கார்கேவுக்கு நேர்ந்த அவமதிப்பு; கொதித்தெழுந்த டி.ராஜா - நடந்தது என்ன?
கார்கேவுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானம், ஒட்டுமொத்த தலித் மக்களுக்கும் இழைக்கப்பட்ட அவமானம் என்று டி.ராஜா கூறியுள்ளார்.
Published : August 15, 2026 at 7:00 PM IST
நாட்டின் 80-ஆவது சுதந்திர தினம் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில இந்திய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இழைக்கப்பட்ட அவமானம் குறித்து வெகுண்டெழுந்து பேசியிருக்கிறார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் டி.ராஜா. என்ன நடந்தது என்று விரிவாக பார்ப்போம்.
கார்கே பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி
உத்தராகண்ட் மாநிலம், ஹல்திவானி என்ற இடத்தில் உள்ள ராம்லீலா மைதானத்தில், காங்கிரஸ் சார்பில் கடந்த 8-ஆம் தேதி பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பங்கேற்றுப் பேசினார். அவர் புறப்பட்டுச் சென்ற பிறகு, அந்த இடம் கங்கை நீர் ஊற்றி சுத்தம் செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. பாஜகவுடன் தொடர்புடைய ஸ்ரீராம் சேனா என்ற அமைப்பை சார்ந்தவர்களே இதை செய்ததாக உத்தரகண்ட் காங்கிரஸ் தலைவர் கணேஷ் கோடியல் குற்றம் சாட்டி இருந்தார்.
மல்லிகார்ஜுன கார்கே, தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் இந்தச் சடங்கு நடத்தப்பட்டதாக கூறிய கணேஷ் கோடியல், சாதியின் பெயரால் பாஜக சமூகத்தில் பிளவுகளை உருவாக்குகிறது என்று குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
இந்த விவகாரத்தை மாநிலங்களவையில் எழுப்பிய மல்லிகார்ஜுன கார்கே, “நான் நின்று பேசிய இடத்தை சுத்தம் செய்ய நடத்தப்பட்ட சடங்கு, மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றம். இது, காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையிலான அடிப்படைக் கொள்கை வேறுபாட்டை பிரதிபலிக்கிறது. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக, தீண்டாமைக்குச் சமமான இந்தச் செயலுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும். காவல் துறை ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனத் தெரியவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.
அதற்குப் பதில் அளித்துப் பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி. நட்டா, “இத்தகைய சம்பவங்களை பாஜக ஒருபோதும் ஆதரிப்பதில்லை. இது கண்டிக்கத்தக்கது" என்று தெரிவித்தார். பாஜக தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின், இந்த சம்பவத்திற்கு காரணமானவர்கள், விசாரணையில் கண்டறியப்படுவார்கள். அவர்கள் மீது நிச்சயம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதை வைத்து காங்கிரஸ் அரசியல் செய்யக் கூடாது என கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
அப்போது பேசிய மாநிலங்களவைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனும், “தீண்டாமையை கட்சி, கொள்கை வேறுபாடின்றி அனைவரும் கண்டிக்கிறோம். இந்த விகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும், காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அரசை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று கூறி பிரச்சனையை முடித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் போராட்டம்
கார்கேவுக்கு நேரிட்ட அவமானத்தை கண்டித்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆக.14 மாலை, மாவட்டத் தலைநகரங்களில் காங்கிரஸ் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன. அதில், மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
கொதித்துப் பேசிய டி.ராஜா
இதன் உச்சகட்டமாக, கார்கேவுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானம், ஒட்டுமொத்த தலித் மக்களுக்கும் இழைக்கப்பட்ட அவமானம் என்று கூறியுள்ளார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.ராஜா.
சுதந்திர தின விழாவை ஒட்டி, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவில் அவர் கலந்து கொண்டு, மூவர்ணக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில், "டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் இளைஞர்களும் மாணவர்களும் களம் கண்டபோது, அவர்கள் மீது அடக்குமுறை ஏவி விடப்பட்டதை நாடே அறியும். துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்தி அடக்குமுறை நடத்தப்பட்டது. இதுகுறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டபோது, அதற்கு பிரதமர் முன்வரவில்லை. இளைஞர்கள் மீது தடியடி நடத்த யார் உத்தரவிட்டது?
ஆனால், சுதந்திர தின நாளில் இளைஞர்களுக்காக கண்ணீர் வடிப்பது போல் பிரதமர் மோடி, 'யுவ சக்தி' குறித்து பேசுகிறார்.
மோடி நேர்மையான அரசியல் தலைவராகவும், இந்தியாவின் பிரதமராகவும் இருப்பதை உணர்ந்தவராக இருந்தால், இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்துவது யார் என்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.
பிரதமர் மோடி, ஆர்.எஸ்.எஸ். பிடியில் இருப்பவராகத்தான் செயல்படுகிறார். ஆர்.எஸ்.எஸ். உள்ளிட்ட வலதுசாரி அமைப்புகளுக்கு எதிராக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராடி வருகிறது.
சுதந்திரத்திற்காக எதுவும் செய்யாத இயக்கம் ஆர்.எஸ்.எஸ். 1947-ஆம் ஆண்டு பெற்ற சுதந்திரத்தைப் பற்றி பேச மோடியும், ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பும் தயாராக இல்லை. ஆனால், 2047 பற்றி பேசுகிறார்கள். 2047 ஆம் ஆண்டில் பா.ஜ.க. ஆட்சியில் இருக்குமா? என்பதை மக்கள் முடிவு செய்வார்கள். ஆனந்த சுதந்திரம் அனைவருக்குமான சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும். மல்லிகார்ஜுன கார்கே, இந்தியாவின் மூத்த அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவர். நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உள்ளார். ஆனால், அவர் ஒரு இடத்திற்குச் சென்று பேசிவிட்டு சென்றவுடன் அந்த இடத்தைச் சுத்தப்படுத்துகிறோம் என்று கூறி மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை எவ்வளவு பெரிய அவமதிப்பு?
இது சுதந்திரத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அவமரியாதை. இதைப் பற்றி மோடி பேசுவதில்லை. இந்தியா அனைவருக்குமான நாடு. சுதந்திர இந்தியாவில் கார்கேவுக்கே இந்த நிலை என்றால், மீதமுள்ள தலித் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் நிலையை எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். மத்தியப் பிரதேசத்தில் தலித் சிறுமியின் நிழல் தங்கள் மீது பட்டுவிட்டதாக கூறி, அந்த சிறுமியை ஒரு குடும்பத்தினர் கொடூரமாக தாக்கியுள்ளனர். இன்னும் பல இடங்களில் குடிநீர் எடுக்கச் செல்லும்போது தலித் பெண்கள் எவ்வாறு அவமதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதும் தெரியும். அவர்களைத் தீண்டத்தகாதவர்களாக நடத்துகிறார்கள் என்பதையும் நாம் அறிவோம்.
கார்கேவுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானம், கார்கே என்ற தனிநபருக்கு மட்டும் ஏற்பட்ட அவமானம் அல்ல. ஒட்டுமொத்த தலித் மக்களுக்கும் இழைக்கப்பட்ட அவமானம். இதை பிரதமர் மோடி உணர்கிறாரா? என்பதே நான் விடுக்கும் சவால்.
தாம் சுதந்திர இந்தியாவின் பிரதமர் என்பதை மோடி உணர்ந்தவராக இருந்தால், சுதந்திரம் கார்கேவுக்கும், தலித் மக்களுக்கும் என்னவானது? என்ற கேள்வி பதில் சொல்ல வேண்டும். கார்கேவுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானத்தை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்" என்று கூறி முடித்தார்.