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அமெரிக்காவின் அடாவடியை இந்திய அரசு கண்டிக்க வேண்டும் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வலியுறுத்தல்

மேகதாது அணைக் கட்டும் முயற்சியை கர்நாடகா அரசு கைவிட வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் பேட்டி
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 9:47 PM IST

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கரூர்: அமெரிக்காவின் போர் வெறியையும், அடாவடியையும் கண்டிக்க இந்திய அரசு முன்வர வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கரூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், "புகழூர் தமிழ்நாடு காகித ஆலைக்கு மூலப்பொருட்கள் எடுத்துச் செல்வதற்கு அதிக வாகனங்கள் செல்வதால் அப்பகுதியில் மேம்பாலம் உடனடியாக கட்டப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த பகுதியில் அடிக்கடி விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன. கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காவேரி ஆற்றில் மருதூர் உமையாள்புரம் பகுதியில் மேம்பாலம் கட்டுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசும், பொதுப்பணித்துறையும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கோயம்பள்ளி- மூலப்பாளையம் பகுதி இணைப்புப் பாலத்தை உடனடியாக அமைத்து தர வேண்டும், பாலம் கட்டப்பட்டு 10 ஆண்டுகள் ஆயினும் பல்வேறு அரசியல் அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்தும், இதுவரை இன்னும் இணைப்பு சாலை அமைக்கப்படாததால் பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் உள்ளது. அரசு உடனடியாகப் பாலத்தைத் திறப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கரூர் மாவட்டத்தில் பேரூராட்சி பகுதியில் குடியிருக்கும் ஏழை, எளிய மக்களின் வீடுகள் மிகவும் சிதலமடைந்து காணப்படுகிறது. எனவே, மறுசீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ள ரூபாய் 2 லட்சம் அரசு சார்பில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்துகிறது. காவிரிநீர் பாசன விவசாயிகளுக்கு மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு கர்நாடகா அரசு, தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கக் கூடிய தண்ணீரை ஏற்கனவே பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு செய்தபடி வழங்கி இருக்க வேண்டும்.

ஆனால் கர்நாடகா அரசு, அவ்வாறு நடந்துக் கொள்வதில்லை. காவிரி ஆற்றை நம்பி, டெல்டா விவசாயிகள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, கர்நாடகா அரசு உடனடியாக தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும். மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான முயற்சிகளை கர்நாடகா அரசு கைவிட வேண்டும், பொறுப்புணர்வுடன் கர்நாடகா அரசு, இந்த விவகாரத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும். மேகதாது அணை கட்டும் முயற்சியை கைவிட வேண்டும். தமிழ் மக்களின் உணர்வுகளுக்கும், சட்ட விதிமுறைகளுக்கும் கர்நாடகா அரசு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, கர்நாடகா அரசை கேட்டுக் கொள்கிறது.

என்எல்சி பொதுத்துறை நிறுவனமாகும், இது தனியாருக்கு தாரைவாக்கும் நடவடிக்கையை அரசு உடனே கைவிட வேண்டும். இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், இந்திய பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் ஒருங்கிணைந்த அனைத்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் அரசுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளோம். இந்த உணர்வுகளுக்கு ஒன்றிய அரசு நிர்வாகம் மதிப்பளிக்க வேண்டும்.

வரும் ஆக.06-ஆம் தேதி முதல் ஆக.16- ஆம் தேதி வரை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் நடைபாதை இயக்கம், தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற உள்ளது. இதில், ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டில் நிறுத்திய திட்டங்களை உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும். நிறுத்திய திட்ட நிதிகளை உடனடியாக தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி நடை பயண பேரணி நடைபெறுகிறது.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. ஆசிய நாடுகள் நிம்மதியாக இருக்கக் கூடாது என அமெரிக்கா கருதுகிறது. அமெரிக்கா போர் வெறியை, அடாவடியைக் கண்டிப்பதற்கு இந்திய அரசு முன் வர வேண்டும். இந்தியாவின் பிரதமர் வாய் திறந்து அமெரிக்காவைக் கண்டிக்க வேண்டும்.

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வளைகுடா நாடுகளில் லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் வேலைவாய்ப்புக்காக தங்கிப் பணியாற்றி வருகின்றனர். உலக மக்களின் நல்வாழ்வுக்காக அமெரிக்கா தொடுத்துள்ள யுத்தத்தை இந்திய அரசு கண்டிக்க வேண்டும். வளைகுடா நாடுகளில் பெரும்பாலும் வசிப்பவர்கள் இந்தியர்கள், இந்தப் போரால் அவர்கள் தான் அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள். இதன் பொருட்டாவது யுத்தம் கூடாது என இந்திய அரசு வலியுறுத்த வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

கரூரில் தவெக கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு வேலை வழங்கப்படுவது குறித்து பதில் அளித்த அவர், "மனிதாபிமான அடிப்படையில் அரசு வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்க்கவில்லை. அரசு வேலை வழங்கப்படும்போது அதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அரசு பின்பற்ற வேண்டும். அவ்வாறு வகுக்கப்படவில்லை என்றால், அது வகுக்கப்படும் வரை அரசு வேலை வழங்குவதில் அவசரம் காட்டக்கூடாது" என்றார்.

TAGGED:

வீரபாண்டியன்
இந்திய அரசு கண்டிக்க வேண்டும்
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