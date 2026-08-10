முல்லைப் பெரியாறு மதகு பகுதியில் ட்ரோன் பறக்கவிட்ட விவகாரம்: தமிழக அதிகாரிகளிடம் கேரள வனத்துறை கண்டிப்பு
ட்ரோன் பறக்கவிட்ட விவகாரம் பெரிதான நிலையில், சர்ச்சைக்குள்ளான வீடியோவை பெரியகுளம் எம்.எல்.ஏ. சபரி ஐயங்கரன் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் இருந்து நீக்கியுள்ளார்.
Published : August 10, 2026 at 11:11 PM IST
தேனி: முல்லைப் பெரியாறு மதகு பகுதியில் ட்ரோன் பறக்கவிட்ட விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுக்கு கேரள வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் குமுளி அருகே தேக்கடியில் உள்ள முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விடும் மதகு பகுதியில் கடந்த 8-ஆம் தேதி தண்ணீர் திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள், தேனி எம்.பி. தங்க தமிழ்ச்செல்வன், கம்பம் எம்.எல்.ஏ. ஜெகநாத் மிஸ்ரா, ஆண்டிப்பட்டி எம்.எல்.ஏ. மகாராஜன், பெரியகுளம் எம்.எல்.ஏ. சபரி ஐயங்கரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது, பெரியார் புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் உரிய அனுமதியின்றி ட்ரோன் பறக்கவிடப்பட்டு, அந்த காட்சியை பெரியகுளம் எம்.எல்.ஏ. சபரி ஐயங்கரன் தனது சமூக வலைதளப் பகுதயில் வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், ட்ரோன் பயன்படுத்தப்பட்டது தொடர்பாக கேரள வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில் பெரியகுளம் எம்.எல்.ஏ சபரி ஐயங்கரன் ட்ரோன் மூலம் வீடியோ பதிவு செய்து அந்த காட்சிகளை சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் பதிவிட்டதை கண்டறிந்தனர்.
இந்நிலையில், இருமாநில உறவுகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எம்எல்ஏ மீது வழக்குப் பதிவு செய்யாத கேரள வனத்துறையினர், தமிழக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் எச்சரிக்கை மட்டும் விடுத்துள்ளனர்.
புலிகள் காப்பகப் பகுதி என்பதால், இதுபோன்ற தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் உரிய அனுமதியின்றி ட்ரோன் உள்ளிட்டவற்றை பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் உரிய கட்டுப்பாடுகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும் தமிழக அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, இந்த விவகாரம் பெரிதான நிலையில், சர்ச்சைக்குள்ளான வீடியோவை பெரியகுளம் எம்.எல்.ஏ. சபரி ஐயங்கரன் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் இருந்து நீக்கியுள்ளார்.