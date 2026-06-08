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சிவகங்கை அருகே கண்மாயில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 3 ஆம் சடையவர்மன் வீரபாண்டியன் கல்வெட்டு

தற்போது கண்டெடுக்கப்பட்டு உள்ள இந்த கல்வெட்டுக்கள் ஐந்து அடி உயரத்தில் உள்ளன. இதன் நான்கு பக்கங்களிலும் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டு உள்ளன.

கல்வெட்டைக் காட்டும் பேராசிரியர்கள் குழு
கல்வெட்டைக் காட்டும் பேராசிரியர்கள் குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 11:06 PM IST

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சிவகங்கை: கி.பி. 1296 முதல் கி.பி. 1342 வரை பாண்டிய நாட்டை ஆண்ட மூன்றாம் சடையவர்மன் வீரபாண்டியனின் காலத்தைச் சேர்ந்த தூண் கல்வெட்டு தேவகோட்டை அருகே கண்மாயில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டை வட்டம், எழுவன்கோட்டை கொல்லங் கண்மாயில் கல்வெட்டுகள் இருப்பதாக ஆறாவயலைச் சேர்ந்த பெரியய்யா மற்றும் எழுவன்கோட்டையைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் செல்லம் ஆகியோர், காரைக்குடி அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரியின் வரலாற்றுத்துறை இணைப் பேராசிரியர் வேலாயுத ராஜா மற்றும் புதுக்கோட்டை தொல்லியல் கழகத் தலைவர் ராஜேந்திரன் ஆகியோருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

இதன்பேரில் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு சென்ற அவர்கள், இரண்டு கல்வெட்டுக்களை மீட்டெடுத்தனர். பின்னர் கல்வெட்டுக்களில் இருந்த தகவல்களை அவர்கள் படியெடுத்தனர் (நகல் எடுத்தனர்).

இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர்கள், "தற்போது கண்டெடுக்கப்பட்டு உள்ள இந்த கல்வெட்டுக்கள் ஐந்து அடி உயரத்தில் உள்ளன. இதன் நான்கு பக்கங்களிலும் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டு உள்ளன.

கல்வெட்டுக்களின் படம்
கல்வெட்டுக்களின் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இக்கல்வெட்டுக்கள் வீரபாண்டியனின் ஏழாம் ஆட்சியாண்டைச் சேர்ந்தது என குறிப்பிடுகிறது. மேலும், அதில் 'கோனேரின்மை கொண்டான் ஆணை' என்று துவங்குகிறது. இதேபோன்றதொரு மற்றொரு கல்வெட்டு, திருப்பத்தூர் வட்டம், பெரிச்சி கோயிலில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதவிர, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சதுர்வேதிமங்கலம், அரண்மனைச் சிறுவயல், கம்பனூர், ஆகிய பகுதிகளிலும் இதுமாதிரியான கல்வெட்டுக்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை, தற்போது கிடைத்துள்ள கல்வெட்டுக்களும் கி.பி. 1296 முதல் கி.பி. 1342 வரை பாண்டிய நாட்டை ஆண்ட மூன்றாம் சடையவர்மன் வீரபாண்டியனின் காலத்தைச் சேர்ந்தவை ஆகும்.

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இம்மன்னன் மதுரையைத் தவிர்த்து திருநெல்வேலி, திருச்சி, இராமநாதபுரம் ஆகிய பகுதிகளை ஆட்சி புரிந்துள்ளார். இக்கல்வெட்டில், வீரபாண்டியன் இரவிசேரி பற்று நாட்டார்க்கு, தை மாதம் முதல் மார்கழி வரை ஆண்டு ஒன்றுக்கு பல உபாதிகள் (வரிகள்) உட்பட புதுப்பொன் ஆயிரத்துக்குப் பதினாயிரம் பணமாக, மாத விழுக்காட்டிலே நிச்சயித்த செய்தி உள்ளது.

கார்த்திகை மாதத்தில் அரசாணை கல்வெட்டாகப் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதால் தை மாதம் முதல் மார்கழி வரை என வரியாக நிச்சயித்துக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இக்கல்வெட்டை வெட்டிய பொன்பாதி உடையான், சுந்தரபாண்டிய காலிங்கராயன் ஆகிய அதிகாரிகளின் பெயர்களும் காணப்படுகின்றன. வீரபாண்டியனின் பெரிச்சி கோயில் கல்வெட்டிலும் அதிகாரியான காலிங்கராயனின் பெயர் காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது" என்று கூறினர்.

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