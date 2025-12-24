ETV Bharat / state

என்.டி.ஏ., கூட்டணியில் அமமுக? ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியை லாக் செய்யும் டி.டி.வி. தினகரன்

எந்த கூட்டணி அமைந்தாலும், ஆண்டிபட்டி தொகுதியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர் தான் போட்டியிடுவார் என டி.டி.வி. தினகரன் கூறினார்.

டி.டி.வி.தினகரன் பேட்டி
டி.டி.வி.தினகரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 24, 2025 at 3:55 PM IST

தேனி: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் நாங்கள் சேர்ந்துள்ளோம் என்பது வதந்தி என்று அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் தெரிவித்தார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் 38-ம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு ஆண்டிபட்டியில் உள்ள எம்ஜிஆர் திருவுருவச் சிலைக்கு அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

வதந்தியை பரப்புகின்றனர்

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் சந்தித்து பேசிய அவர், ''ஊடகங்களில் மதித்து பேசுகிற இயக்கம் அமமுக தான். ஒரு சிலரைப் போல ஊடகங்களில் ஒருமையில் பேசுபவர்கள் அல்ல நாங்கள். ஊடகங்களில் வதந்திகளை நம்பி சில செய்திகளை வெளியிடுவது வருத்தமாக உள்ளது. அதனால் அமமுக தொண்டர்களிடையே கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் நாங்கள் சேர்ந்துள்ளோம் என வதந்தியை பரப்புகின்றனர். அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை தவிர்த்து விட்டு தமிழகத்தில் யாராலும் வெற்றி பெற முடியாது.

2021 தேர்தலில் யார் ஆட்சிக்கு வர கூடாது என்பதை நாங்கள் தீர்மானித்தோம். நாங்கள் வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும், எந்த கட்சி (அதிமுக) ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்று நினைத்தோமோ அதே மாதிரி அந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வரவில்லை.

அமமுகவின் கட்டமைப்பு பலமாக உள்ளது

அமமுக எந்த கூட்டணிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டியவர்கள் நாங்கள் தானே தவிர ஊடகங்கள் அல்ல. கிட்டத்தட்ட 200 தொகுதிகளில் அமமுகவின் கட்டமைப்பு பலமாக உள்ளது. கட்சியின் நிர்வாகிகள் கடின உழைப்பை அதற்கு செலுத்தியுள்ளனர். பல மாவட்டங்களில் எங்களுடைய வாக்கு வங்கி அதிகரித்துள்ளது. இந்த முறை எங்கள் கட்சியில் இருந்து எம்எல்ஏ-க்கள் சட்டமன்றத்திற்குள் செல்வார்கள். தேர்தல் வெற்றி, தோல்வியை தாண்டி கொள்கை மற்றும் லட்சியத்துடன் அடுத்த நூற்றாண்டை நோக்கி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம்.

எது சிறந்ததோ அந்த கட்சியுடன் கூட்டணி

தமிழ்நாட்டின் முக்கிய கட்சிகள் எங்களை அணுகி கூட்டணி பேச்சு வார்த்தை நடத்தியுள்ளனர். தமிழக மக்களுக்கும், எங்களுக்கும் எது சிறந்ததோ அந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைப்போம். வரும் தை மாதத்தில் கூட்டணி தொடர்பாக முடிவு எடுப்போம். எந்த கூட்டணி அமைந்தாலும், ஆண்டிபட்டி தொகுதியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர் தான் போட்டியிடுவார்.'' என்று தெரிவித்தார்.

தேனி
AMMK ALLIANCE
NDA ALLIANCE
TAMIL NADU ELECTION
TTV DHINAKARAN

