலத்தில் என்ன தவறு இருக்கிறது அபாயம் இருக்கிறது என்பதை கேட்க தயாராக இருக்கின்றோம் என்ற அவர் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள் நலன் கருதி காலிங்கராயன் கால்வாய் பகுதியில் பாலங்களை விரைவுவாக கட்டி விவசாயிகளுக்கு உதவியதாகவும் இந்த பாலத்தின் வழியாக செல்லும் நீரை நம்பி மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் காலிங்கராயன் பாசன விவசாயிகள் உள்ளதாகவும் இதனை திமுக அரசு இடிக்கக்கூடாது" என்றும் அவர் கூறினார்.